Omoda 3: debutta il crossover “energy mecha” con intelligenza artificiale integrata

Il 26 aprile Omoda & Jaecoo presenteranno ufficialmente Omoda 3, un nuovo crossover che introduce il linguaggio stilistico “energy mecha”, con elementi estetici ispirati alla fantascienza e tecnologie evolute.

Omoda 3, immagine teaser 3/4 posteriore

Omoda 3 adotta una silhouette geometrica, caratterizzata da linee taglienti e proporzioni imponenti. I gruppi ottici Mecha Lightning e le tonalità cromatiche, ispirate a quelle che la la casa cinese definisce ''fluttuazioni quantistiche'', rafforzano l’identità visiva dell’auto. Il design nasce dall’unione tra universo virtuale e mondo reale, in un’estetica che intende rompere con il passato.

Dal laboratorio VR alle strade reali

Il processo di sviluppo di Omoda 3 ha visto infatti l’impiego di ambienti virtuali e simulazioni avanzate. Il crossover nasce nella “cyber-city”, un laboratorio digitale, per poi trasferirsi su strada come pioniere della mobilità intelligente.

Un veicolo concepito per la personalizzazione estrema

Oltre al look futuristico, Omoda 3 si distingue per un approccio alla personalizzazione avanzato, sia negli esterni che negli interni. L’esperienza a bordo è progettata per adattarsi alle esigenze dell’utente, grazie a tecnologie intelligenti e un’interfaccia immersiva.

Omoda 3, 3/4 posteriore - immagine schiarita in digitale

Durante l’evento di lancio, sarà svelata anche una nuova architettura tecnologica basata sull'integrazione con i LLM (large language models). Omoda 3 sarà il primo veicolo a beneficiare di questa struttura, rendendolo capace di apprendere ed evolversi nel tempo.

“Born to evolve”: Omoda 3 va oltre il concetto di auto

La promessa di Omoda è chiara: Omoda 3 non è solo un nuovo SUV, ma un sistema intelligente pronto ad adattarsi all’ambiente, agli aggiornamenti e alle esigenze dell’utente. Un’auto progettata per evolversi, rendendo il concetto di aggiornamento una componente centrale dell’esperienza di guida.

Omoda 3, l'immagine teaser del profilo

Che cos’è Omoda 3?

Omoda 3 è un crossover compatto sviluppato da Omoda & Jaecoo, caratterizzato da un design ispirato all’estetica mecha e dotato di un’architettura tecnica con intelligenza artificiale integrata.

Cosa significa “energy mecha”?

È una nuova tendenza stilistica che unisce elementi visivi tipici dell’estetica robotica giapponese (mecha) con dinamiche energetiche e colori futuristici, alla ricerca di un impatto visivo innovativo.

Omoda 3 utilizza davvero l’intelligenza artificiale?

Sì. Il veicolo sarà il primo a integrare una nuova piattaforma basata su grandi modelli linguistici (LLM), rendendolo capace di apprendere, adattarsi e migliorare nel tempo.

Quando sarà disponibile Omoda 3?

Il lancio globale è previsto per il 26 aprile. Maggiori dettagli su disponibilità e mercati verranno comunicati durante l’evento ufficiale.

Quali sono le principali innovazioni dell’Omoda 3?

Design “energy mecha”, gruppi ottici “Mecha Lightning”, personalizzazione avanzata, AI evolutiva e sviluppo in ambienti VR.

VEDI ANCHE