Nuova Q3 2025: Audi rilancia il SUV compatto con motori ibridi e cockpit digitale

Audi presenta la nuova Q3 2025, terza generazione del SUV compatto, che cresce nelle dimensioni rispetto al modello precedente (4,53 metri +4 cm) e adotta un design più sportivo e moderno. La casa tedesca aveva anticipato il suo arrivo pochi giorni fa, oggi ci svela tutti i suoi dettagli (leggi le prime info su nuova Audi Q3).

Nuova Audi Q3: il design della coda con la barra luminosa a LED

Il frontale si distingue per la griglia single frame rialzata, affiancata da proiettori affilati. La vista laterale mostra una linea di cintura che sale verso la coda.

Ai paraurti e alle prese d’aria ridisegnati si affiancano i montanti D molto inclinati.

Il retrotreno è pulito nelle linee, con una fascia luminosa che unisce i gruppi ottici. L’aerodinamica beneficia di prese d’aria adattive che migliorano il raffreddamento e riducono il CX da 0,32 a 0,30.

Nuova Audi Q3: il frontale con l'inedita griglia Single Frame e i sottili fari Digital Matrix LED

Caratteristiche esterne principali:

Lunghezza di 4,53 metri

Cerchi da 17 a 20 pollici

Fari Matrix LED digitali con DMD (Digital Micromirror Device)

Gruppi ottici posteriori OLED

4 firme luminose DRL

Blister ''quattro'', montanti D inclinati, estrattore sportivo

Vetri acustici anteriori per maggiore comfort

11 colori disponibili per la carrozzeria

L’illuminazione digitale sfrutta la tecnologia microLED con oltre 25.000 diodi per modulo, proiettando messaggi e segnali visivi in base alle condizioni della strada grazie all’integrazione con i sistemi Car-to-X.

Nuova Audi Q3: l'abitacolo e la plancia con i display del ''Digital Stage''

All’interno, la nuova Audi Q3 introduce il “Digital Stage”, una postazione di guida composta da tre display:

Virtual cockpit da 11,9 pollici

Display curvo MMI da 12,8 pollici

Head-up display con visuale predittiva

Il comando del cambio è stato spostato

Il selettore del cambio automatico è spostato sul volante, liberando spazio nella console per portabicchieri e ricarica wireless. A bordo, l’assistente vocale con AI (basato su ChatGPT) consente l’interazione anche offline, e l’Audi app store permette l’uso di applicazioni multimediali senza smartphone.

Gli optional si comprano e si attivano a scelta

La vocazione hi-tech di nuova Audi Q3 viene ribadita dalle Audi Functions on Demand (FoD), massima espressione della personalizzazione del veicolo. Le FoD identificano la possibilità di attivare alcuni equipaggiamenti opzionali per un periodo prestabilito in una fase successiva all’acquisto originale dell’auto. Infine, nuova Audi Q3 è ampiamente personalizzabile attingendo a nove diversi pacchetti per gli interni.

Nuova Audi Q3: gamma motori ibrida benzina e diesel da 150 a 272 CV

La gamma delle motorizzazioni disponibili per nuova Audi Q3 include varianti endotermiche e ibride leggere e ricaricabili alla spina con trazione anteriore o integrale e cambio automatico a 6 o 7 rapporti:

1.5 TFSI mild-hybrid da 150 CV/250 Nm

2.0 TFSI quattro da 204/320 Nm o 265 CV/400 Nm

2.0 TDI da 150 CV/360 Nm

Plug-in hybrid e-hybrid da 272 CV/400 Nm con batteria da 25,7 kWh (19,7 kWh effettivi)

Quest’ultima raggiunge un’autonomia elettrica di 120 km WLTP e supporta ricarica rapida DC fino a 50 kW e meno di 30 minuti per portare il livello d’energia nella batteria dal 10% all’80%.

Dotazioni e tecnologie principali:

Sistema audio Sonos da 420 Watt

Rivestimenti in materiali riciclati

Bagagliaio 488/575/1.386 litri (schienali 40/20/40)

Assetto standard, sportivo o con ammortizzatori adattivi

ADAS con machine learning e guida assistita fino a 210 km/h

Le parole del capo di Audi

Gernot Döllner, CEO di Audi, ha dichiarato: “Con oltre due milioni di esemplari venduti in tutto il mondo dal lancio della prima generazione, Audi Q3 è uno dei nostri best seller e ricopre un ruolo cruciale all’interno del portfolio prodotti del Brand. Con il lancio della terza generazione, forte di motori efficienti, di un potente powertrain plug-in e di un assetto profondamente evoluto così da coniugare piacere di guida, dinamismo e comfort, rinnoviamo radicalmente la famiglia dei SUV compatti”.

Nuova Audi Q3: debutto a ottobre 2025 e prezzi da 42.500 euro

La nuova Audi Q3 2025, disponibile negli allestimenti Business, Business Advanced e S line edition, sarà in vendita in Italia dal quarto trimestre 2025, con prezzi a partire da 42.500 euro. Prezzi da 43.800 euro per la variante 2.0 TDI 150 CV S tronic (qui, la pagina web di Audi Italia). Voi cosa ne pensate del SUV compatto tedesco? Fatecelo sapere.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/06/2025