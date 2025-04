AUDI E5 Sportback, ecco l'Audi A6 dell'altro mondo

Nata in Cina (in partnership con SAIC), solo per la Cina. Ad Auto Shanghai 2025 debutta il primo modello del sub brand AUDI

La grafia corretta è proprio AUDI, in lettere maiuscole e senza i Quattro Anelli. Imitazione made in China? Niente affatto. O meglio: affermazione vera per metà.

Nel senso che AUDI E5 Sportback viene costruita in Cina ed è ad uso e consumo della sola Cina. Ed è un prodotto nato da una partnership locale tra Audi e SAIC, individuata appunto dalla sigla AUDI, così da fugare possibili equivoci.

AUDI E5 Sportback, la prima AUDI di serie

Mostrata in anteprima al Salone dell'auto di Shanghai 2025, E5 Sportback segue di alcuni mesi la concept AUDI E e coincide con la prima AUDI di serie. Nella Repubblica Popolare, sarà in vendita entro l'estate 2025. In Europa, su strade italiane men che meno, non la vedrai mai.

Sgombrata la tavola dai malintesi: come è fatta un'AUDI ''nativa'' cinese?

C'è Audi e... AUDI

Non chiamarla A6 e-tron ''asiatica''

AUDI E5 Sportback è una station wagon / shooting brake a cinque porte a propulsione elettrica, trazione posteriore o trazione integrale, autonomia stimata di 770 km.

AUDI E5 Sportback, la fiancata

Sebbene le sue dimensioni quasi combacino con quelle di nuova Audi A6 Avant e-tron, essendo lunga 4.881 mm, larga 1.959 mm e alta 1.478 mm, AUDI E5 Sportback non è affatto un clone della nuova wagon Audi. Ragione numero uno: poggia su una piattaforma differente, sviluppata a quattro mani da Audi e SAIC, con l'obiettivo di mixare il meglio di Germania e Cina.

Di matrice Audi sono il design e l'ingegneria meccanica, mentre il contributo SAIC si esprime soprattutto nell'ecosistema digitale, un campo dove l'industria cinese è un passo avanti.

Tecnologie made in China

Spina dorsale dell'esperienza tecnologica di bordo è il nuovo sistema operativo AUDI: basato sul chipset automobilistico Qualcomm Snapdragon 8295, dialoga con gli occupanti tramite un enorme schermo 4K da 27 pollici che si estende per l'intera larghezza dell'abitacolo.

AUDI E5 Sportback: gli interni ultra-digitali

È dotato di riconoscimento facciale, di assistente vocale ''umanoide'' by ByteDance, la società madre di TikTok, soprattutto di un app store su misura per il super avanzato ecosistema cinese di applicazioni digitali, che spaziano dai gateway di pagamento ai servizi di messaggistica.

Altro tema al quale il pubblico cinese di auto premium è oggi assai sensibile è la guida autonoma. AUDI E5 Sportback è dotata di una suite di sensori LiDAR specificamente addestrati per le strade urbane cinesi:

riconoscimento pedoni, biciclette e... tricicli

assistente alle manovre nei parcheggi multipiano



AUDI E5 Sportback, guida (molto) autonoma

Telaio, motori e batterie

Le specifiche tecniche presentano diverse somiglianze con i modelli Audi occidentali basati su Premium Platform Electric (PPE), come Audi A6 e-tron e Audi Q6 e-tron:

batteria con capacità di 100 kWh , e autonomia massima di 770 km (nel ciclo di prova cinese CLTC);

, e autonomia massima di 770 km (nel ciclo di prova cinese CLTC); architettura di ricarica a 800 volt , per recuperare 370 km in soli 10 minuti;

, per recuperare 370 km in soli 10 minuti; configurazione a trazione posteriore o integrale, anche con asse posteriore sterzante;

potenze da 299 CV a 578 CV, fatta eccezione per la top di gamma (787 CV).



AUDI E5 Sportback: quasi 800 km di autonomia

E5 Sportback è solo la pietra miliare della strategia Audi (anzi, AUDI) in Cina. Seguiranno due nuovi modelli nel 2026 e nel 2027.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 23/04/2025