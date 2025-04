Audi A6 2025: dopo la wagon riflettori puntati sulla berlina. Scopriamo tutte le novità

Lo dicono i numeri che il mercato italiano delle vetture premium predilige le varianti station wagon (qui il primo contatto con Audi A6 Avant e-tron), una tendenza particolarmente evidente in casa Audi. Modelli come Audi A6 Avant o la A4 Avant (qui la prova di Audi A4 Allroad) hanno sempre registrato numeri superiori rispetto alle rispettive versioni berlina.

Audi A6: la berlina è più apprezzata all'estero

Per tale motivo, la nuova Audi A6 berlina potrebbe non rappresentare un grande volume in Italia, ma mantiene un ruolo significativo in altri mercati, dove il rapporto tra le due carrozzerie è invertito.

Nuova Audi A6: arriva la variante berlina con una coda slanciata e aerodinamica

Frontalmente, la nuova Audi A6 è quasi identica alla station wagon, e da questo scorcio si nota solo l'assenza delle barre sul tetto. Le differenze si vedono a partire dal montante centrale, dove il tetto stesso inizia a scendere verso una coda allungata e leggermente inclinata.

Questo design contribuisce a un'efficienza aerodinamica rilevante: la berlina raggiunge un coefficiente di resistenza all'aria di 0,23, il migliore mai ottenuto da un'Audi con motore a combustione.

Anche la forma della zona posteriore, con una leggera curvatura e il diffusore, è studiata per aggiungere equilibrio tra portanza e resistenza aerodinamica per migliorare la guidabilità dell'auto.

Nuova Audi A6: il frontale replica quello conosciuto della ''gemella'' Avant

La nuova Audi A6 2025 misura 4,99 metri di lunghezza, con un passo di 2,93 metri, caratteristiche che garantiscono spazio abbondante anche per i passeggeri posteriori.

Dentro è la replica della station wagon

L'abitacolo riprende completamente la configurazione della variante Avant. Al centro della plancia si trova il sistema digitale, che rappresenta il fulcro dell'infotainment Audi A6.

Audi (guarda il sito web di Audi Italia) lo definisce ''palcoscenico digitale'' ed è un pannello curvo che ospita il cruscotto digitale da 11,9 pollici e lo schermo touch da 14,5 pollici del sistema multimediale. Come ultima tendenza, troviamo un terzo display dedicato al passeggero come accessorio opzionale.

Nuova Audi A6: l'abitacolo lussuoso e hi-tech con i display del ''palcoscenico digitale''

L'interfaccia comprende:

Quadro strumenti digitale da 11,9 pollici

Schermo touch da 14,5 pollici per il sistema multimediale

(Optional) Display passeggero da 10,9 pollici

Il bagagliaio ha una capacità di 492 litri, leggermente superiore ai 466 litri di partenza dell'A6 Avant, che però arriva a circa 1.500 litri litri con gli schienali posteriori reclinati.

Il vano è lungo 1,05 metri e, come sulla wagon, gli schienali posteriori sono reclinabili di serie nel rapporto 40:20:40, per una maggiore flessibilità nel trasporto bagagli.

Nuova Audi A6: il vano bagagli è da 492 litri con schienali reclinabili 40:20:40

Al lancio, la nuova Audi A6 berlina è disponibile con tre motori: due a benzina e uno diesel.

Due di questi utilizzano la tecnologia mild-hybrid, con batteria a 48 volt, alternatore-avviamento a cinghia e un generatore del gruppo propulsore dotato di elettronica di potenza integrata.

Questo sistema consente di effettuare brevi tratti di guida elettrica a bassa andatura e durante le manovre.

I motori Audi A6 2025 sono:

2.0 TDI turbodiesel MHEV da 204 CV, disponibile con trazione anteriore o integrale

V6 3.0 TFSI MHEV da 367 CV, solo con trazione integrale quattro

2.0 TFSI benzina da 204 CV, solo con trazione anteriore (non disponibile su A6 Avant)

Nuova Audi A6: debutta con motori benzina e Diesel, anche mild-hybrid

Il cambio automatico è di serie

Tutti i motori sono abbinati al cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti, di serie su tutte le versioni. Il 2.0 TFSI benzina è esclusivo della berlina e non presente nella gamma Avant. Voi cosa ne pensate della nuova Audi A6? Fatecelo sapere.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/04/2025