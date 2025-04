Omoda 7 SHS 2025: un nuovo SUV ibrido plug-in sfida RAV4, Tucson e Sportage

La nuova Omoda 7 SHS (Super Hybrid System) è un SUV di medie dimensioni che si prepara al debutto in Europa. Forte di un sistema plug-in hybrid che gli dona fino a 1.200 km di autonomia, è destinato a scontrarsi con rivali del calibro di Toyota RAV4 PHEV, Hyundai Tucson Plug-in e Kia Sportage PHEV.

Omoda 7 SHS, le luci anteriori

Il nuovo SUV cinese sfoggia una griglia frontale elaborata, affiancata da gruppi ottici compatti e affilati e impreziosita da una firma luminosa che sfrutta trasparenze nel fascione per far emergere un motivo a esagoni.

Le maniglie delle porte a filo della carrozzeria e la linea del tetto leggermente inclinata verso il retro contribuiscono a un’estetica dinamica e moderna.

Anche se l’abitacolo non è ancora stato mostrato, si sa che sarà dotato di un touchscreen centrale da 15,6 pollici con funzione scorrevole, facilmente accessibile anche per il passeggero anteriore.

L’impianto audio pare sarà dotato di ben 12+2 altoparlanti, con tecnologia avanzata di cancellazione del rumore per un’esperienza acustica più immersiva e fedele.

Il punto di forza di Omoda 7 SHS è un sistema ibrido plug-in chiamato Super Hybrid System (SHS): condiviso con Jaecoo 7 (qui la prova) e composto da un motore turbo a benzina da 1,5 litri, affiancato da un motore elettrico e un pacco batterie agli ioni di litio.

L’autonomia complessiva arriva a circa 1.200 km, con una potenza combinata di 347 CV e 525 Nm di coppia.

Ma è soprattutto l'efficienza energetica a stupire, visto che in una recente prova di durata la cugina Jaecoo 7 ha messo in luce consumi particolarmente contenuti: senza bisogno di mantenerla carica sfruttando colonnine o prese di corrente.

Il sistema è progettato per mantenere sempre la batteria attorno al 20-25% di carica, massimizzando la guida elettrica anche in modalità ibrida: scopri in questo articolo i consumi reali che riesce a dare sotto al cofano di Jaecoo 7.

Omoda 7 SHS, le luci posteriori

Con una lunghezza di 4,6 metri, l’Omoda 7 si colloca tra l’Omoda 5, rivale del Nissan Qashqai, e l’ammiraglia Omoda 9, avvicinandosi a a concorrenti più grandi come Kia Sorento e Hyundai Santa Fe. Di seguito una tabella di confronto con le principali rivali dirette.

Modello Motorizzazioni Trazione Lunghezza Bagagliaio Prezzi Omoda 7 Benzina plug-in hybrid Anteriore 4,60 metri n.d. n.d. Hyundai Tucson Diesel mild-hybrid o benzina: mild, full e plug-in hybrid Anteriore o integrale 4,61 metri Da 546 litri Da 33.350 euro Kia Sportage Diesel mild-hybrid, GPL o benzina: mild, full e plug-in hybrid Anteriore o integrale 4,52 metri Da 526 litri Da 33.500 euro Nissan X-Trail A benzina: mild o full hybrid Anteriore o integrale 4,68 metri Da 482 litri (7 posti da 120 litri) Da 38.300 euro Peugeot 3008 A benzina: mild o plug-in hybrid. Oppure full electric Anteriore 4,54 metri Da 520 litri Da 39.450 euro Renault Austral Benzina mild o full hybrid Anteriore 4,51 metri Da 430 litri Da 34.100 euro Toyota Rav4 A benzina: full o plug-in hybrid Anteriore o integrale 4,60 metri Da 520 litri Da 42.200 euro

Il prezzo della Omoda 7 SHS in Italia non è ancora stato annunciato. Le prime indicazioni provengono dal mercato inglese, dove il nuovo SUV cinese sarà commercializzato a partire da agosto 2025.

Oltremanica ci si attendono prezzi più accessibili rispetto ai principali rivali plug-in hybrid e se il posizionamento verrà rispettato, vale la pena ricordare che da noi Hyundai Tucson PHEV attacca a 46.200 euro, Kia Sportage ricaricabile parte da 46.700 euro, mentre la Toyota RAV4 plug-in ha un listino a partire da 53.100 euro.

Quando esce l’Omoda 7 SHS?

Il lancio in Europa non è ancora stato annunciato, ma nel Regno Unito è previsto per agosto 2025.

Qual è l’autonomia dell’Omoda 7 SHS?

L’autonomia dichiarata è di circa 1.200 km con un pieno e una carica completa della batteria.

Quanto costa l’Omoda 7 SHS?

Il prezzo non è stato annunciato, ma dovrebbe essere meno impegnativo rispetto a molte concorrenti dirette, che in Italia attaccano a circa 46.000 euro.

Quali sono i concorrenti principali dell’Omoda 7 SHS?

I principali rivali sono Toyota RAV4 Plug-in, Hyundai Tucson Plug-in e Kia Sportage Plug-in.

Che tipo di motore ha l’Omoda 7 SHS?

Il SUV cinese monta un sistema ibrido plug-in con motore turbo benzina da 1,5 litri e batteria agli ioni di litio, con una potenza complessiva di 347 CV. Nonostante ciò, sfugge al superbollo, in quanto la potenza del motore termico è inferiore alla soglia.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/04/2025