Nuova Audi Q5 e-hybrid, l'ibrido plug-in "2.0" fatto SUV (e SUV coupé)

Avanti un'altra, facciamo anche due. Tocca ora a Audi Q5 e Audi Q5 Sportback, sottoporsi al trattamento plug-in hybrid di nuova generazione.

Dopo nuove Audi A6 e Audi A5, senza trascurare le baby Audi A3 e A3 allstreet, è il turno del SUV Audi di maggior successo della storia.

Nome di battaglia: Audi Q5 e-hybrid, più orecchiabile che non Q5 TFSI e.

Nuova Audi Q5 Sportback e-hybrid

Sin qui declinato nelle motorizzazioni diesel e benzina con tecnologia mild hybrid (plus) 48 volt, Q5 di terza edizione tiene fede alle promesse e ingoia un ibrido ricaricabile speciale.

Perchè... sì, è ricaricabile ''alla spina''. Ma anche... senza spina. Come prima? Più di prima.

Le specifiche dell'ibrido plug-in secondo Audi dovremmo ormai conoscerle a memoria. Ma vale la pena ripassarle, perché sono troppo interessanti.

Audi Q5 e Q5 Sportback e-hybrid: super ibride plug-in

AUDI Q5 e-hybrid IN CIFRE

Basate sull’innovativa piattaforma modulare PPC (Premium Platform Combustion) dedicata ai modelli con motore termico anteriore longitudinale, Audi Q5 e Audi Q5 Sportback e-hybrid copiano per filo e per segno il powertrain di nuove Audi A5 e Audi A6.

In gallery, per i tecnofili, una serie di infografiche piuttosto interessanti. Qui un assaggio.

Audi Q5 e-hybrid, lo schema del nuovo sistema ibrido plug-in

Il gruppo motore

Il motore 4 cilindri 2.0 TFSI (turbo a iniezione diretta di benzina) a ciclo Miller da 252 CV si abbina a un propulsore elettrico sincrono a magneti permanenti (PSM) da 143 CV e 350 Nm, integrato - insieme a una frizione di separazione - nel cambio S tronic a 7 rapporti.

Due livelli di potenza:

299 CV e 450 Nm

e 450 Nm 367 CV e 500 Nm



Le varianti da 367 CV scattano da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi, mentre le configurazioni da 299 CV accelerano da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi. Per tutte, velocità massima autolimitata a 250 km/h (140 km/h in modalità puramente elettrica).

Entrambi gli step di potenza di Audi Q5 e-hybrid e Audi Q5 Sportback e-hybrid si fregiano della trazione integrale quattro ultra, la trazione quattro light: ripartizione della coppia al retrotreno solamente quando necessario.

Audi Q5 Sportback e-hybrid: 299 o 367 CV

Fatta 100 (km) l'autonomia

Cuore di Audi Q5 e-hybrid e Audi Q5 Sportback e-hybrid è la batteria ad alta tensione dalla capacità nominale di 25,9 kWh (20,7 kWh effettivi): +45% di capacità rispetto a prima.

In compartecipazione con la super frenata elettroidraulica, che nelle fasi di decelerazione recupera energia sino a un massimo di 88 kW di potenza, modalità puramente elettrica sino a 100 km da ciclo WLTP. Un tempo, con Q5 plug-in hybrid, quando andava bene ne facevi la metà.

Autonomia EV di 100 km

A batteria carica, straordinari (sulla carta) i consumi di benzina nel ciclo combinato: in formato 299 CV, Q5 e-hybrid è accreditata di 2,5-3,1 l/100 km, per emissioni CO2 di soli 56-74 g/km (da ciclo di omologazione Euro 6eB).

Ricarica wireless

Due programmi di marcia: Hybrid ed EV.

Modalità Hybrid con funzione ''auto-ricarica'' mentre si guida, la grande specialità delle ibride plug-in alla nuova maniera Audi. Spieghiamola.

In Hybrid mode, è possibile (come in passato) optare per il risparmio d’energia, a vantaggio di una successiva fase di viaggio impostando il livello di carica (SoC) limite. Ora, presta un pelo di attenzione:

se lo stato di carica impostato è inferiore alla disponibilità energetica del momento, la batteria viene sfruttata, e quindi scaricata, sino al target prefissato (funzione Battery Hold );



); se lo stato di carica impostato è superiore all’energia disponibile, la vettura viene mossa dal solo motore a combustione che, a velocità superiori a 65 km/h, contribuisce alla ricarica in movimento dell’accumulatore ad alta tensione, sino al raggiungimento della soglia del 75%. (funzione Battery Charge).



Audi Q5 e-hybrid, debutta la funzione Battery Charge

Come sperimentato su Audi A5 e-hybrid, la velocità di ricarica on-the-move può essere misurata in circa un punto percentuale ogni 2 km. Quindi, circa 1 km ogni 2 km. Ricarica veloce, senza spina.

Eh già, perché nemmeno Audi Q5 e-hybrid è provvisto di funzione di ricarica alla colonnina in corrente continua (DC).

Solo ricarica in corrente alternata (AC), c'è di buono che la potenza cresce dai precedenti 7,4 kW agli attuali 11 kW (+49%), consentendo di ripristinare integralmente il livello d’energia nell’accumulatore in sole 2 ore e 30 minuti.

Audi Q5 e-hybrid: da esterno, solo la ricarica in AC (11 kW)

Capacità di carico

E già che siamo in tema di ''difetti'': cala, rispetto a Q5 ibrida soft, il volume del bagagliaio, a causa delle grandi batterie piazzate sotto il pianale di carico.

A confronto, la capacità di carico di Q5 SUV MHEV e PHEV.

Audi Q5 e-Hybrid Audi Q5 Volume min. 438 litri 520 litri (-82 litri) Volume max. 1.358 litri 1.473 litri (-115 litri)

Lo stesso differenziale esiste tra le rispettive versioni Sportback.

Audi Q5 Sportback e-Hybrid Audi Q5 Sportback Volume min. 433 litri 515 litri (-82 litri) Volume max. 1.300 litri 1.415 litri (-115 litri)

Cala il volume di carico (manca il doppiofondo)

AUDI Q5 e-hybrid: QUANDO ESCE, QUANTO COSTA

Realizzate a San José Chiapa, in Messico, analogamente al resto della gamma, Audi Q5 e-hybrid quattro e Audi Q5 Sportback e-hybrid quattro sono attese nelle concessionarie italiane nel corso del quarto trimestre 2025.

Audi Q5 plug-in è proposta nelle versioni Business, Business Advanced ed S line edition.



Audi Q5 Sportback plug-in è offerta nei soli allestimenti Business Advanced ed S line edition.



Audi Q5 e-hybrid, gli interni

I prezzi

In attesa dei listini completi, questi i rispettivi prezzi di partenza.

299 CV 367 CV Audi Q5 e-Hybrid 69.150 euro 81.650 euro Audi Q5 e-Hybrid Sportback 75.450 euro 84.450 euro

Tieni d'occhio il car configurator sul sito ufficiale Audi: a un bel momento, anche Q5 plug-in hybrid sarà ''navigabile''.

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 11/06/2025