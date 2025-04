Chery presenta Mornine: il robot venditore per le concessionarie Omoda&Jaecoo

Scopri Mornine, il robot umanoide intelligente sviluppato da Chery per vendere auto nelle concessionarie Omoda&Jaecoo. E non solo

Chery International ha presentato ufficialmente Mornine, il primo robot umanoide intelligente, destinato ad accogliere i visitatori nelle concessionarie Omoda&Jaecoo.

Il robot umanoide Mornine accoglie i clienti nelle concessionarie

Quanta strada abbiamo fatto dal simpatico robottino Asimo di Honda, che all'inizio del millennio muoveva i suoi primi - lenti - passi. In attesa di confrontarlo con gli androidi di BMW e il TeslaBot Optimus Subprime di Elon Musk, Mornine fissa l'asticella per i robot umanoidi del prossimo futuro.

Mornine è un cosiddetto ''AiMOGA robot'', ossia un automa basato su una piattaforma che fonde l'AI (Intelligenza Artificiale) con un algoritmo chiamato MOGA (Multi-Objective Genetic Algorithm).

Una spiegazione che ai più chiarisce poco, ma basti sapere che le sue potenzialità sono molteplici, visto che è progettato per operare all’interno delle concessionarie come assistente multifunzionale.

Mornine è già in grado di servire bevande, guidare i clienti in tour all’interno dello showroom, illustrare le specifiche tecniche dei veicoli e comunicare in più lingue.

Il lancio è avvenuto in occasione del Salone Internazionale dell’Automobile di Shanghai, dove il robot è stato impiegato come consulente di vendita intelligente per i modelli Omoda e Jaecoo, entrambi marchi della galassia Chery.

Il robot AiMOGA è dotato di capacità complete in ambito percettivo, cognitivo, decisionale ed esecutivo.

Grazie a un ''modello di sensing multimodale integrato'', è in grado di ricevere input visivi, vocali e gestuali, interpretando con precisione comandi e interazioni nell’ambiente circostante.

Sul piano operativo, Mornine utilizza un sistema di movimento bionico combinato con hardware di livello automotive.

Questo gli consente di camminare in modo autonomo e compiere operazioni complesse con le mani. Inoltre, supporta la coordinazione multi-robot, utile per attività collaborative come accoglienza e tour guidati all’interno dei punti vendita.

Di fatto, Mornine è in grado di muoversi e di fare gioco di squadra: è solo questione di tempo perché lo vediamo impegnato in una sfida a calcetto. Anzi, ''la vediamo impegnata'', date le sue fattezze femminili.

Per ora, durante l’evento di Shanghai, Mornine ha interagito con la nuova gamma di veicoli elettrificati del gruppo, tra cui l’Omoda 7 SHS e il Jaecoo 5 BEV, illustrando le caratteristiche del sistema plug-in Super Hybrid System della Casa.

Il robot umanoide Mornine fa da venditore e da bartender

Attualmente in fase di test, il robot è stato utilizzato per la prima volta presso una concessionaria di Kuala Lumpur, in Malesia.

Non ci sono per ora indicazioni ufficiali su una sua introduzione in Europa, ma una simile soluzione tecnologica impiegata nell'accoglienza dei clienti non potrebbe che far apparire il gruppo cinese come avanguardistico presso i visitatori.

Che cos’è Mornine, il robot di Chery?

Mornine è un robot umanoide sviluppato da Chery International, pensato per operare come consulente di vendita intelligente all’interno delle concessionarie del marchio Omoda&Jaecoo.

Quali sono le funzioni principali del robot Mornine?

Mornine guida tour in concessionaria, serve i clienti, spiega le specifiche tecniche dei veicoli e supporta la comunicazione multilingue. È dotato di tecnologie per riconoscere voce, gesti e ambiente circostante.

Dove è stato testato Mornine per la prima volta?

Il primo utilizzo ufficiale del robot Mornine è avvenuto presso una concessionaria di Omoda&Jaecoo a Kuala Lumpur, in Malesia.

Quando arriverà Mornine in Europa?

Al momento non sono stati annunciati piani ufficiali per il lancio del robot nei concessionari europei, ma la sua presenza nei principali eventi automotive suggerisce futuri sviluppi.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/04/2025