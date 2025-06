Audi SQ6 e-tron Sportback 2025, la prova completa del nuovo SUV coupé elettrico

La rivoluzione elettrica è per ora un sogno: bisogna migliorare la ricarica, con più colonnine, tempi più brevi e pagamenti più semplici. La nuova Audi Q6 e-tron Sportback va in quella direzione, e nella versione SQ6 porta anche in dote anche un'accelerazione mozzafiato. Scopri consumi reali, prezzi e autonomia del nuovo SUV coupé elettrico di Ingolstadt nella prova completa su strada.

La prova su strada della Audi SQ6 e-tron Sportback 2025

Davanti è simile all'Audi Q6 e-tron di cui vi ha parlato Lorenzo tempo fa: simile, ma non identica, visto che la versione SUV coupé non cambia solo nella coda.

Per capirci, l'Audi Q6 e-tron Sportback è più bassa di 37 mm grazie a un profilo del tetto ribassato, che termina poi con la famosa coda molto inclinata: ispirata alle fastback americane in voga fin dagli anni 30.

Il risultato è un'auto di dimensioni imponenti, ma dalla linea fluida e filante, che sottolinea i muscolosi passaruota con sapienti riflessi creati ad arte, senza mai perdere un senso di omogeneità con i canoni stilistici armoniosi della casa di Ingolstadt.

Ma non solo. Questi nuovi volumi si rivelano assai premianti per l'erodinamica e dunque anche per efficienza e autonomia, visto che il Cx passa dallo 0,30 della versione SUV tradizionale allo 0,28 del SUV coupé, per una percorrenza che aumenta fino a 17 km con ogni ricarica.

Audi SQ6 e-tron Sportback 2025, il bagagliaio ha una capacità di 511 litri

Spazio, dimensioni, abitabilità

Lunga 4,77 m, la Q6 e-tron coupé vanta un bagagliaio da 511 litri, prima di reclinare gli schienali posteriori. A bordo, lo spazio è però un po' al di sotto delle aspettative per un'auto di queste dimensioni.

Non si sta costretti, sia chiaro, ma i posti veri sono quattro, con un pavimento alto al centro, davanti al divanetto posteriore, a creare spazi ben delimitati per ciascuno degli occupanti.

L'effetto, sedendosi dietro, è il senso di sicurezza che potrebbe provare un uovo nel suo cartone sagomato. Se solo le uova sapessero guidare...

La plancia Audi Digital Stage con il terzo schermo del passeggero su Audi SQ6 e-tron Sportback 2025

Interni e tecnologie di bordo

A bordo, come su Audi A5, sul SUV Q5 e sulla A6 Avant, è protagonista del colpo d'occhio la plancia digitale Audi Digital Stage, che negli allestimenti superiori si accompagna a uno schermo touch da 10,9'' per il passeggero anteriore.

Da questo schermo si comandano tutte le principali funzioni dell'infotainment: dalla riproduzione musicale alla navigazione, compresa l'attivazione della funzione massaggio dei sedili, sulle auto che ne sono provviste.

E grazie alla modalità Active Privacy, il passeggero anteriore può persino guardare un film durante la marcia senza distrarre il guidatore.

L'Audi Digital Stage combina in un'unica cornice l’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici e il display da 14,5 pollici del sistema MMI, inclusi sin dal primo livello di allestimento.

La strumentazione si completa a richiesta con uno Head-up Display che propone la navigazione in realtà aumentata, ossia con pittogrammi e segni di svolta sovraimpressi alla realtà: utile in alcuni casi, visto che lo zoom automatico sulla mappa dello schermo a centro plancia non è sempre tempestivo come lo vorrei.

Bene la qualità percepita, che vede una porzione adeguata dell'abitacolo rivestita in tessuto scamosciato. Le plastiche nella parte inferiore della plancia offrono poi una consistenza decisamente meno croccante che sulla Q5.

