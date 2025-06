Prova Audi A5 Avant Quattro: riscopri con lei il piacere del Diesel

L'Audi A4 ha cambiato nome due anni fa e ora che si chiama Audi A5 Avant studia da amiraglia, adottando un look che la rende una valida alternativa alla sorella maggiore A6. Sei confuso? Anche io: per fare chiarezza, niente è meglio di una prova su strada completa della Audi A5 Avant 2.0 TDI Quattro, che mostri pregi e difetti della nuova station wagon di Ingolstadt, con l'interessantissimo motore Diesel mild-hybrid.

La Audi A5 Avant 2.0 TDI quattro ha una lunghezza di 4,83 m

Complice il doppio cambio di nomenclatura dei modelli Audi, con l'ultimo aggiornamento del 2025 che è per così dire abrogativo rispetto alla ''legge'' del 2023, non è facile capire al primo sguardo che cosa sia la nuova Audi A5 Avant. E distinguerla da sua maestà la A6.

Di fatto, la A5 sostituisce la A4 Avant, ma coi suoi 4,83 m e le linee sinuose è diventata tanto grande da confondersi con la sorella maggiore. Specie se, come nel nostro caso, monta i meravigliosi cerchi RS da 20 pollici che paiono fatti d'oro rosa, a richiamare il colore delle modanature nei fascioni.

L'aspetto è muscoloso e sportivo: il passo per farne una RS in piena regola è davvero breve, tanto pare bassa e acquattata sulle sue zampe feline, pronta a balzare sulla preda.

È proprio un macchinone questa nuova A4 Avant - pardòn, A5: più stretta di appena 4 centimetri rispetto alla A6 Avant (leggi qui la prova) e più corta di 13 cm, perde davvero poco quanto a bagagliaio, che con 448 litri prima di reclinare i sedili posteriori rinuncia ad appena 18 litri di capienza. L'equivalente di un cassetto portaguanti.

Il vano non è da record, nella categoria delle station wagon (Skoda Octavia, per dire, vanta 640 litri di capacità ed è lunga 4,7 metri esatti), ma ha una bella forma regolare ed è molto ben sfruttabile. Colpisce la finezza della cappelliera in tela che segue l'apertura del portellone elettrico, ad agevolare le operazioni di carico e scarico.

Uno schermo touch dedicato mette l'infotainment nelle mani del passeggero

Interni ad alto tasso di tecnologia

A bordo, spicca la plancia digitale Audi Digital Stage, anche quella in comune con i modelli di fascia superiore, che si accompagna a uno schermo touch per il passeggero anteriore sugli allestimenti top: ''effetto wow'' assicurato.

Peccato per il tessuto della selleria del nostro allestimento Edition One (la serie di lancio full optional), che con il suo colore grigio un po' monocorde e la trama grossa - ma non ruvida! - ha meno appeal di microfibra ed ecopelle.

Alcune plastiche della plancia e qualche scricchiolio dalla maniglia interna sono poco in linea con la reputazione del blasone, va detto, e mi mancano rotelle e tasti che trovavo sulle Audi di qualche tempo fa: più comodi e intuitivi dei nuovi pannellini touch sulle razze del volante.

Rispetto ad altre tedesche, però, la station wagon Audi 2025 ha il pregio di vestire di più le superfici: nella parte alta dell'abitacolo, dalle sedute in su, praticamente non ci sono plastiche lasciate a nudo, se non quelle ornamentali.

Le plastiche del pannello porta sono quasi tutte ricoperte di tessuto

Uscendo dal parcheggio apprezzo le telecamere di manovra, che fanno capire bene gli ingombri dell'auto rispetto agli ostacoli circostanti. Poi mi immetto nel traffico, dove la gattona tedesca scorre fluida.

I monumentali cerchi RS da 20 pollici dell'auto in prova non pregiudicano la guida rilassata sul pavé, con le sospensioni che assorbono efficaci le asperità, aiutate in questo caso dal peso che sfiora le due tonnellate e che aiuta a smorzare le vibrazioni del fondo stradale.

