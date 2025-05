Audi A6 2025 plug-in hybrid: autonomia, prezzi, versioni e tempi di ricarica

Come anticipato nella prova su strada, nuova Audi A6 2025 completa la gamma con una motorizzazione plug-in hybrid declinata in due livelli di potenza: 299 CV e 367 CV, con oltre 100 km di autonomia elettrica.

La nuova A6 plug-in hybrid 2025 - disponibile nelle versioni berlina e-hybrid quattro e Avant e-hybrid quattro station wagon - strizza l'occhio ai guidatori dal piede pesante, grazie ai suoi tonici muscoli elettrificati.

E strizza l'occhio pure alle flotte aziendali visti i bonus previsti dal governo per l'elettrificazione delle stesse.

Nuova Audi A6 e-hybrid 2025: berlina e avant plug-in hybrid,

Motori e prestazioni

Le versioni plug-in abbinano il motore 2.0 TFSI da 252 CV a un'unità elettrica da 143 CV, integrata nel cambio S tronic a 7 rapporti.

La variante da 367 CV e 500 Nm accelera da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi .

La versione da 299 CV e 450 Nm impiega 6,0 secondi.

La velocità massima è autolimitata a 250 km/h, ridotta a 140 km/h in modalità elettrica. Di serie, la trazione integrale quattro ultra gestisce in modo efficiente la ripartizione della coppia, a vantaggio della sicurezza come della dinamica di guida.

Capacità di carico

Rispetto alle Audi A6 con motore tradizionale, le varianti ricaricabili alla spina vedono ridursi la capacità di carico per via della batteria montata sotto il pianale di carico:

Avant : da 466 a 404 litri

Berlina: da 452 a 354 litri

Nuova Audi A6 Avant 2025 e-hybrid, lo schema tecnico

Batteria da 25,9 kWh e autonomia elettrica oltre i 100 km

Il pacco batterie da 25,9 kWh nominali (20,7 kWh utilizzabili) è realizzato con celle prismatiche ad alta densità, organizzate secondo un nuovo schema chiamato cell-to-pack che incrementa del 45% la capacità rispetto alla generazione precedente.

L'autonomia elettrica secondo il ciclo WLTP è la seguente:

A6 299 CV Avant: fino a 104 km , berlina: 106 km .

A6 367 CV Avant: fino a 100 km, berlina: 103 km.

Auto ricaricabili con questi livelli di autonomia si avvicinano molto alle auto elettriche pure: le ricarichi la notte in garage (o in ufficio) e viaggi quasi sempre a batterie. Se non nei lunghi viaggi, in cui il serbatoio di benzina scongiura l'ansia da ricarica.

Tempi di ricarica Audi A6 2025 plug-in

Il nuovo caricatore in corrente alternata da 11 kW consente una ricarica completa in 2,5 ore, dalle colonnine e dalle wallbox di adeguata potenza, migliorando il tempo del 49% rispetto alla precedente generazione (7,4 kW).

Nuova Audi A6 2025 e-hybrid, il bocchettone di ricarica

Audi A6 PHEV da 299 CV è proposta negli allestimenti Business, Business Advanced, S line edition, mentre la variante da 367 CV è disponibile solo in versione S line edition con assetto sportivo, cerchi da 19”, pinze freno rosse.

Tutte le versioni includono dotazioni come le quattro ruote sterzanti, clima tri-zona sedili riscaldabili, il navigatore MMI plus e la smartphone interface con app store e ricarica wireless.

Sempre di serie sono i fari Full LED, il cruise control adattivo e sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, che vengono tuttavia completati al salire del livello di allestimento e con il contributo del ricco menu degli accessori.

I prezzi di listino delle nuove Audi A6 PHEV (terzo trimestre 2025)

A6 Avant 299 CV : da 75.100 €

A6 Berlina 299 CV : da 72.200 €

A6 Avant 367 CV : da 89.850 €

A6 Berlina 367 CV: da 86.950 €

Nuova Audi A6 2025 e-hybrid, in ricarica

Qual è l’autonomia in modalità elettrica della nuova Audi A6 2025 plug-in hybrid?

Fino a 106 km secondo ciclo WLTP, a seconda della versione scelta.

Quanto tempo serve per ricaricare completamente la batteria?

Con caricatore AC da 11 kW, la ricarica completa richiede circa 2,5 ore.

Quali sono i prezzi delle nuove Audi A6 plug-in hybrid in Italia?

Si parte da 72.200 euro per la Berlina 299 CV e si arriva a 89.850 euro per la Avant 367 CV.

Quali allestimenti sono disponibili?

La versione da 299 CV è disponibile in Business, Business Advanced e S line edition. Quella da 367 CV solo in S line edition.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/05/2025