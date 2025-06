Audi A5 e-Hybrid, la magia di una Plug-in "autoricaricabile"

Se il 2025 è l'anno delle plug-in hybrid, Audi A5 e-Hybrid è ''la'' plug-in hybrid del 2025. Per almeno tre ragioni.

Perché è nuova A5, un'auto simbolo del nuovo corso Audi. Perché ha un mucchio di km di autonomia in elettrico, anche se non stabilisce record.

Soprattutto, perché possiede una qualità che neutralizza il tallone d'achille storico delle ibride ''alla spina''.

Infatti, della spina, A5 e-Hybrid può persino fare a meno. E auto-ricaricarsi durante la guida.

Come una full hybrid? No, di più.

Audi A5 e-Hybrid, l'ibrida ''alla spina'' che fa a meno della spina

Come dici? Quella della ricarica batterie tramite il propulsore termico non è una novità? Sì, è vero (prendi A3 Plug-in vecchia edizione). Ma su A5 e-Hybrid, raggiunge uno standard di funzionamento delizioso.

Tanto che, della ricarica in DC a 50 kW (che manca), quasi non avverti la mancanza (abbiamo detto quasi).



Audi A5 Avant e-Hybrid, ibrida plug-in molto speciale

Di nuova Audi A5 si era già trattato lo scorso novembre, dal posto di guida di A5 mild hybrid ''plus'', l'ibrido soft che fa il verso al full hybrid. Due highlights per chi avesse scarsa memoria:

evoluzione di Audi A4 , rispetto alla quale è sia più grande ( 4 metri e 83 ), sia più tecnologica (lo spettacolare ''palcoscenico digitale'' powered by Google sulla plancia);



, rispetto alla quale è sia più grande ( ), sia più tecnologica (lo spettacolare ''palcoscenico digitale'' powered by Google sulla plancia); nuova piattaforma modulare PPC (Premium Platform Combustion) dedicata ai modelli con motore termico anteriore longitudinale;



(Premium Platform Combustion) dedicata ai modelli con motore termico anteriore longitudinale; carrozzerie berlina e Avant ;



e ; motorizzazioni benzina, benzina e diesel mild-hybrid plus a 48 volt, ora anche benzina plug-in hybrid.



Sfoglia la gallery e rifatti gli occhi: che gran pezzo di sport wagon.

Audi A5 e-Hybrid Avant_ sexy wagon

Audi A5 Plug-in: le cifre chiave

Non sarà sfuggito come Audi A5 PHEV introduca in gamma la denominazione e-Hybrid, in luogo della precedente TFSI e: dovrebbe favorire, spiegano da Ingolstadt, la riconoscibilità.

Nuovo logo per le ibride plug-in a marchio Audi

La combinazione elettro-termica è la stessa già sperimentata da nuova Audi A6 Plug-in:

motore 4 cilindri 2.0 TFSI turbo benzina a ciclo Miller e iniezione diretta da 252 CV ;



turbo benzina a ciclo Miller e iniezione diretta da ; motore elettrico sincrono a magneti permanenti (PSM) da 143 CV ;



sincrono a magneti permanenti (PSM) da ; cambio automatico doppia frizione S tronic a 7 rapporti integratato nell'unità elettrica.



Due varianti di potenza (in funzione della calibrazione elettronica dell'unità elettrica):

299 CV e 450 Nm (acc. 0-100 km/h in 5,9 secondi);

e 450 Nm (acc. 0-100 km/h in 5,9 secondi); 367 CV e 500 Nm (acc. 0-100 km/h in 5,1 secondi).



Audi A5 e-Hybrid, il motore termico è il 2.0 TFSI

Per entrambe, velocità massima autolimitata a 250 km/h, ma fino a 140 km/h in modalità puramente elettrica. E a proposito di guida in EV...