Fuori città, quando la strada si apre, apprezzo la guida eccezionalmente scorrevole. La devo al cambio automatico a doppia frizione e 7 marce, che al minimo rilascio dell'acceleratore fa dei gran ''folloni'' in cui l'auto procede per inerzia.

La Audi A5 Avant 2.0 TDI Quattro è una station wagon davvero silenziosa in extraurbano e anche qui, come in città, il motore Diesel rimane spento a lungo, lasciando che sia l'elettrico del sistema mild hybrid a sostenere l'andatura in veleggio.

L'Audi A5 Avant 2.0 TDI quattro è molto silenziosa in viaggio

Comfort e prestazioni

Anche quando il quattro cilindri entra in azione, comunque, lo fa con discrezione. E se pure al primo avviamento a freddo avverto un pizzico di ruvidità, in movimento e alla corretta temperatura d'esercizio si sente appena: è meno di un sussurro.

In autostrada il rotolamento degli pneumatici arriva in abitacolo, ma ben al disotto dei livelli di fastidio, e la qualità della vita a bordo è davvero elevata, complice un assetto confortevole ma composto, che trasmette sicurezza nei curvoni.

L'accelerazione sempre fluida maschera le reali prestazioni dell'auto, che sono di tutto rispetto. La velocità massima è di 236 km/h e l'accelerazione da 0 a 100 km/h si completa in appena 6,9 secondi. Valori da riferimento che però non si accompagnano a emozioni forti: non hai mai la sensazione di sprofondare nel sedile, per capirci.

La guida comunque è sufficientemente dinamica, con l'aiuto dello sterzo incisivo che si giova anche della spalla bassa delle gomme da 20''. È un bell'equilibrio, quello della A5 Avant 2.0 TDI, che combina comfort e vivacità in un cocktail dalle fragranze raffinate.

Il cerchio RS da 20'' installato sulla Audi A5 Avant 2.0 TDI quattro

La Audi A5 Avanti convince anche quando guida da sola

Va detto poi che, quando la strada si fa noiosa, come nel caso di una A1 molto trafficata, la guida autonoma di secondo livello funziona davvero bene. Non mi era mai capitato di affidarmici così tanto come al volante della Audi station wagon, tanto l'ho trovata rassicurante!

Infatti la tedesca rallenta da sola, con ottimo tempismo ed eccellente fluidità, anche di fronte a ostacoli improvvisi: come un'auto lenta che impegna troppo tardi la corsia di sorpasso. La precisione nel centraggio in corsia, poi, non viene meno neanche in condizioni di luce difficili, quando per esempio abbiamo il sole di fronte a proiettare riflessi sui sensori e ombre dure sull'asfalto.

Mi ha sorpreso, invece il riconoscimento dei limiti di velocità, che per lunghi tratti in tangenziale indicava 130 km/h quando il massimo consentito era di 90 km/h. Il tergicristallo automatico, poi, è intervenuto con alcune spazzate a parabrezza asciutto. Chissà che gli è preso?

Interni Audi A5 Avant 2025 Digital Stage con terzo display

Autonomia, consumi reali e tempi di ricarica della Audi A5 Avant Quattro Diesel

Anche in questo caso, il Diesel arricchito della tecnologia mild-hybrid ha dimostrato tutto il suo valore, combinando prestazioni brillanti con consumi contenuti.

Qui sotto i valori registrati dal computer di bordo durante la prova: valori in linea con il dato dichiarato, compreso tra 5,1 e 5,6 l/100 km nel ciclo combinato WLTP.

Contesto Consumo Urbano 5,7 l/100 km Extraurbano 4,7 l/100 km Autostrada 5,6 l/100 km

I dati rilevati, sono ancor più significativi se pensiamo che la Audi A5 Avant 2.0 TDI Quattro della prova ha la trazione integrale: quella tecnologia Quattro Ultra che, grazie a due frizioni, non si limita a scollegare il treno posteriore dal motore, ma anche le ruote di dietro dal loro differenziale, riducendo ulteriormente gli attriti interni a vantaggio dell'efficienza.

