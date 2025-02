Novità Audi: la casa tedesca aggiorna i nomi dei modelli 2025 per riconoscerli meglio

Con la strategia di nomenclatura iniziata due anni fa, i modelli elettrici erano riconoscibili per l'uso dei numeri pari e quelli endotermici per i numeri dispari

Audi modifica la nomenclatura dei propri modelli, introducendo una nuova strategia che semplifica l'identificazione dei veicoli. Ma, allora, come cambiano i nomi dei modelli Audi 2025?

Nuovi nomi Audi 2025: la casa tedesca ritorna alla combinazione alfanumerica

Con il cambio di nome, Audi fa un passo indietro rispetto alla scelta di due anni fa che differenziava i modelli elettrici ed endotermici e punta a rendere l'offerta globale più chiara e standardizzata. Addio, quindi, ai numeri dispari per i modelli a combustione e a quelli pari per le elettriche. Scopriamo insieme come cambia la denominazione dei modelli Audi, focalizzandoci sulla nuova nomenclatura alfanumerica.

Nuovi nomi Audi 2025: finora numeri pari per le BEV e dispari per le termiche (qui, A6 e-tron)

A partire dal 2025, Audi rivoluziona il sistema di denominazione dei suoi modelli. La Casa dei Quattro Anelli dirà, quindi, addio alla precedente distinzione tra veicoli elettrici e termici. Questo cambiamento consente di creare un sistema più semplice e intuitivo per tutti i clienti, che potranno orientarsi facilmente nell'offerta dei modelli nel listino Audi.

La fine della distinzione tra motori elettrici ed endotermici

Precedentemente, Audi utilizzava una differenziazione basata sui numeri pari e dispari. Con la nuova nomenclatura alfanumerica, questa distinzione non sarà più valida. La nomenclatura diventa universale e si applica a tutti i modelli, indipendentemente dal tipo di motore, rendendo più facile per i clienti orientarsi tra le diverse opzioni.

Nuovi nomi Audi 2025: il nuovo SUV Q5 Sportback

La nuova struttura della gamma Audi 2025 prevede l'utilizzo di un sistema alfanumerico in base alle dimensioni e al posizionamento sul mercato. Ogni modello sarà identificato da una combinazione di lettere e numeri che offriranno una comprensione immediata del tipo di veicolo e della sua motorizzazione.

Dettagli della nuova nomenclatura

Lettere A e Q : continueranno a identificare i modelli con pianale basso (berline e SW), o alto (SUV)

Numeri : la numerazione consentirà una classificazione più chiara indipendentemente dal tipo di propulsione.

Carrozzeria e sigla del motore : la ripartizione sarà legata al diverso tipo di carrozzeria (Avant, Sedan o Sportback) e alla sigla identificativa delle motorizzazioni (TFSI-e, TFSI, TDI o e-tron).

Questa combinazione consente di avere una maggiore riconoscibilità all’interno della gamma.

Nuova nomenclatura Audi 2025: soluzione per riconoscere meglio i modelli

Sottolineando che non sono previsti cambi di nome per i modelli già in vendita, per esempio quello della A5 attuale (ex A4), la nuova nomenclatura Audi 2025 sarà adottata con il lancio dell’Audi A6 di ultima generazione, previsto per il 4 marzo 2025. Questo modello sarà il primo a portare la nuova denominazione per riconoscerla dalla motorizzazione, per esempio Audi A6 Avant TFSI, Audi A6 Avant TDI o Audi A6 Avant e-tron.

I vantaggi per i clienti

Chiarezza immediata : i clienti potranno riconoscere subito modello, motore e tipo di carrozzeria

Uniformità globale : i modelli elettrici e termici avranno lo stesso sistema di denominazione

Semplificazione delle scelte : la nuova nomenclatura renderà più semplice identificazione e scelta di un modello

In definitiva, la modifica della nomenclatura è, si, un ritorno alle origini, ma reso necessario per ridare chiarezza a una gamma molto ampia e che i clienti riusciranno a indentificare meglio. Per esempio, quella che fino a ieri sarebbe dovuta essere la nuova A7 tornerà a chiamarsi A6 e sarà il tipo di motore (oltre alla carrozzeria) a identificare con chiarezza il modello.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/02/2025