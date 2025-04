Nuovo Omoda 9: il D-SUV cinese super plug-in hybrid arriva in Europa

Il nuovo SUV ibrido Omoda 9 della casa automobilistica cinese Chery (qui, listini e configuratore di Omoda/Jaecoo), si prepara per il mercato europeo e i riflettori della Milano Design Week 2025 hanno tenuto a battesimo il suo lancio alla stampa specializzata e ai digital content creator. Dopo il debutto nel Regno Unito, il modello è atteso in altri Paesi, ovviamente compresa l'Italia, posizionandosi come concorrente diretto, per esempio, di Skoda Kodiaq (leggi la prova di Skoda Kodiaq), Toyota Rav4 e BYD Seal U.

Omoda 9: il D-SUV plug-in hybrid debutta in Italia il prossimo maggio a circa 53.000 euro

Con una lunghezza di 4,775 metri e, una larghezza di 1,92 metri e un'altezza di 1,67 metri, è un SUV con una presenza imponente, che si distingue per un design moderno, caratterizzato da una griglia frontale con trama a diamante e fari full LED che attraversano il muso. La linea sportiva è completata da un lunotto inclinato, un ampio spoiler posteriore e quattro terminali di scarico, che in realtà sono un elemento di design poiché quelli veri sono nacosti dal paraurti.

Omoda 9: il frontale imponente con la grande calandra e i fari full LED affilati

Omoda 9 è equipaggiato con il sistema SHS Super Hybrid System (guarda la prova video di Jaecoo 7 SHS con lo stesso motore), un powertrain plug-in hybrid che combina un quattro cilindri turbo-benzina di 1.5 litri a ciclo Miller con tre unità elettriche, due davanti e una sull'asse posteriore, per la trazione integrale.

La potenza di una sportiva con trazione integrale

La potenza complessiva supera i 500 CV secondo le prime dichiarazioni dei manager Omoda e il SUV plug-in hybrid offre ottime prestazioni con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi oltre a offrire sei modalità di guida (Eco, Normal, Sport, Mud, Snow e Off-Road).

Omoda 9: il motore 4 cilindri 1,5 litri turbo-benzina plug-in hybrid con oltre 500 CV

Omoda 9: l’Italia da nord a sud senza rifornimento

L'autonomia complessiva dichiarata supera i 1.300 km grazie al serbatoio di benzina da ben 70 litri e alla batteria da 34,5 kWh, che consente fino a 145 km in modalità elettrica. La ricarica è possibile sia tramite il motore termico sia con colonnine esterne, supportando anche la quella in corrente continua.

Omoda 9: i lussuosi e sofisticati interni rivestiti in pelle Nappa Rossa

Gli interni di Omoda 9 sono progettati per offrire spazio e raffinatezza. Il display curvo da 24,6 pollici integra il quadro strumenti digitale e il sistema di infotainment connesso al wb per tutti i servizi di bordo, gestibili anche da remoto con l’app per smartphone. Naturalmente c'è la guida semi-autonoma di livello 2, oltre al sistema di parcheggio automatico con memoria del posto e le sospensioni a controllo elettromagnetico.

Omoda 9: dall'alto si vede bene il grande tetto apribile in cristallo

Omoda 9: tanto lusso in abitacolo

L’illuminazione ambientale multicolor, i rivestimenti completi in pelle Nappa, l’impianto audio Sony con 14 altoparlanti e la piastra di ricarica wireless per smartphone arricchiscono l’esperienza a bordo. Ma tra gli altri troviamo anche l'head-up display e un ingegnoso sistema composto da due speaker nel poggiatesta del guidatore per consentire di ascoltare le informazioni di guida senza disturbare gli altri passeggeri.

L'arrivo sul mercato del D-SUV cinese con motore ibrido plug-in è previsto per il mese di maggio. Il prezzo non è stato ancora definito, ma dovrebbe partire da circa 53.000 euro.

Omoda 9: il poggiatesta del guidatore con gli speaker per le informazioni di bordo

Tra le dotazioni principali troviamo:

Sedili anteriori riscaldabili, ventilati e con massaggio

Sedute posteriori reclinabili elettricamente

Bagagliaio da 660 litri

Tetto panoramico in vetro

Voi cosa ne pensate dello sport utility super ibrido di Omoda? Vi stuzzica l’autonomia da record o vi interessa di più il suo rapporto qualità/prezzo? Fatecelo sapere.

Omoda 9: la sicurezza è una priorità a bordo del SUV asiatico

Qual è l’autonomia di Omoda 9 in modalità elettrica?

L’autonomia in modalità 100% elettrica è di 145 km, mentre quella complessiva supera i 1.300 km.

Quali motorizzazioni offre Omoda 9?

Omoda 9 è dotato di un sistema ibrido plug-in che combina un motore termico turbo 1.5 litri a ciclo Miller con tre motori elettrici, per una potenza totale di oltre 500 CV e la trazione integrale

Quando arriverà Omoda 9 in Italia?

Il debutto è previsto per il mese di maggio.

Quanto costa Omoda 9?

Il prezzo per l’Italia non è stato annunciato, ma partirà da circa 53.000 euro. Nessun optional tranne il colore extraserie degli interni in pelle e della verniciatura.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/04/2025