Audi A6 Avant e-tron, sei pronto per la super wagon digitale? Prova

Curioso di sapere come va la prima SW elettrica dei Quattro Anelli, magari in edizione high performance S6 Avant e-tron da 551 CV?

Il filo conduttore è la parola chiave ''equivalenza''. Quella tra la tecnologia BEV e le tecnologie tradizionali. Al netto delle differenze nelle dimensioni, può Audi A6 e-tron competere, per convenienza a tutto campo (piacere di guida, praticità di uso quotidiano, infine prezzo), con nuova Audi A5?

In altri termini: perché pescare, dal nuovo catalogo delle berline / station wagon Audi, un modello a trazione elettrica, piuttosto che un modello a propulsione diesel o benzina (e ibrida, ma poco poco)?

Audi A6 e-tron vs nuova Audi A5

Per rispondere, niente di meglio che farsi un giretto con entrambe.

Nuova Audi A5 la guidai due mesi fa e cliccando qui recuperi tutte le informazioni necessarie, il video della prova incluso.

Ora è la volta di Audi A6 e-tron, che per la circostanza si presenta a me nella propria versione più brillante in assoluto. Ovvero in edizione Audi S6 Avant e-tron, dove la S di ''superpoteri'' nasconde un sistema a trazione integrale (elettrica) da 551 CV.

Motori, azione.



Audi S6 Avant e-tron, il ''dopo super station wagon''

Audi A6 e-tron ve la descrissi per filo e per segno in occasione della world premiere ad agosto 2024. Per i pigri, un riassuntino.

Parente di Q6 e-tron

Erede di Audi A6 di precedente generazione, prima berlina full electric dei Quattro Anelli e primo modello BEV Audi disponibile nelle configurazioni di carrozzeria Sportback e Avant, Audi A6 e-tron condivide con il SUV Audi Q6 e-tron sia la piattaforma nativa elettrica PPE (Premium Platform Electric), sviluppata in collaborazione con Porsche, sia l'architettura elettronica E3 1.2.

In pratica, è la controfigura a guida bassa di Q6 e-tron.

Audi A6 e-tron si autoassegna il titolo di leader di categoria in due discipline tra loro complementari:

autonomia (sino a 756 chilometri WLTP);

potenza di ricarica (sino a 270 kW in DC).



Primati cui si accompagnano sia le prestazioni dinamiche, che trovano massima espressione nella variante sportiva S6 e-tron da 551 CV, sia le alte tecnologie di bordo. Vedi l’innovativo “palcoscenico digitale”, i comandi vocali abbinati all’intelligenza artificiale, i retrovisori esterni virtuali di seconda generazione, il tetto panoramico elettrocromatico.

Audi A6 e-tron, il tetto panoramico elettrocromatico

Il piano di lancio

Audi A6 e-tron Avant e Sportback sono ordinabili da settembre 2024 e arrivano in concessionaria a febbraio 2025. Prezzo di partenza di 65.500 euro, ma sui prezzi ci torniamo dopo.

Audi A6 e-tron Avant e Sportback sono già in vendita

Lunghe circa 4,9 metri (per tutte le cifre, vedi scheda tecnica), Audi A6 Avant e-tron e Audi A6 Sportback e-tron appartengono al segmento E premium full electric.

Il colpo d'occhio è ok, anzi persino wow (ricordo che ho a disposizione S6 Avant e-tron, leggermente più aggressiva). Il contorno affilato delle luci diurne, l’ampio single frame ''tappato'', senza presa d'aria a differenza dei modelli termici, la generosa impronta a terra: vista di fronte, metabolizzata la mancanza di una vera e propria griglia, A6 e-tron mi garba.

Audi S6 Avant e-tron, vista frontale

Bene anche la vista laterale, fortemente caratterizzata da linea di spalla continua, montanti D inclinati, muscolosi passaruota e blister quattro. Sbalzi corti, passo lungo (2,95 metri): anche le proporzioni relative incontrano i miei standard ideali.

