Audi A6 Avant 2025: scopri se è meglio diesel o elettrica nella prova su strada

Nuova Audi A6 Avant 2025 arriva nelle concessionarie, affiancando Audi A6 Avant e-tron, l'edizione 100% elettrica. La station wagon tedesca è proposta ora con motori mild hybrid diesel e a benzina, oppure full electric, in attesa che entro fine anno si rendano disponibili le motorizzazioni plug-in hybrid.

E se le stime di Audi prevedono che il 70% dei clienti sceglierà la A6 Avant in versione 2.0 TDI quattro, a trazione integrale, la possibilità di provare la futura best seller accanto alla e-tron mi ha fatto sorgere il dubbio su quale sia la scelta migliore. Leggi questa prova-confronto, se vuoi scoprire la risposta.

Audi A6 Avant 2.0 TDI quattro 2025, la griglia Single Frame

Nuova Audi A6 Avant 2025 si distingue per linee morbide e armoniose, raffinate e moderne: è la A6 Avant più bella di sempre. Almeno finora.

Al frontale spicca una calandra Single Frame ormai giunta alle dimensioni massime consentite dalle dimensioni dell'auto, con la piccola pecca dei sensori per gli aiuti alla guida che interrompono vistosamente lo sviluppo della griglia.

Il colpo d'ala è la tecnologia avanzata dei fari Digital Matrix offerti in opzione, che insieme con le luci posteriori OLED sono in grado di visualizzare messaggi di pericolo per mettere in allerta gli altri automobilisti in caso servisse. Oltre a offrire firme luminose personalizzabili.

La fiancata è fluida e filante, mentre i quarti posteriori trovano muscoli inediti e ben definiti, che mi riportano alla mente echi della mitica Porsche 911.

Una finezza: l'aerodinamica della A6 Avant è ''best in class'' grazie a un Cx di 0,25, ottenuto anche grazie a una carenatura del retrotreno che va a completare il fondo piatto. L'elettrica fa ancora meglio: 0,24 grazie ai retrovisori elettronici, più compatti degli specchi tradizionali.

Audi A6 Avant 2025 i fianchi muscolosi ricordano la Porsche 911. Non trovi?

All'interno, nuova Audi A6 Avant offre un'esperienza all'avanguardia dal sapore molto digitale.

Protagonista è l'Audi Digital Stage, un megaschermo curvo che richiama le forme della griglia frontale Single Frame e raccoglie la strumentazione da 11,9 pollici e l'infotainment da 14,5''.

Il sistema si basa su Google Automotive e integra la tecnologia di ChatGPT per chiedere all'intelligenza artificiale domande in forma anonima, se il sistema di bordo non fosse in grado di rispondere da sé all'utente.

A richiesta, si può avere uno schermo touch dedicato davanti al passeggero, che gli dà accesso a molte funzioni del display a centro plancia, come climatizzazione, navigazione e riproduzione di contenuti multimediali.

Luci e ombre sulle finiture: attenzione a scegliere bene il rivestimento dei sedili, visto che il tessuto grigio a trama grossa di serie toglie luce all'abitacolo: meglio puntare sullo scamosciato chiaro, per nobilitare l'ambiente.

Peccato per alcune plastiche, dalla consistenza un po' leggera, tra la parte bassa della plancia e il tunnel centrale: una semplificazione poco in linea con la qualità generale dell'auto.

Colpo d'ala è il tetto panoramico elettrocromico, che come il Solarbay di alcune Renault (qui il test della Rafale) può diventare trasparente oppure traslucido opaco: del tutto o in parte grazie a un ingegnoso sistema a cristalli liquidi.

Lo spazio a bordo non è stato una priorità dei progettisti, visto che l'accoglienza per i passeggeri è buona, ma il bagagliaio non è eccezionale per un'auto che sfiora i cinque metri di lunghezza.

La Audi A6 Avant 2.0 TDI ha infatti una capienza di soli 466 litri: la rivale BMW Serie 5 parte da 570 litri e la Mercedes Classe E Station Wagon arriva a 615 litri.

Va un po' meglio sulla A6 Avant e-tron elettrica, che vanta 502 litri prima di reclinare i sedili posteriori, a cui si somma il vano frontale ''frunk'' da 27 litri, per i cavi di ricarica.

Audi S6 Avant e-tron, la plancia Digital Stage

Al volante della Audi A6 Avant Diesel

Inizio le danze con il modello a gasolio, che subito mette in mostra uno sprint vivace nelle partenze da fermo, con l'aiuto del veloce cambio a doppia frizione e delle prime marce corte, oltre che della trazione integrale Quattro Ultra.

I numeri parlano chiaro: le prestazioni ci sono, con 238 km/h di velocità massima e uno 0-100 km/h in soli 7 secondi. Brillante!

Da valutare con una prova più approfondita il consumo di gasolio, che stando al computer di bordo è attorno a 6,8 l/100 km a 130 km/h costanti in autostrada.

Fin dai primi chilometri si capisce però che la vera vocazione della nuova A6 è il comfort: l'abitacolo è assai bene insonorizzato (il motore si sente appena anche in piena accelerazione) e le sospensioni pneumatiche dell'esemplare in prova filtrano in modo egregio le irregolarità del fondo.