Rimangono i comandi touch sulle razze del volante e sul pannello porta, che sono meno pratici e gradevoli rispetto ai tasti fisici e alle rotelle di un tempo: facile sfiorare inavvertitamente quello che attiva i comandi vocali e trovarsi a rispondere a un assistente virtuale un po' impiccione (ma più smart del solito, perché integrato con ChatGPT) .

Alla guida della Audi SQ6 e-tron Sportback 2025

L'arrivo sul mercato di tante ibride, capaci di muoversi a motore spento a bassa velocità, rende il primo impatto con le elettriche un po' meno esclusivo che in passato, ma è innegabile che poter scivolare via in silenzio come sul SUV elettrico Audi ti fa sentire soave e impalpabile.

Sono quasi un fantasma, mentre aleggio tra i pedoni, accompagnato da suoni di avvertimento digitali dal sapore marcatamente tecnologico. Peccato che le più tradizionali urla, catene e porte che sbattono non siano disponibili neppure tra gli optional.

Le palette dietro al volante non traggano in inganno: il SUV elettrico tedesco non ha marce e i classici comandi del cambio sequenziale si usano invece per regolare il rallentamento e il recupero di energia al rilascio dell'acceleratore.

E per chi ama questa soluzione, sì: la SQ6 consente anche la famosa guida ''one-pedal'' ossia qella in cui si gestisce il rallentamento fino all'arresto del veicolo solo dosando il pedale del gas.

Fin dai primi metri, però, la mia Q6 non trasmette quella sensazione di facilità di guida che accomuna molti SUV elettrici. Probabilmente perché la mia non è una versione normale, ma la più sportiva SQ6, accreditata di 517 CV e 580 Nm.

Lo schermo per il passeggero sulla Audi SQ6 e-tron Sportback 2025 gli dà accesso all'infotainment

Una bomba atomica sotto il tuo piede destro

Lo capisci subito che qui la reattività dell'acceleratore è fuori dal comune e basta premerlo appena un pochino più del solito per sentire i cavalli mordere il freno e tentare di partire alla carica.

Con uno 0-100 km/h in appena 4,4 secondi non devo inventarmi figure retoriche per far capire che la SQ6 è davvero di quelle auto che ti fanno sprofondare nel sedile, quando glie lo chiedi.

E anche lo sterzo è diretto e sensibile: con l'aiuto di un assetto che assorbe i colpi come gli addominali di un pugile, la SQ6 non è particolarmente gentile sulle ondulazioni dell'asfalto, ma affronta le curve girando piatta.

Si sente che qui le gomme fanno un lavoro duro: è nettamente percepibile la fatica che fanno nel tenere sui binari sui tornanti una macchina che pesa la bellezza di 2,4 tonnellate: il doppio di un'utilitaria.

Nonostante il piglio sportivo, la SQ6 e-tron è un'auto comoda con cui affrontare i lunghi viaggi, per la mancanza di vibrazioni, per la guida fluida e per la silenziosità dell'abitacolo: disturbata alle velocità autostradali solo da un lieve fruscio aerodinamico avvertibile all'altezza degli specchi retrovisori.

Consumi reali, autonomia stimata e tempi di ricarica della Audi SQ6 e-tron Sportback

Qui sotto i valori registrati dal computer di bordo durante la prova e l'autonomia stimata in base alla capacità della batteria, supponendo di partire con l'energia al 100% e di rifornire giunti al 10%.

Il consumo autostradale è calcolato percorrendo lo stesso tratto in direzioni opposte e facendo la media, ci riserviamo tuttavia di verificare i consumi anche sul nostro percorso di prova del MotorRing, quando avremo l'auto a disposizione per farlo.

Consumo Autonomia stimata Media di lungo periodo 23 kWh/100 km 371 km Autostrada 27 kWh/100 km 316 km

La batteria, del peso di 570 kg, ha una capacità utile di 94,9 kWh e ricarica a una potenza massima di 270 kW da colonnine HPC in corrente continua.

