Skoda Epiq, il concept elettrico anticipa la mobilità urbana a IAA 2025

Avatar di Alessandro Perelli, il 08/09/25

3 ore fa - Il crossover entry level punta a democratizzare la mobilità elettrica

La casa boema presenta un crossover compatto 100% a batterie lungo poco più di quattro metri, con interni versatili e autonomia fino a 425 km

Skoda ha svelato nel corso di una presentazione multimediale Volkswagen in occasione del Salone dell'automobile di  Monaco IAA 2025 quello che sarà il suo modello entry level della gamma elettrica. Di fatto, un passo importante nella strategia di elettrificazione e riflette l'impegno del marchio a fornire veicoli elettrici innovativi e convenienti.

Skoda Epiq: un crossover entry level con design Modern Solid e autonomia fino a 425 km

SKODA EPIQ: CONCEPT CHE ANTICIPA IL FUTURO

Tuttavia, la casa boema non ha mostrato la versione pronta per il mercato, bensì una show car (guarda un altro concept di Skoda). Si chiama Epiq, ed è l’anticipazione di un futuro crossover urbano. Lungo 4,1 metri, il modello offre spazio per cinque passeggeri, un bagagliaio da 475 litri e un’autonomia fino a 425 km. La Epiq rientra nella strategia di elettrificazione del marchio e rappresenta una proposta con cui Skoda vuole democratizzare le auto elettriche.

Il debutto al workshop del Gruppo Volkswagen

La concept car è stata svelata insieme agli altri modelli della Electric Urban Car Family (EUCF). Sarà prodotta nello stabilimento di Navarra, in Spagna, come parte di un progetto congiunto del gruppo.

SKODA EPIQ: DESIGN MODERN SOLID

Skoda Epiq: un momento della presentazione digitale del concept di crossover BEV

La Epiq è il primo modello Skoda (guarda la homepage di Skoda Italia) a interpretare pienamente il linguaggio Modern Solid, che unisce robustezza e funzionalità secondo la più moderna filosofia del costruttore ceco.

Gli elementi distintivi di questo concept che saranno ripresi sul modello definitivo comprendono:

  • verniciatura opaca Cashmere
  • frontale Tech-Deck Face nero lucido
  • luci diurne a LED a forma di T
  • fari posizionati più in basso con paraurti rinforzato
  • linea che sottolinea le proporzioni dinamiche

Skoda Epiq: lunghezza di 4,1 metri, baule da 475 litri e debutto ufficiale nel 2026

Interni pratici e digitali

L’abitacolo riflette l’approccio “Mobile First”, con interni minimalisti e soluzioni Simply Clever come scomparti nascosti, ganci per borse e ricarica wireless per smartphone. La combinazione di pulsanti fisici e controlli tattili evidenzia l’attenzione all’usabilità quotidiana.

La presentazione ufficiale è prevista per il 2026, come parte del piano di introdurre quattro BEV compatti a marchio Volkswagen entro quella data. Voi cosa ne pensate del concept di Skoda? Via piace la sua linea così contemporanea? Fatecelo sapere.