Ibrida plug-in ''long range''

Il serbatoio di energia di nuova Audi A5 e-Hybrid è una batteria ad alta tensione dalla capacità nominale di 25,9 kWh, dei quali 20,7 kWh effettivi: sono valori superiori del +45%, rispetto agli accumulatori delle Audi plug-in di taglia medio-grande di precedente generazione.

A parità di dimensioni o quasi, immagazzinano circa il +50% di energia grazie alla chimica e alla disposizione interna ottimizzate.

Morale: percorrenza in modalità elettrica (calcolata secondo i canoni WLTP) compresa tra 102 e 105 km, a seconda di carrozzeria e step di potenza.

Nel 2019, l'Audi plug-in hybrid meglio performante non andava oltre i 56 km: in 5 anni o poco più, l'autonomia raddoppia.

Oltre 100 km di autonomia in full electric

Parallelamente all'indice di percorrenza EV, cresce anche la potenza di ricarica.

In corrente alternata ( AC ): sino a 11 kW (dai precedenti 7,4 kW), per ripristinare la carica in 2 ore e 30 minuti .



): sino a (dai precedenti 7,4 kW), per ripristinare la carica in . In corrente continua (DC): non pervenuta.



Audi A5 e-Hybrid: da esterno, solo ricarica a corrente alternata

Già, a differenza di nuova Audi A3 Plug-in, niente ricarica in DC sino a 50 KW. ''Non serve'', sostengono i Quattro Anelli.

Perché c'è la funzione ''segreta''. C'è il... rifornimento in volo. Ci spieghiamo meglio.

kW di conserva e kW di conquista

In modalità Hybrid, puoi lasciare che il sistema ragioni per conto proprio. E che misceli energia elettrica ed energia termica secondo logiche di massima efficienza, o massime performance, a seconda del driving mode impostato (Dynamic, Normal, Efficiency).

Il pannello per scegliere la modalità di guida

Oppure (presta attenzione), puoi optare per il risparmio di energia elettrica, a vantaggio di una successiva fase di viaggio.

All'atto pratico, devi impostare dal menu del display centrale un limite al livello di carica, o State of Charge (SoC), della batteria. E qui viene il bello.

Se il SoC è inferiore alla disponibilità energetica del momento, la batteria viene sfruttata, e quindi scaricata, sino al target prefissato (funzione Battery Hold). Poi viaggi a benzina.

Se lo stato di carica impostato è invece superiore all’energia disponibile, la vettura viene mossa dal solo motore a combustione, il quale fungerà da motogeneratore per il pacco batteria, che nel frattempo recupererà energia (funzione Battery Charge). Due cifre chiave da tenere a mente:

la funzione si attiva oltre i 65 km/h

la funzione si interrompe una volta raggiunta una carica del 75%.



Battery Charge: scegli il target e la batteria entra in carica

Audi sostiene che il sistema Battery Charge consente un recupero di ''almeno un punto percentuale ogni 2 chilometri percorsi''.

Significa, in teoria, che in 50 km (percorsi a benzina e non a passo d'uomo) recuperi il 25% di carica elettrica: l'equivalente di circa 25-26 km di autonomia, in un tempo ragionevole.

Messo alla prova, il Battery Charge sembra effettivamente rifornire di energia la batteria a una velocità sorprendente. Una velocità, all'apparenza, persino migliore di quanto promesso dalla Casa (circa l'1% al km).

Audi A5 e-Hybrid con Battery Charge: tu guidi, la batteria si ricarica (in fretta)

Auto-ricarica on the road, senza peraltro che i consumi di benzina crescano, se non in modo trascurabile (6-7 l/100 km, a seconda del tipo di strada e dello stile di guida).

Ecco la grande differenza rispetto al passato: autoricarica ''intelligente'', e i consumi non vanno in fuorigiri.

Battery Charge, perché è decisivo

Misurare con estrema precisione sia la rapidità della ricarica ''senza spina'', sia il fabbisogno calorico che il processo richiede al motore termico, è molto difficile e non disponiamo di valori ufficiali. L'impressione, tuttavia, è che il Battery Charge in dotazione ad Audi A5 e-Hybrid sia una soluzione conveniente.