Nelle migliori condizioni, la Audi Q6 e-tron Sportback recupera fino a 265 km di autonomia in 10 minuti e passa dal 10 all'80% della carica in 21 minuti.

Ricarica semplificata

Grazie alla rete di ricarica Audi Charging, il SUV elettrico dei Quattro Anelli semplifica la ricarica, garantendo con un solo abbonamento l'accesso a 55.000 stazioni di ricarica in Italia e 890.000 in Europa, di cui il 10% circa di tipo fast-charge.

Non solo: l'abbonamento Audi Charging offre anche uno sconto del 40% sulle ricariche effettutate alle stazioni HPC (quelle ad alta velocità) delle reti Ionity ed Ewiva, alle quali è attiva la funzione Plug&Charge che accelera l'operazione.

Con Plug&Charge, infatti, è l'auto stessa che trasmette alla colonnina i dati per il pagamento: metti la spina e vai, senza tirare fuori nulla dalle tasche per abilitare la transazione.

Motore due elettrici Potenza 517 CV Coppia 580 Nm Cambio monomarcia Trazione integrale elettrica Velocità 210 km/h Da 0 a 100 km/h 4,4 secondi Autonomia 609 km Batteria 94,9 kWh utilizzabili Ricarica 10-80% in 21 minuti @ 270 kW in corrente continua Dimensioni 4,77 x 1,97 x 1,67 m Bagagliaio Da 511 a 1.373 litri + frunk da 64 litri Peso 2.400 kg Prezzo Da 100.700 euro

L'Audi SQ6 Sportback e-tron Quattro oggetto della prova è il top della gamma e ha un prezzo a partire da 100.700 euro. Non mancano però alternative un po' meno costose.

La versione di ingresso costa 74.800 euro: ha la trazione posteriore e un motore solo, a dare 292 CV, 450 Nm di coppia per 210 km/h di velocità e uno ''zerocento'' in 7,6 secondi. L'autonomia è di 547 km, per via della batteria più piccola, da 75,8 kWh utilizzabili.

Il record di autonomia è invece della Audi Q6 Sportback e-tron Performance, che per prezzi a partire da 80.300 euro offre fino a 658 km WLTP, con 326 CV e 485 Nm, che garantiscono uno 0-100 km/h in 6,7 secondi e 210 km/h di velocità.

Trattandosi di Audi, va sottolineato che i prezzi sono puramente indicativi e possono lievitare in modo significativo attingendo al ricco menu degli optional.

Per la trazione integrale quattro, si parte da 86.500 euro. Scopri di più su altre versioni, dotazioni dei vari allestimenti e prezzi sul sito ufficiale.

Qual è l'autonomia reale della Audi SQ6 e-tron Sportback 2025?

L'autonomia reale stimata della Audi SQ6 e-tron Sportback 2025 è di circa 371 km su percorsi misti e circa 316 km in autostrada, con un consumo medio tra i 23 e i 27 kWh/100 km.

Quanto tempo impiega a ricaricarsi la Audi SQ6 e-tron Sportback?

La batteria da 94,9 kWh si ricarica dal 10 all'80% in circa 21 minuti utilizzando colonnine HPC da 270 kW, recuperando fino a 265 km di autonomia in 10 minuti.

Quanto costa la Audi SQ6 e-tron Sportback?

Il prezzo della Audi SQ6 e-tron Sportback 2025 parte da 100.700 euro per la versione top di gamma. La gamma base parte da 74.800 euro.

Quali sono le prestazioni della Audi SQ6 e-tron?

La SQ6 accelera da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi grazie a due motori elettrici che sviluppano 517 CV e 580 Nm di coppia, con trazione integrale elettrica.

Che differenze ci sono tra Audi Q6 e SQ6 e-tron Sportback?

La Audi SQ6 è la versione sportiva della Q6 e-tron Sportback, con più potenza, assetto più rigido e prestazioni elevate. Cambia anche il design con una caratterizzazione estetica dedicata.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/06/2025