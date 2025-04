Audi A6 Avant: debutto tra design e tecnologia alla Milano Design Week 2025

Durante la Milano Design Week 2025 (qui gli eventi della MDW 2025), Audi ha scelto il centralissimo Portrait Milano in Corso Venezia 11 per presentare in anteprima mondiale la nuova Audi A6 Avant, insieme alla versione completamente elettrica, Audi A6 Avant e-tron.

Nuova Audi A6 Avant: la wagon di Ingolstadt debutta alla Milano Design Week 2025

L’evento ha segnato un punto d’incontro tra design, tecnologia e sostenibilità, sottolineando la doppia anima del modello: da un lato la motorizzazione termica supportata da tecnologia mild-hybrid, dall’altro l’approccio full electric della e-tron.

L’equilibrio fra tre concetti

La nuova A6 Avant (qui guida all'acquisto di nuova Audi A6 Avant) rappresenta l’evoluzione di un concetto caro ad Audi sin dal 1977: un equilibrio tra sportività, eleganza e funzionalità. La versione 2025 introduce un design più dinamico, nuove soluzioni digitali e un comfort di bordo superiore, grazie anche a componenti condivisi con Audi A8 come le sospensioni pneumatiche adattive, lo sterzo integrale e i proiettori LED Digital Matrix evoluti.

Nuova Audi A6 Avant: gli inediti fari Matrix LED della station wagon tedesca

Audi ha affiancato il debutto della nuova A6 Avant al progetto artistico “Drift Us”, un’installazione interattiva realizzata dal duo olandese DRIFT.

Parte integrante dell’iniziativa “flexability” – che unisce i concetti di flessibilità e abilità – l’opera si ispira al movimento del vento su un prato ed è composta da ventidue steli luminosi che reagiscono alla presenza dei visitatori.

Nuova Audi A6 Avant: il progetto artistico ''Drift Us'' del duo olandese DRIFT esposto con Audi

Un’opera sofisticata e immersiva

L’installazione crea una coreografia collettiva in cui luce, suono e movimento dialogano con l’ambiente e con le vetture esposte, enfatizzando il legame tra innovazione tecnologica e percezione sensoriale.

Caratteristiche principali dell’installazione:

Interazione in tempo reale con il pubblico

Combinazione di suoni e luci sincronizzati

Richiamo visivo alla natura e al dinamismo

Nuova Audi A6 Avant: anche in versione elettrica e-tron con autonomia di oltre 750 km

Accanto alla versione termica, Audi ha esposto la A6 Avant e-tron, (leggi la prova di Audi A6 Avant e-tron) la prima wagon elettrica della casa di Ingolstadt. Il modello si distingue per l’autonomia di oltre 750 km e per una ricarica rapida in corrente continua (DC) da 270 kW, capace di recuperare fino a 310 km in soli 10 minuti.

Tra le innovazioni principali:

Tetto panoramico elettrocromatico

Retrovisori virtuali di seconda generazione

Sistema di comando vocale con intelligenza artificiale

Nuova Audi A6 Avant: l'abitacolo miscela lusso e hi-tech in modo equilibrato

Audi A6 Avant MHEV: Cx da primato per ridurre i consumi

Con un Cx di 0,25, la nuova Audi A6 Avant segna anche un primato aerodinamico nella categoria delle station wagon termiche, contribuendo a ridurre consumi ed emissioni. La commercializzazione della versione termica è prevista per il secondo trimestre del 2025, mentre la e-tron è disponibile da febbraio.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/04/2025