Non puoi servirti delle colonnine fast, d'accordo. Ma è come se una wallbox per la ricarica veloce, tu l'avessi già direttamente a bordo.

L'auto-charge, se calibrato a modo, può rappresentare per le plug-in hybrid (tornate in auge grazie ai nuovi parametri fringe benefit sulle auto aziendali) la chiave di volta. Nasce una nuova tendenza?

La funzione di auto-ricarica è provvidenziale

Le proprietà che fanno di nuova Audi A5 e-Hybrid un'ibrida ricaricabile (da presa esterna, o da organi vitali interni) speciale, sarebbero tante altre. Ne citiamo alcune.

La frenata elettroidraulica perfezionata, col motore elettrico che in decelerazione recupera energia sino a 88 kW .



perfezionata, col motore elettrico che in decelerazione recupera energia sino a . Il recupero di energia automatico basato sui dati del percorso memorizzati nel sistema di navigazione, indipendentemente dall’attivazione della guida a destinazione.



basato sui dati del percorso memorizzati nel sistema di navigazione, indipendentemente dall’attivazione della guida a destinazione. Una media consumi di benzina, nel ciclo combinato (in modalità Hybrid e a batteria carica), di 2,1-2,6 l/100 km , media piuttosto realistica poiché omologata secondo i nuovi e più severi standard Euro 6eB .



, media piuttosto realistica poiché omologata secondo i nuovi e più severi standard . La trazione integrale quattro ultra (di serie), cioè con la ripartizione della coppia al retrotreno solamente quando necessario.



(di serie), cioè con la ripartizione della coppia al retrotreno solamente quando necessario. Il feeling di guida sportivo/confortevole/elegante tipico di ogni motorizzazione di nuova Audi A5, ottenuto grazie a un super telaio con avantreno e retrotreno Multilink, sterzo progressivo (di serie) e ammortizzatori adattivi (optional).



Audi A5 e-Hybrid: alla guida è una certezza

Il vano bagagli

Sotto il profilo funzionale, un unico svantaggio: la capacità del bagagliaio, che rispetto al resto della gamma A5 (a due ruote motrici) cala a causa delle grandi batterie sotto il pianale.

A confronto, la capacità di carico di A5 berlina MHEV e PHEV.

Audi A5 e-Hybrid Audi A5 Volume min. 331 litri 445 litri (-114 litri) Volume max. 1.175 litri 1.299 litri (-114 litri)

Lo stesso differenziale esiste tra le rispettive versioni Avant.

Audi A5 Avant e-Hybrid Audi A5 Avant Volume min. 361 litri 476 litri (-115 litri) Volume max. 1.306 litri 1.324 litri (-118 litri)

Gliela perdoniamo?

Audi A5 Avant e-Hybrid, un vano bagagli leggermente più piccolo

Tre versioni, come è tradizione: Business, Business Advanced ed S line edition.

Di serie sin dall’allestimento d’ingresso:

proiettori a LED

sterzo progressivo

climatizzatore trizona

cerchi in lega da 18 pollici

park assist con retrocamera

sedili sportivi anteriori riscaldabili

ricarica wireless

Audi sound system da 180 Watt

portellone elettrico

cruise control adattivo



Audi A5 e-Hybrid in vendita in tre allestimenti

Sì, ma quanto costa Audi A5 e-Hybrid?

Audi A5 e-Hybrid quattro e Audi A5 Avant e-Hybrid quattro già ordinabili, sbarco in concessionaria entro fine giugno 2025. Con prezzi a partire da...? Vedi tabella.

299 CV 367 CV Audi A5 e-Hybrid 64.300 euro 75.650 euro Audi A5 e-Hybrid Avant 66.700 euro 78.050 euro

La configurazione da 367 CV è proposta esclusivamente nell’allestimento top di gamma S line edition (se ti stavi chiedendo come mai tutta quella differenza...).

09/06/2025