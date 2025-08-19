Anteprima

Audi Q4 2026 facelift: anticipazioni sulle novità. Ecco che cosa sappiamo

Audi Q4 2026 facelift: piccoli ritocchi fuori, tanta sostanza sotto

Audi Q4 si aggiorna: il facelift 2026 porta nuovi fari, paraurti ridisegnati, più tecnologia e batterie più performanti. Le novità

Era nell’aria da tempo, e ora il restyling della Audi Q4 si mostra nelle prime foto spia. Il SUV elettrico premium dei Quattro Anelli arriva camuffato, ma con novità estetiche e – soprattutto – tecnologiche destinate a fare la differenza.

Vista frontale della nuova Audi Q4 2026 facelift

Design: fari e dettagli rivisti

Bisogna guardare con attenzione: la forma dei fari resta la stessa, ma cambia il disegno interno. Le nuove barre orizzontali a LED caratterizzano le luci diurne, mentre più in basso trovano posto anabbaglianti e abbaglianti.

Davanti, la calandra è nascosta dalle pellicole della camuffatura, ma dovrebbe riprendere la trama della nuova Q6 e-tron, con un paraurti ridisegnato e prese d’aria a nido d’ape. Dietro, debutta una nuova firma luminosa per i fanali e un paraurti aggiornato.

Il posteriore della nuova Audi Q4 2026 facelift

Interni e tecnologia

Dentro non sono attese rivoluzioni, visto che l’abitacolo è già tra i più moderni del segmento. Difficile quindi vedere l’ampio display curvo Audi Digital Stage introdotto su altri modelli come sul SUV Q5 e sulla station wagon A6 Avant, anche se non si escludono aggiornamenti a livello di software e infotainment.

Le novità principali arrivano sul fronte tecnico: batterie al litio di maggiore capacità, caricabatterie di bordo più potenti per ridurre i tempi alla colonnina, e nuovi sistemi di assistenza per esaltare sicurezza e comfort.

Nuova Audi Q4 2026 facelift ha griglia e paraurti anteriori ispirati a Q6

Arrivo sul mercato

Il facelift della Audi Q4 – disponibile anche in versione Sportback – è previsto per metà 2026. Piccoli ritocchi al design, un pacchetto tecnologico di tutto rispetto e un obiettivo chiaro: rendere la vita ancora più difficile a rivali come la Tesla Model X.