Nonostante le ruote posteriori sterzanti della mia A6, non sento tra le curve quell'agilità che potrei aspettarmi. La station wagon di Ingolstadt fa chiaramente avvertire i suoi 2.075 kg e ama essere accompagnata con una guida dolce e progressiva.

Anche attivando la modalità di guida più sportiva, che irrigidisce l'assetto, l'ingresso in curva non è fulmineo, ma rimangono un'ottima precisione dello sterzo e una tenuta di strada di altissimo livello per divertirsi sui passi di montagna.

Tra l'altro, le ruote posteriori sterzanti consentono spazi di manovra assai ridotti e con lo sterzo progressivo di serie la A6 Avant diesel si destreggia bene anche sui tornanti più stretti.

Al volante dell'Audi A6 Avant elettrica

Al volante della A6 Avant elettrica

Lo stesso non si può dire della A6 Avant e-tron, che senza le ruote posteriori sterzanti richiede un po' più impegno quando si manovra in spazi ristretti.

Nata su una piattaforma completamente differente, la A6 elettrica è più corta di quasi 8 cm e più pesante di due quintali. Eppure sembra subito più leggera e dinamica, per una serie di motivi.

Il peso, innanzitutto, è posizionato più in basso e il bilanciamento tra anteriore e posteriore è più equilibrato. La trazione, poi, è posteriore e lo sterzo, a cui non arriva alcuna forza parassita dovuta alla trazione, risulta più sensibile e comunicativo.

Dal punto di vista della guida, la A6 elettrica è più dinamica e sportiva rispetto alla cugina a gasolio. Inoltre mette sul piatto prestazioni nettamente superiori. Lo 0-100 km/h si completa in appena 5,4 secondi e pazienza se la velocità massima è limitata a 210 km/h.

Il comfort rimane di altissimo livello, anzi risulta addirittura esaltato dalla silenziosità del powertrain: soprattutto a bassa velocità. L'autonomia della versione Performance in prova - la più virtuosa di tutta la gamma - raggiunge i 720 km, e con la ricarica ultra-rapida, dalle colonnine da almeno 270 kW in corrente continua, è in grado di recuperare fino a 300 km in soli 10 minuti.

Nota personale: i retrovisori elettronici rendono la e-tron più aerodinamica della versione termica, ma le telecamere sono collegate a schermi sui pannelli porta, che risultano inclinati di circa 90° rispetto ai tradizionali specchi esterni: la diversa prospettiva mi confonde un po'.

Scopri di più sulla Audi A6 Avant elettrica nella prova della versione quattro a trazione integrale.

Versione 2.0 TDI quattro e-tron Performance Motore 4 cilindri, 2,0 litri, turbodiesel, mild hybrid elettrico Potenza 204 CV 381 CV Coppia 400 Nm 565 Nm Cambio Doppia frizione a 7 marce - Trazione Integrale Quattro Ultra Posteriore Velocità 238 km/h 210 km/h Da 0 a 100 km/h 7,0 secondi 5,4 secondi Batteria - 94,9 kWh Autonomia - 720 km Dimensioni 5,00 x 1,90 x 1,47 m 4,82 x 1,61 x 1,57 m Bagagliaio Da 466 a 1.497 litri Da 502 a 1.330 litri Prezzo Da 72.250 euro Da 77.000 euro

Al lancio, la nuova Audi A6 Avant 2025 prevede motori diesel e a benzina, tutti turbo e dotati di tecnologia Mild Hybrid Plus a 48 volt: un'elettrificazione leggera più potente del normale che contribuisce con 24 CV e 230 Nm di coppia, consentendo un risparmio di carburante fino al 15%, dice Audi.

2.0 TDI (diesel Mild Hybrid): 204 CV, 400 Nm e trazione anteriore.

(diesel Mild Hybrid): 204 CV, 400 Nm e trazione anteriore. 2.0 TDI quattro (diesel Mild Hybrid): 204 CV, 400 Nm, trazione integrale.

(diesel Mild Hybrid): 204 CV, 400 Nm, trazione integrale. 3.0 V6 TFSI quattro (benzina Mild-Hybrid): 367 CV, 550 Nm, trazione integrale.

Tutte le versioni sono dotate di cambio automatico S tronic a doppia frizione e 7 marce.

Entro novembre 2025 arriveranno in gamma due versioni Plug-in Hybrid con oltre 80 km di autonomia elettrica.



Audi A6 Avant 2025, i prezzi

Di seguito la tabella che riassume motori, allestimenti e prezzi delle nuove Audi A6 Avant a motore termico

Business Business Advanced S line edition 2.0TDI 69.350 euro 73.350 euro 77.350 euro 2.0TDI quattro 72.250 euro 76.250 euro 80.250 euro 3.0TFSI quattro 84.250 euro 88.250 euro 92.250 euro

Come si vede, la trazione integrale sulla diesel vale 2.900 euro, mentre la differenza di prezzo tra un allestimento e l'altro è di 4.000 euro. Vediamo di seguito quali dotazioni giustificano tale sovrapprezzo.