Pulito il retrotreno, contraddistinto dalla fascia luminosa che raccorda i gruppi ottici senza soluzione di continuità. Un dettaglio che a mio avviso stona è il logo Audi rosso illuminato: io lo trovo troppo eccentrico. Altri, per lo stesso identico motivo, apprezzeranno.

Audi S6 Avant e-tron e quel logo Audi molto... appariscente

Bagagliaio

La capacità di carico di Audi A6 Avant e-tron si attesta a 502/1.422 litri (502/1.330 litri A6 Sportback e-tron), mentre ulteriori 27 litri sono disponibili nel frunk sotto il cofano anteriore. Per la cronaca, Audi A5 (che tuttavia è 10 cm più corta) fa segnare 476/1.424 litri in carrozzeria Avant e 445/1.298 litri in edizione Sportback. E non ha il frunk.

Oltre 500 litri di capacità di carico

Aerodinamica

Una curiosità, ma è una curiosità che ha pure effetti pratici. Grazie alla linea e a numerosi accorgimenti, dalle prese d'aria attive al sottoscocca integralmente carenato, Audi A6 e-tron Sportback è il modello più aerodinamico di sempre dell'intero Gruppo Volkswagen: Cx 0,21 (la Avant si scosta solamente di 0,03 punti). Una ridotta resistenza aerodinamica significa minori consumi di energia e, conseguentemente, maggiore autonomia.

Illuminotecnica

Bella soprattutto per chi la osserva di notte, Audi A6 e-tron. Sino a 8 firme luminose per le luci diurne dei proiettori Audi Matrix LED, altrettante per i gruppi ottici posteriori OLED 2.0. La seconda generazione della tecnologia dei LED organici consente, mediante il sistema d’infotainment MMI e l’app myAudi, di progettare non solo la forma, ma anche il movimento della luce. Fari come display. O elettrocardiogramma che registra l'intensa “attività cerebrale” del veicolo. Gioca, gioca.

Audi A6 e-tron, i fari Matrix LED ''componibili''

A bordo, tutto come su Q6 e-tron. È un complimento. Salvo un paio di particolari, a mio modesto avviso.

Bene la avvolgente plancia, rivestita di morbido “Softwrap”. Benissimo l’innovativo Audi Digital Stage, il tanto reclamizzato palcoscenico digitale composto di:

quadro strumenti digitale Audi virtual cockpit plus da 11,9 pollici (di serie);

display di infotainment da 14,5 pollici del sistema MMI (di serie);

schermo passeggero anteriore da 10,9 pollici (da S line edition);

head-up display con realtà aumentata da 88 pollici ''virtuali'' (da S line edition).



Audi A6 e-tron, l'abitacolo con Digital Stage

Tanti pregi e (un paio di) difetti

Il display panoramico MMI con design curvo e tecnologia OLED trasmette un feeling di controllo della situazione massimo. Schermo grande, una miriade di funzioni, una velocità di esecuzione eccezionale grazie all'architettura informatica dedicata, che include sistema operativo Android Automotive, aggiornamenti OTA e comandi vocali assistiti dall'intelligenza artificiale di ChatGPT.

Volendo fare i capricciosi, è un po' invadente. Sia perché è di superficie immensa, e limita un po' la visibilità anteriore a breve raggio. Sia perché orientarsi tra le mille icone della schermata Home serve la bussola. Almeno, inizialmente. Fosse stato per me, bastava uno schermo un pelo più piccolo.

Audii A6 e-tron e quel maxi display sin troppo maxi

A proposito di schermi. Uno degli accessori più caratteristici sono gli specchietti retrovisivi esterni virtuali (optional), le cui immagini vengono visualizzate in due mini display a cavallo tra portiera e plancia. Vero che i display sono collocati in posizione più rialzata, rispetto alla gamma Audi Q8 e-tron, e sono più agevolmente monitorabili senza distogliere l’attenzione dalla strada. Ciononostante, rimpiango gli specchi retrovisori fisici: coordinazione occhi-cervello-mani più naturale.

Ma va pure detto che le cose cambiano, se prendi confidenza.

