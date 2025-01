Autonomia delle auto elettriche in inverno: come il freddo influisce sulle prestazioni

Le auto elettriche temono il freddo? L'autonomia cala davvero in inverno? Certamente si, ma per dare una misura realistica del problema, senza ingigantirlo, il gruppo di ricerca di Recurrent ha raccolto dati reali su una ventina di modelli e l'analisi condotta mostra che la sensibilità al freddo dipende dal modello, dalla chimica delle batterie impiegate e dalle dotazioni di fabbrica.

Audi e-tron S Line Black Edition

Recurrent ha analizzato i dati di 18.000 veicoli elettrici appartenenti a 20 modelli diversi, scoprendo che:

Quanto alla chimica degli accumulatori, si è notato che le batterie di tipo LFP sono equivalenti alle NCA nella perdita di autonomia, ma tendono a ricaricarsi più lentamente in inverno.

Come afferma Andrew Garberson, responsabile della crescita e ricerca di Recurrent:

È importante ricordare che la perdita di autonomia in inverno è solo temporanea. Quando le temperature tornano tra i 20 e 24°C, il comportamento dell'auto ritorna ai livelli normali.

Infine, come sottolinea Garberson:

''Il caldo influisce sulle batterie molto più del freddo'', in quanto può ridurre l'autonomia anche del 30% quando la colonnina di mercurio supera i 37°C (per via della climatizzazione) e accelera l'invecchiamento dell'accumulatore, come riportato in un altro studio di Recurrent.