A questo punto sarei curioso di provare la A5 Avant 2.0 TDI dotata della sola trazione anteriore, che comunque dovrebbe essere ancora meno assetata...

Motore 4 cilindri, 2,0 litri, turbodiesel, mild hybrid Potenza 204 CV Coppia 400 Nm Cambio Doppia frizione a 7 marce Trazione Integrale Quattro Ultra Velocità 236 km/h Da 0 a 100 km/h 6,9 secondi Dimensioni 4,83 x 1,86 x 1,46 m Bagagliaio Da 448 a 1.396 litri Peso 1.975 kg Prezzo Da 61.850 euro

L'Audi A5 Avant Quattro oggetto della prova è nell'allestimento di lancio Launch Edition One full optional, del valore di 85.130 euro. Non mancano però alternative un po' meno costose.

I prezzi dell'Audi A5 Avant 2025 con motore Diesel e trazione integrale Quattro partono infatti dai 59.850 euro dell'allestimento Bunsiness, che ha di serie:

cerchi da 17 pollici (qui per il look occorre decisamente un upgrade)

plancia digitale con display OLED panoramico da 14,5’’ e Audi Virtual cockpit Plus da 11,9’’ con navigatore

luci a LED

clima monozona

cruise control adattivo

portellone elettrico

sedili anteriori riscaldati

Per 64.250 euro l'allestimento Business Advanced aggiunge una caratterizzazione estetica dedicata; clima tri-zona; cerchi da 18'' e luci a LED più sofisticate, con abbaglianti automatici.

Top di gamma è la S Line edition, che per 66.650 euro mette sul piatto anche il display touch per il passeggero, assetto sportivo, fari matrix e una dotazione di aiuti alla guida molto più completa. Oltre a dettagli estetici diversi e cerchi da 19''.

Se però vuoi puntare all'acquisto intelligente, valuta la A5 Avant Quattro Diesel a trazione anteriore, che in allestimento top (utile per la rivendibilità) ha tutto quanto tu possa desiderare e costa 64.050 euro. Scopri di più su versioni, altri motori e prezzi sul sito ufficiale.

Al volante della Audi A5 Avant 2.0 TDI quattro

Quali sono le dimensioni della nuova Audi A5 Avant 2025?

La Audi A5 Avant 2025 misura 4,83 metri in lunghezza, 1,86 metri in larghezza e 1,46 metri in altezza, offrendo un bagagliaio da 448 a 1.396 litri.

Quanto consuma la Audi A5 Avant 2.0 TDI mild hybrid?

I consumi reali rilevati sono di 5,7 l/100 km in città, 4,7 l/100 km in extraurbano e 5,6 l/100 km in autostrada, con valori WLTP dichiarati compresi tra 5,1 e 5,6 l/100 km.

Qual è il prezzo della Audi A5 Avant 2025?

Il listino parte da 50.550 per la versione a benzina, con trazione anteriore in allestimento Business. La Diesel attacca a 57.250 euro, che diventano 59.850 euro se vuoi la trazione integrale. La Launch Edition One full optional supera quota 85.000 euro.

La Audi A5 Avant ha guida autonoma?

Sì, la Audi A5 Avant 2025 offre guida autonoma di secondo livello molto efficace e sfruttabile, con mantenimento di corsia, cruise control adattivo e frenata automatica d'emergenza.

Quali prestazioni offre la Audi A5 Avant 2.0 TDI Quattro?

Il motore 2.0 TDI mild hybrid da 204 CV, in presenza della trazione integale Quattro, accelera da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 236 km/h.

Trova la versione e le dotazioni che fanno al caso tuo con il configuratore ufficiale dell'Audi A5 Avant.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/06/2025