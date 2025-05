Nuova Toyota RAV4 2025: ibrida o plug-in con autonomia fino a 150 km

Svelata in Giappone la nuova Toyota RAV4 2025, giunta ora alla sesta generazione. Per il pubblico rappresenta uno dei migliori e più affidabili SUV di sempre, ma pochi sanno cosa significhi il nome.

Svelato il mistero: RAV4 è l'acronimo di ''Robust Accurate Vehicle with 4 Wheel Drive'', ossia ''Veicolo robusto e preciso con trazione integrale''.

La nuova Toyota RAV4 2025 è stata sviluppata per alzare l'asticella quanto a potenza e versatilità, evolvendo il modello precedente con un sistema ibrido rivisitato che migliora accelerazione, guidabilità e autonomia. Ecco le modifiche nel dettaglio.

Toyota RAV4 2025, vista laterale dell'allestimento Core

Nuova RAV4 dice addio ai motori tradizionali: non solo in Italia, ma per tutto il mondo, l'offerta prevede unità full hybrid e plug-in hybrid, entrambe aggiornate rispetto alle attuali.

Plug-in Hybrid (PHEV): fino a 150 km in modalità elettrica

La versione PHEV della RAV4 adotta un nuovo sistema ibrido plug-in con una batteria ad alta capacità e un caricatore ad alte prestazioni.

La grande novità è l'autonomia elettrica che cresce fino a 150 km dai precedenti 95 km, grazie all’utilizzo di semiconduttori in carburo di silicio che aiutano a migliorare l'efficienza.

Ora, poi, il sistema di ricarica rapida in corrente continua (DC) consente di caricare fino all’80% in circa 30 minuti, se si ha a disposizione una potenza di almeno 50 kW (125 A massimi).

Full Hybrid (HEV): miglioramenti alla reattività

La versione HEV beneficia di aggiornamenti alla trasmissione, al controllo della potenza e alla batteria, migliorando l'accelerazione, la fluidità e la prontezza di risposta.

Guida off-road migliorata

Nuova RAV4 migliora le prestazioni in fuoristrada con un incremento del 12% nella potenza del motore elettrico e una combinazione di frenata elettronica e trazione ibrida ottimizzate.

Toyota RAV4 2025, l'allestimento Adventure con protezioni maggiorate per l'offroad

Il look del nuovo RAV4 si basa su tre concetti:

Big Foot : pneumatici di grande diametro per dominare la strada

Lift-up : assetto rialzato che comunica capacità off-road

Utility: ampio spazio di carico per la massima praticità

Interni: comfort, ergonomia e tecnologia

Gli interni seguono il principio di ''island architecture'', con elementi raggruppati in isole funzionali. Questa disposizione migliora la leggibilità e riduce le distrazioni, con un layout orizzontale che rafforza la percezione di stabilità.

La strumentazione è stata poi ribassata di 40 mm per liberare la visuale di fronte al guidatore.

Console e comandi ottimizzati

Il mobiletto centrale include pad di ricarica rapida per smartphone e porte USB, oltre a un box reversibile che funge sia da bracciolo che da vassoio.

Il pannello cambio integra leva, freno di stazionamento elettrico e pulsante dell'assistente alle partenze in salita, con una finitura in nero lucido per un tocco di eleganza.

Spazio bagagli ampliato, nelle medesime dimensioni

La lunghezza dell'auto non è cambiata: siamo ancora attorno ai 4,60 m, ma la capacità del bagagliaio passa da 733 a 749 litri (misurati secondo le norme giapponesi, si presume, visto che in Italia la capienza del modello attuale è dichiarata in 580 litri) e i sedili posteriori sono ora ancora più piatti quando reclinati, migliorando la gestione dei carichi ingombranti.

Toyota RAV4 2025 Adventure, il bagagliaio con 749 litri di capacità

Core

Design raffinato e pulito, pensato per contesti urbani. La griglia frontale integrata enfatizza solidità e modernità.

Adventure

Aspetto più aggressivo, con carreggiata allargata, protezioni maggiorate e calandra alta. Ideale per avventure off-road.

GR Sport

L’allestimento GR Sport introduce una taratura sportiva di sospensioni e sterzo, carreggiate allargate di 20 mm, cerchi in lega leggeri e dettagli estetici esclusivi. La griglia Matrix a nido d’ape e gli spoiler migliorano aerodinamica e stabilità.

Toyota RAV4 2025, l'allestimento GR Sport ha uno spoiler sul tetto

Toyota adotta per la prima volta la piattaforma software Arene, sviluppata da Woven by Toyota. Questa soluzione consente lo sviluppo di veicoli definiti dal software (SDV), puntando su sicurezza, aggiornamenti over-the-air e una mobilità personalizzata.

Infotainment personalizzato

Il nuovo sistema multimediale introduce una schermata home personalizzabile e un sistema di riconoscimento vocale più preciso, per un’interazione più naturale.

Toyota Safety Sense evoluto

Il pacchetto di sicurezza include:

Emergency Driving Stop System (EDSS) : in caso di malore del conducente, il veicolo rallenta e si ferma in sicurezza.

Accelerazione controllata: limita l’accelerazione in caso di pressione accidentale dell’acceleratore, anche in assenza di ostacoli.

La griglia Matrix della Toyota RAV4 GR Sport 2025

Qual è l’autonomia elettrica della nuova Toyota RAV4 PHEV?

Fino a 150 km grazie alla batteria ad alta capacità e al nuovo sistema ibrido plug-in.

La nuova RAV4 sarà disponibile solo come ibrida?

Sì, la sesta generazione è proposta esclusivamente in versione ibrida ''full'' (HEV) e plug-in hybrid (PHEV).

Cos’è la piattaforma Arene di Toyota?

Arene è una piattaforma software che consente aggiornamenti OTA, gestione avanzata dei sistemi e un’esperienza di guida più personalizzata.

Quanto spazio offre il bagagliaio?

Il volume del bagagliaio è stato aumentato a 749 litri, con sedili posteriori completamente abbattibili.

Quali sono gli allestimenti disponibili?

Sono disponibili tre versioni: Core (urbana), Adventure (fuoristrada) e GR Sport (sportiva).

Che cosa significa RAV4?

È la sigla di ''Robust Accurate Vehicle with 4 Wheel Drive'', ossia ''Veicolo robusto e preciso con trazione integrale''.