Audi A6 Avant Business - l'allestimento base

Tra le principali dotazioni di serie troviamo:

Cerchi in lega da 18''

Luci full LED

Chiave comfort e digital key

Portellone elettrico

Sedili anteriori riscaldati

Clima bi-zona

Plancia digitale

Ricarica wireless per lo smartphone

Adaptive Cruise control

Lane departure warning

Retrocamera

Assistente di parcheggio

Audi A6 Avant Business Advanced - l'intermedia

Il secondo livello di equipaggiamento aggiunge:

Fari anteriori LED Plus e luci posteriori LED Pro

Lavafari

Sedili anteriori sportivi con regolazione lombare

Clima quadri-zona

Top View Camera

Audi A6 Avant S line edition - il top di gamma

Le dotazioni in più del top di gamma:

Cerchi in lega da19'' e assetto sportivo

Caratterizzazione estetica dedicata

Display touch per il passeggero

Fari Digital Matrix

Vetri privacy

Adaptive cruise assist plus

Sensori posteriori per relativi sistemi di assistenza alla guida

Non mancano ulteriori possibilità di personalizzazione, grazie a un apposito programma Audi, che spalanca le porte a interni da sogno, per chi non bada a spese.

Del resto, il listino è molto lungo e il sovrapprezzo per gli optional può essere impegnativo, se vi lasciate prendere la mano.

Audi A6 Avant e-tron, i prezzi

Di seguito la tabella che riassume versioni, allestimenti e prezzi delle nuove Audi A6 Avant e-tron

Business Business Advanced S line edition e-tron 68.000 euro 71.500 euro 76.000 euro Performance 77.000 euro 80.500 euro 85.000 euro quattro 82.000 euro 85.500 euro 90.000 euro

Come si vede, i prezzi dell'elettrica sono più bassi di quelli delle versioni termiche.

Sul fronte del piacere di guida, come accade sempre più spesso, è l'Audi A6 Avant e-tron a primeggiare. La diesel ha dalla sua una gestione più facile nei viaggi lunghi, dove non le occorre pianificare le soste per la ricarica.

Anche qui, però, l'elettrica recupera terreno, con una serie di funzioni che migliorano l'esperienza d'uso. Si va dal classico navigatore, che integra una funzione di pianificazione automatica delle soste, alla funzione plug-and-charge, grazie alla quale l'auto trasmette da sola i dati di pagamento delle ricariche alla colonnina.

Audi propone infine una sorta di abbonamento che consente di rifornire dall'85% delle colonnine italiane con una sola carta, senza doversene portare diverse nel portafogli per far contenti i vari gestori. Su rete Ioniti Eviva prevede un costo di 0.57 euro/kWh. Guarda qui sotto il video della prova.

Modello Motorizzazioni disponibili Trazione Lunghezza Bagagliaio Prezzi Audi A6 Avant MHEV a benzina o diesel; full electric; PHEV a benzina in arrivo FWD/RWD/AWD 5,00 metri Da 466 litri (502 litri BEV) Da 68.000 euro BMW Serie 5 Touring MHEV diesel; PHEV a benzina; full electric AWD/RWD 5,06 metri Da 570 litri (500 litri M5) Da 71.000 euro Mercedes Classe E SW MHEV o PHEV a benzina o diesel RWD/AWD 4,95 metri Da 615 litri (460 litri AMG/E/DE) Da 71.093 euro

Qual è l'autonomia dell'Audi A6 Avant e-tron 2025?

L'Audi A6 Avant e-tron 2025 offre un'autonomia fino a 720 km nel ciclo WLTP, grazie alla batteria da 100 kWh (94,9 netti) e alla tecnologia di ricarica a 800 Volt che consente di recuperare 300 km di autonomia in 10 minuti dalle colonnine abbastanza potenti.

Quanto costa l'Audi A6 Avant e-tron in Italia?

Il prezzo dell'Audi A6 Avant e-tron parte da 68.000 euro per la versione base e può superare i 90.000 euro per la versione quattro con trazione integrale e 551 CV.​

Quali sono le differenze principali tra la A6 Avant diesel e la e-tron?

La versione diesel 2.0 TDI offre un'autonomia superiore e tempi di rifornimento più rapidi, mentre la e-tron garantisce una guida più sportiva e silenziosa.

L'Audi A6 Avant e-tron supporta la ricarica rapida?

Sì, supporta la ricarica in corrente continua fino a 270 kW, permettendo di recuperare fino a 300 km di autonomia in circa 10 minuti presso stazioni HPC compatibili.​

Quale versione è più adatta per lunghi viaggi?

Per lunghi viaggi, la versione diesel può offrire maggiore praticità grazie alla rete di rifornimento più estesa e tempi di rifornimento più brevi, mentre la e-tron è ideale per chi dispone di infrastrutture di ricarica adeguate e desidera un'esperienza di guida più sostenibile.​

Scopri maggiori dettagli sui prezzi degli accessori della nuova Audi A6 Avant sul configuratore ufficiale.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/04/2025