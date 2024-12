Toyota RAV4 Dark Side: un concept ridefinisce il SUV al Tokyo Auto Salon 2025 (Video)

Una show car che punta sulla sportività più che sulle doti off-road e che potrebbe dare vita a un modello di serie per rilanciare il SUV

La Toyota RAV4 non sta vivendo il suo anno migliore della sua carriera. Con ottobre, ha chiuso quattro mesi consecutivi di calo delle vendite anno dopo anno. Ora, un nuovo concept in arrivo al Tokyo Auto Salon, che aprirà le porte al pubblico dal 10 al 12 gennaio 2025, potrebbe dare un po' di vita al SUV giapponese. Ma prima, guardiamo il video per farci un’idea su cosa stiamo parlando.

IL LATO OSCURO DI TOYOTA RAV4

Si chiama Dark Side e sembra una ventata di aria fresca in questo segmento. In realtà, Toyota non rivela molto su questo concept e ciò che dice è piuttosto vago. Il Dark Side Performance che vediamo nelle immagini è un concept piuttosto misterioso e futuristico che mostra un nuovo lato della RAV4, diverso dall'immagine esterna convenzionale.

Toyota RAV4 Concept: al Tokyo Auto Salon 2025

TOYOTA RAV4 DEL FUTURO?

Un esemplare che ricrea la mobilità nel mondo della fantascienza come film, anime e giochi nel mondo reale. Quindi, è chiaro che questo dovrebbe sembrare come se venisse dal futuro, ma lo stile ci dice ancora di più.

TOYOTA RAV4 SPORTIVA O FUORISTRADA?

In questo momento, Toyota vende alcuni allestimenti della RAV4 focalizzati sull'off-road. Ciò che non offre è una variante prestazionale più incentrata sulla sportività. La Dark Side Performance potrebbe essere esattamente questo e sembra anche piuttosto stilosa.

Toyota RAV4 Concept: l'abitacolo della Dark Side Performance

VEDI ANCHE

I grandi parafanghi allargati aggiungono muscoli in abbondanza e le grandi prese d'aria anteriori fanno sembrare quasi che si sarebbe potuta chiamare GR RAV4, ovvero una versione Gazoo Racing a ruote alte.

Toyota Dark Side Performance

Design esclusivo

Parafanghi allargati

Prese d’aria maggiorate

UNA TOYOTA RAV4 A BATTERIE

Ha anche punti luce esclusivi ai lati di una mascherina chiusa, suggerendo che potrebbe trattarsi di un veicolo 100% elettrico. In ogni caso, il SUV che verrà esposto a Tokyo è ufficialmente un concept e non si sa se potrebbe dare vita a una versione di produzione.

Toyota RAV4 concept: potrebbe essere 100% elettrico

TOYOTA RAV4 FORMATO AVVENTURA

Oltre alla versione Dark Side Performance, Toyota ha presentato un nuovo pacchetto Outdoor Lifestyle per la RAV4. Ci sono ancora meno dettagli a riguardo, ma un0immagine promozionale ne svela alcuni dettagli. Sembra che il modello avrà una grafica esclusiva sulla parte anteriore e sarà dotato di parafanghi allargati, un robusto portapacchi sul tetto e forse pneumatici da fuoristrada.

Toyota RAV4 concept: la versione Outdoor Lifestyle

Pacchetto Outdoor Lifestyle

Design esclusivo

Parafanghi allargati

Portapacchi sul tetto

Pneumatici off-road

DUE SPECIALI TOYOTA RAV4 PER IL FUTURO

Con il debutto del concept Dark Side Performance e del pacchetto Outdoor Lifestyle, la Toyota RAV4 si presenta in maniera sostanzialmente innovativa. Una scelta, quella della casa giapponese, per ridare forza a uno dei suoi modelli di maggiore successo, ma che oggi sta vivendo una flessione di vendite. Resta da capire se questa show car si trasformerà in un SUV di produzione, ma una cosa è certa: il futuro della mobilità Toyota sembra un po’ più definito e con buone prospettive di successo.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/12/2024