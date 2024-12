Nuovo Toyota Urban Cruiser: il SUV elettrico si gioca il jolly della versatilità (Video)

Il segmento dei SUV elettrici compatti accoglie un nuovo modello di Toyota, che presenta oggi in anteprima modiale l’Urban Cruiser. Uno sport utility dal design distintivo, con interni versatili e tecnologia EV al vertice della categoria. L'Urban Cruiser è stato sviluppato partendo dal concept Urban SUV, per ampliare la famiglia di veicoli elettrici della casa giapponese e per inserirsi in un mercato altamente competitivo in Europa, con l’obiettivo di ottenere un ottimo successo di vendite. Ricordiamo che la prospettiva di Toyota entro il 2026 è quella di avere a listino quindici veicoli a zero emissioni, compresi sei modelli EV, che utilizzano una piattaforma dedicata. Questi, insieme alle varianti plug-in hybrid, full-hybrid ed elettrici a celle combustibile contribuiranno a raggiungere l'obiettivo di Toyota Motor Europe di una totale neutralità di carbonio entro il 2040. Ma adesso veniamo al nuovo modello.

Nuovo Toyota Urban Cruiser: il SUV elettrico arriva con batteria da 49 o 61 kWh

Il design dell'Urban Cruiser trova forte ispirazione a quello dei SUV, sottolineato da una parte bassa del corpo vettura decisamente muscolosa. Il suo è un look sofisticato e moderno dove spicca il frontale definito “hammerhead”, che è una caratteristica delle Toyota più recenti. I paraurti anteriori e posteriori sono caratterizzati da uno stile vigoroso e la particolare disposizione dei fari posteriori parte dai lati e arriva fin quasi al centro del portellone, avvolgendo le fiancate dell'auto. Le dimensioni dell'Urban Cruiser sono leggermente superiori a quelle della Yaris Cross. Infatti, la lunghezza complessiva è di 4,23 metri, per una larghezza di 1,80 metri, un’altezza di 1,64 metri e un passo di 2,70 metri. Lato guida, l’Urban Cruiser promette un’ottima manovrabilità grazie a un raggio di sterzata di soli 5,2 metri e i cerchi in lega leggera da 18 o 19 pollici di diametro, sono dotati di copriruota integrali per risparmiare peso e migliorare l'aerodinamica del SUV. Per un tocco glamour aggiuntivo, è a disposizione un’ampia gamma di colori esterni, che comprende opzioni bicolore con tetto nero a contrasto.

Nuovo Toyota Urban Cruiser: lunghezza di 4,23 metri con passo di 2,7 metri

Il passo relativamente lungo della Urban Cruiser (+140 mm rispetto alla Yaris Cross) è la chiave per un abitacolo spazioso e versatile. Grazie a un sistema di sedili posteriori scorrevoli, la distanza tra i passeggeri anteriori e posteriori può essere facilmente regolata per creare uno spazio pari a quello di SUV di segmento D, secondo le indicazioni di Toyota, mentre i sedili posteriori si ribaltano in configurazione 40:20:40 e possono anche essere ripiegati. Questa flessibilità consente di adattare facilmente l'abitacolo per ottenere un maggiore comfort per i passeggeri o più spazio di carico. E la versatilità degli interni è accompagnata da un design concreto e moderno, fedele al carattere della vettura. L'aspetto è lineare, con un quadro strumenti basso e orizzontale che si combina con una posizione di seduta alta per offrire un'ottima visuale a guidatore e passeggeri. I rivestimenti e le finiture combinano il nero e il grigio scuro. L'illuminazione ambientale offre dodici colori diversi per creare un'atmosfera appropriata in base alle proprie preferenze.

Nuovo Toyota Urban Cruiser: un abitacolo moderno e spazioso con soluzioni hi-tech

L'Urban Cruiser è costruito su una nuova piattaforma dedicata ai veicoli elettrici. Si tratta di una struttura robusta ma leggera che offre un abitacolo spazioso e protettivo per tutte le componenti ad alto voltaggio e senza la necessità di traverse nel pavimento, liberando più spazio la batteria. Il nuovo SUV giapponese sarà disponibile con due pacchi batteria e la scelta fra trazione anteriore o integrale. Entrambi utilizzano la tecnologia al fosfato di ferro-litio, che offre i vantaggi di maggiore durata, sicurezza e costi ridotti. Toyota promette un elevato piacere di guida con un'accelerazione vigorosa in partenza e un’ottima ripresa in fase di sorpasso. Una batteria da 49 kWh sarà disponibile esclusivamente nella versione a trazione anteriore, con una potenza di 106 kW/144 CV. Inoltre, per il modello a trazione anteriore, una batteria alternativa da 61 kWh offre una potenza di 128 kW/174 CV. Ma l'Urban Cruiser sarà disponibile anche con trazione integrale. In questa versione, la batteria da 61 kWh eroga una potenza di 135 kW/184 CV.

Nuovo Toyota Urban Cruiser: potenza da 144 a 184 CV e trazione anteriore o integraleUN MOTORE SULL’ASSE POSTERIORE L'aggiunta di un motore da 48 kW sull'asse posteriore garantisce prestazioni costanti e sicure su superfici scivolose o sconnesse. Il sistema include anche il Downhill Assist Control e una modalità Trail, che frena una delle ruote che slitta, indirizzando la coppia motrice alla ruota opposta. Il modello a trazione anteriore beneficia di una modalità Snow, che controlla la coppia motrice per ridurre il pattinamento delle ruote durante la guida su strade innevate. Per ottimizzare il risparmio energetico, tutte le versioni dell'Urban Cruiser sono dotate di una pompa di calore del sistema di climatizzazione e di un dispositivo di preriscaldamento manuale della batteria per ottimizzare le prestazioni in condizioni di basse temperature.

Tutte le versioni dell'Urban Cruiser offrono un pacchetto completo di sistemi di sicurezza attiva e assistenza alla guida, progettati per ridurre il rischio di incidenti. Le funzionalità includono un sistema pre-collisione, cruise control adattivo, avviso di uscita dalla corsia e assistenza al mantenimento della corsia. Il sistema di telecamere a 360 gradi è utile per manovrare su terreni accidentati o parcheggiare in spazi ristretti. Il cruscotto integra il cockpit digitale da 10,25 pollici e il display multimediale da 10,1 pollici in un'unica unità. L’infotaimnent è progettato per un funzionamento rapido e intuitivo, con un navigatore satellitare che utilizza dati cloud per tenere conto delle più aggiornate informazioni sul traffico. È prevista anche l’integrazione con lo smartphone, consentendo al conducente di accedere facilmente alle sue app e servizi preferiti.

Nuovo Toyota Urban Cruiser: integrazione smartphone con tutti i servizi annessiWALLBOX E SERVIZI DA REMOTO Ovviamente, non mancano le tecnologie per la gestione quotidiana di un veicolo elettrico. Per esempio, c’è la wallbox domestica Toyota HomeCharge. Inoltre, troviamo tutta la praticità dell'app MyToyota, che permette di controllare lo stato di carica della batteria, localizzare punti di ricarica comodi e pianificare e monitorare le sessioni di ricarica. Altri equipaggiamenti disponibili, a seconda dell'allestimento, includono la regolazione elettrica del sedile del conducente, un sistema audio premium JBL e un tetto panoramico. L’anteprima di nuovo Toyota Urban Cruiser avverrà in occasione del Salone dell’Auto di Bruxelles 2025. Prezzi e data di lancio sul mercato arriveranno entro poche settimane.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/12/2024