Audi A6 e-tron: con gli specchietti digitali, luci e ombre

Ogni versione di Audi A6 e-tron si avvale di motori elettrici compatti e ad alta efficienza, abbinati a una batteria agli ioni di litio di nuova concezione con capacità nominale sino a 100 kWh (94,9 kWh netti), che garantiscono un'autonomia sino a 756 chilometri WLTP.

Grazie alla tensione a 800 Volt e alla potenza di ricarica in DC sino a 270 kW, è possibile ripristinare sino a 310 km di autonomia in 10 minuti presso una stazione HPC, anche con funzione Plug & Charge (presso stazioni di ricarica Ionity ed Ewiva, autorizzazione automatica all’inserimento del cavo di ricarica, senza bisogno di alcuna scheda o app). Lo stato di carica (SoC) passa invece dal 10% all'80% in 21 minuti.

Ricarica ultrarapida fino a 270 kW di potenza

Per garantire la migliore esperienza di ricarica anche in presenza di colonnine a 400 Volt (la maggioranza), Audi A6 e-tron sfrutta il cosiddetto “bank charging”: la batteria a 800 Volt viene divisa in due accumulatori dal medesimo voltaggio che possono essere ricaricati in parallelo con potenze sino 135 kW.

La ricarica in corrente alternata, infine, avviene con potenze sino a 11 kW. Successivamente, nel corso del 2025, la potenza raddoppierà fino a 22 kW.

La gamma

Avant e Sportback sono proposte in varianti a trazione posteriore o integrale quattro elettrica. Con autonomia standard, o estesa.

Audi A6 e-tron ( base ): trazione posteriore, 326 CV, batteria da 83 kWh (75,8 kWh netti), sino a 627 km WLTP (Sportback) e sino a 598 km WLTP (Avant). Da 65.500 euro.



Audi A6 e-tron Performance : trazione posteriore, 381 CV, batteria da 83 kWh (75,8 kWh netti), sino a 756 km WLTP (Sportback) e sino a 720 km WLTP (Avant). Da 74.500 euro.



Audi A6 e-tron quattro : trazione integrale, 462 CV, batteria da 100 kWh (94,9 kWh netti), sino a 716 km WLTP (Sportback) e sino a 685 km WLTP (Avant). Da 79.500 euro.



: trazione integrale, 462 CV, Audi S6 e-tron: trazione integrale, 551 CV, batteria da 100 kWh (94,9 kWh netti), sino a 675 km WLTP (Sportback) e sino a 647 km WLTP (Avant). Da 99.500 euro.



Audi S6 Avant e-tron costa 102.000 euro

Tra la carrozzeria Sportback e la Avant, il differenziale di prezzo è di +2.500 euro.

E se il mio sforzo di semplificare l'offerta Audi A6 e-tron non è servito a niente, allora smettila di brontolare e visita il sito ufficiale Audi.

La parte più facile da scrivere, e al tempo stesso, quella più difficile. Perché la singola esperienza di guida è (quasi) al riparo da critiche. Quindi, che c... scrivo?

Tra le curve

Audi S6 Avant e-tron, quale feeling di guida?

Analogamente a Q6 e-tron, anche A6 e-tron beneficia di raffinato schematismo sospensioni multilink. Nonostante un peso oltre le due tonnellate, ma pur sempre inferiore a Q6 e-tron, lo slalom speciale non la mette affatto in imbarazzo, complice anche il baricentro più vicino a terra.

Ben bilanciata la ripartizione delle masse, favorita dalla protezione sottoscocca in materiali compositi e dalla batteria collocata tra gli assali. Accumulatore da 100 kWh la cui massa, inclusi i sistemi di raffreddamento e protezione dagli impatti, si attesta a 570 kg.

Passi avanti, rispetto agli oltre 700 km di prima Audi e-tron quattro.

