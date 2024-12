Car design? No, cake design: e l'Audi diventa commestibile. Guarda il video

Il car design incontra il cake design: una designer chiamata Celine M. trasforma gli interni di un'Audi in una creazione commestibile. Guarda il video da Instagram e scopri questa sorprendente fusione di arte e zucchero. Forse l'obiettivo era rifare gli interni della propria Audi usata per renderla più appetibile sul mercato delle auto usate? Appetibile non so, ma appetitosa di certo.

UN'AUDI COMMESTIBILE: IL VIDEO CHE STUPISCE I SOCIAL

Nel video, l'artista sfila il pomello del cambio e lo addenta, mostrando l'interno fatto di Pan Di Spagna al cioccolato; poi con un lungo coltello taglia la cuffia del cambio e il bracciolo, rivelando che anche queste parti dell'Audi sono commestibili. La chiave di tutto? Pure quella è fatta di torta, come si vede alla fine di questo video di cake design. E se alla fine non sei ancora sazio, leggi il nostro articolo sui 10 peggiori esperimenti di sempre in fatto di tuning.

IL CAKE DESIGN PRIMA DELL'AUDI

Al giorno d'oggi il cake design è di gran moda e basta nominarlo perché vengano in mente un mucchio di trasmissioni televisive in cui artisti della scultura, oltre che dell'arte culinaria, realizzino torte dalle forme più strane rivestite di pasta di zucchero, cesellata in modo da replicare i temi più fantasiosi e sorprendenti. Ma pensare che il cake design sia una trovata moderna sarebbe errato e nasce molto prima di incontrare il mondo dell'auto (usata e non).

LE ORIGINI DEL CAKE DESIGN

Il cake design, o decorazione delle torte, è infatti una forma d'arte culinaria che risale a tempi molto antichi: molto prima che l'Audi commestibile e le automobili tutte venissero inventate. Le sue radici possono essere tracciate fino all'epoca romana, quando le torte venivano decorate per celebrare matrimoni e altre occasioni speciali (anche se non abbiamo notizie di repliche commestibili delle bighe con cui si sfidavano i corridori dell'epoca). Tuttavia, il cake design come lo conosciamo oggi ha iniziato a prendere forma nel XVII secolo in Europa, in particolare in Inghilterra e Francia.

L'interno dell'Audi fatto di torta

IL BOOM NELL'ERA VITTORIANA

Durante il periodo vittoriano, l'arte della decorazione delle torte fiorì grazie all'introduzione del forno a temperatura controllata e del bicarbonato di sodio come agente lievitante. Queste innovazioni permisero ai pasticceri di creare torte più complesse e decorate con maggior precisione. Una delle prime e più famose torte decorate fu realizzata per il matrimonio della Regina Vittoria e del Principe Alberto nel 1840.

LA TORTA REALE Progettata da John C. Mauditt, pasticciere della casa reale, la torta della Regina Vittoria pesava 136 chili e aveva una circonferenza di quasi tre metri. I suoi molteplici strati erano decorati con motivi floreali e un amorino che indicava la data delle nozze. In cima allo strato superiore, Mauditt pose un’immagine di Britannia (la personificazione della Gran Bretagna), raffigurata nel costume tradizionale e nell'atto di benedire la coppia reale. Ai piedi degli sposi comparivano un cane e delle tortore, simboli rispettivamente di fedeltà e di felicità.

PROTAGONISTA SUI SOCIAL: INSTAGRAM & C.

Negli ultimi decenni, il cake design ha visto una crescita esponenziale in popolarità. Programmi televisivi come ''Cake Boss'' e ''Ace of Cakes'' hanno contribuito a portare quest'arte nelle case di milioni di spettatori, ispirando molti a provare le proprie abilità nella decorazione delle torte. Con l'avvento dei social media, piattaforme come Instagram e Pinterest sono diventate vetrine per la creatività dei cake designer di tutto il mondo.

Celine M di CMcakedesign con il pomello del cambio commestibile

LE TORTE PIÙ INCREDIBILI DELLA STORIA

Il cake design non è solo una questione di estetica; spesso si tratta di superare i limiti della creatività e dell'ingegneria culinaria. Ecco alcune delle torte più strane o da record realizzate con il cake design:

La torta di matrimonio più costosa : creata da un designer britannico, questa torta da 52 milioni di dollari è adornata con oltre 4.000 diamanti e perle. È stata realizzata per un matrimonio di lusso a Dubai ed è considerata la torta di matrimonio più costosa mai realizzata.

: creata da un designer britannico, questa torta da è adornata con oltre 4.000 diamanti e perle. È stata realizzata per un matrimonio di lusso a Dubai ed è considerata la torta di matrimonio più costosa mai realizzata. La torta a tema Harry Potter : un capolavoro di cake design che riproduce la scena della Sala Grande di Hogwarts , completa di personaggi e dettagli minuziosi. È diventata virale sui social media per la sua incredibile somiglianza con i set dei film.

: un capolavoro di cake design che riproduce la scena della , completa di personaggi e dettagli minuziosi. È diventata virale sui social media per la sua incredibile somiglianza con i set dei film. La torta a forma di isola tropicale : questa torta, realizzata da un team di cake designer, raffigura un'isola tropicale completa di palme, spiagge e persino un vulcano fumante. È stata esposta a un festival di dolci e ha ricevuto elogi per la sua complessità e realismo.

: questa torta, realizzata da un team di cake designer, raffigura un'isola tropicale completa di palme, spiagge e persino un vulcano fumante. È stata di dolci e ha ricevuto elogi per la sua complessità e realismo. La torta più alta del mondo: in occasione del suo 50° anniversario, l'azienda di dolci Darn Good Cakes ha creato una torta alta oltre 32 metri. La torta era composta da oltre 100 strati di dolce e decorata con migliaia di fiori di zucchero.

DALL'AUDI ALL'ATV

Ma la creatività dei cake designer non ha limiti ed ecco che l'artista CMcakesdesign, a cui si deve l'Audi del video in alto, ha anche realizzato un ATV (o quad, che diri si voglia) con la sella personalizzata... a modo suo. Dopo l'Audi con gli interni fatti di torta, un altro gustoso video da Instagram documenta l'intervento di tuning ad alto tasso glicemico. Cosa ne pensi di questa fusione tra car design e cake design? Lascia un commento!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/12/2024