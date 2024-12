Audi Trip Planner: aggiornata l'app di navigazione per gli EV

Audi aggiorna la sua app di navigazione, che aiuta a pianificare i viaggi in auto elettrica in maniera dinamica. Tutte le novità

Affrontare i lunghi viaggi con un'auto elettrica, ormai lo sappiamo, non è come farlo con un'auto tradizionale: i tempi di ricarica sono più lunghi e le colonnine sono meno diffuse delle pompe di benzina, specie quelle che consentono la ricarica davvero rapida ad altissima potenza. Con il rischio che, quando arriviamo alla presa, la troviamo occupata e dobbiamo sommare i tempi di ricarica altrui ai nostri. Per migliorare l'esperienza d'uso Audi aggiorna la sua app di navigazione specifica Trip Planner, che consente una pianificazione dei percorsi ancora più personalizzabile e più efficace nel gestire gli imprevisti.

Audi Trip Planner, la personalizzazione dell'itinerario

PIANIFICAZIONE PERSONALIZZATA

Gli obiettivi sono chiari: ''facilitare la ricarica, scongiurare l’ansia da autonomia e ottimizzare le tempistiche di viaggio'', promette Audi. Ma che cosa propone, di davvero innovativo, la sua rinnovata app? Prima di tutto la personalizzazione dei parametri di viaggio, che permette ad esempio di predefinire il livello di carica con cui si vuole arrivare alla colonnina e a destinazione: nel primo caso per venire incontro ai margini che ci fanno stare tranquilli - un parametro squisitamente personale - e nel secondo caso per garantire che alla fine del viaggio l'auto possa ancora darci la flessibilità che ci serve.

Audi Trip Planner si usa dal display dell'auto o dallo smartphone

NAVIGAZIONE DINAMICA

Altro punto di forza di Audi Trip Planner è che aggiorna in tempo reale il programma delle soste di ricarica in funzione dello stato e della potenza dei charging point, del fatto che siano liberi oppure occupati, del traffico, della topografia del percorso e dello stile di guida. Inclusi ora anche i pericoli di cui l'auto viene a conoscenza tramite lo scambio di dati con altri veicoli - mediante la tecnologia Car-to-X - e le condizioni ambientali e meteorologiche: cambia il tempo e, per esempio, comincia a nevicare? L'app lo sa e aggiorna i consumi di energia stimati, per fare fronte alle nuove necessità. Naturalmente Audi Trip Planner provvede anche al precondizionamento della batteria per accelerare al massimo la ricarica, facendo in modo di portarla alla temperatura ideale in tempo per la sosta programmata. Al debutto con Audi Q6 E-Tron (qui la prova in video), Audi Trip Planner è ora di serie per l’intera gamma full electric della casa di Ingolstadt.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/12/2024