Anziché molle elicoidali e ammortizzatori telescopici, la mia S6 e-tron adotta setting specifico S, con sospensioni pneumatiche adattive e gestione individuale di ciascun ammortizzatore elettroidraulico. Non ho l'opportunità di confrontarle con l'assetto standard, posso assicurare tuttavia che in qualsiasi modalità di guida chiesta all'Audi drive select (Balanced/Individual, Efficiency, Comfort e Dynamic) mi diverto e mi sento sicuro.

La trazione integrale ''quattro'' elettrica

Nella ripartizione della coppia, le logiche elettroniche della trazione integrale privilegiano il retrotreno. Infatti i pneumatici posteriori hanno un’impronta a terra maggiorata, rispetto a quelli anteriori.

Naturale propensione al sovrasterzo elettrico ed elettrizzante. Ma solo in contesti iper-protetti, leggasi circuito.

Si intende anche un circuito... invernale

Anche una pista neve e ghiaccio, come capita a me, sotto l'apprensiva supervisione di istruttori Audi. Devo prendere le misure alla reattività del pedale del gas, poi deraparare è un gioco da ragazzi.

Anche perché, con 551 CV pronti a esplodere come una molla, schiacci e via: da 0 a 100% di energia in un atomo di secondo.

Su strada

Tornando a parlare di guida ''civile'', al piacere di condurre Audi A6 e-tron contribuisce infine lo sterzo progressivo, a servoassistenza e demoltiplicazione variabili.

Quanto al comfort, le elevate performance di S6 e-tron non inficiano la vita a bordo: sostiene Audi come i classici valori NVH – isolamento acustico, vibrazioni e risposta alle imperfezioni dell’asfalto – sono in linea, quando non superiori, all’ammiraglia Audi A8.

Beh, in efetti di rumore ne entra poco poco. E scosse, l'ago del sismografo ne registra solo di deboli deboli, anche se voli dentro le buche o sbatti contro dossi cattivissimi.

Audi S6 Avant e-tron, prestanza e comfort

Quale autonomia reale?

Chiudo con un cattivo presagio. A inizio test drive, batteria all'82% e autonomia calcolata dal trip computer in 264 km. Se l'autonomia dichiarata ammonta a minimo 609 km, qualcosa non torna.

Devo concludere che le super batterie di S6 e-tron soffrono il freddo (e non sono le uniche): il test drive si è svolto con partenza e arrivo a Cortina d'Ampezzo, in gennaio. Perdonata... a metà.

Audi S6 Avant e-tron

Lunghezza 4.928 mm Larghezza 1.923 mm Altezza 1.504 mm Passo 2.951 mm Peso a vuoto 2.410 kg Bagagliaio 502 - 1.402 litri (post.) + 27 litri (ant.) Motore elettrico sincrono post. + elettrico asincrono ant. Potenza di sistema 503 CV (551 CV con Overboost) Coppia di sistema 580 Nm (ant.) + 275 Nm (post.) Cambio assente Trazione integrale ''quattro'' elettrica Velocità massima 240 km/h (autolimitata) Acc. 0-100 km/h 4,1 sec. (3,9 sec. con Launch Control) Consumo (WTLP combinato) 16,4 - 17,4 kWh/100 km Autonomia (WLTP) 609 - 647 km Ricarica batterie 10-80% in 21 minuti (DC 270 kW) Prezzo da 102.000 euro

Nel segmento premium elettrico, Audi A6 e-tron si dimostra un modello di riferimento.

Con una squisita combinazione di prestazioni (non solo S6 e-tron), design e tecnologie digitali, risponde alle esigenze di chi cerca una berlina / wagon d’avanguardia. E che risulta eleggibbile all'acquisto di un'auto elettrica sia come capacità di spesa, sia come gestione quotidiana.

Propulsione elettrica a parte, rispetto a nuova Audi A5 (che parte da 50.150 euro) è più lunga, più capiente e anche più confortevole quanto a rumore e vibrazioni. Come tecnologie di bordo, si equivalgono. Performance? Audi A6 e-tron ha più cavalleria e più coppia, ma è anche più pesante. Qui l''equivalenza'' non puoi misurarla. Sono due mondi diversi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/01/2025