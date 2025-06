Audi A3 allstreet TFSI e: se oltrepassare i 130 è cosa buona e... gusta!

È ora di dirlo, l'ibrido plug-in ha rotto il... ghiaccio (e voi subito a pensar male). E con nuova Audi A3 allstreet TFSI e, infrange un altro tabù.

Sarà una nicchia finché vuoi, sta il fatto che Audi A3 allstreet TFSI e inaugura un nuovo segmento: quello degli urban crossover premium ibridi ricaricabili.

Audi A3 allstreet TFSI e: urbana, premium, ''alla spina''

Ce n'era bisogno? A giudicare dal successo (+51,6%) che le plug-in hybrid stanno riscuotendo nel 2025 (benché sia un successo... relativo, presidiando appena il 6,4% del mercato), sì, c'è spazio anche per l'ennesima PHEV. Specie se va a colmare un vuoto.

Specie, inoltre, se è una plug-in hybrid che infila un primato dopo l'altro.

Già, nuova Audi A3 allstreet plug-in è una plug-in dalle proprietà sopraffine. Che già conosciamo e che ora assaporiamo di persona (non vuoi mai che i Quattro Anelli sparino cifre a casaccio: ma non è da loro).



Audi A3 allstreet TFSI e, campionessa di autonomia

Sì, il nome è un po' infelice, ma porta pazienza: A3 allstreet TFSI e è l'ultima a sfruttare il vecchio acronimo TFSI e, d'ora in avanti le Audi ibride alla spina adottano la più ''onomatopeica'' siglae-hybrid (sì, anche su questa abitudine delle minuscole, ci sarebbe da discutere).

Audi A3 allstreet TFSI e è innanzitutto un'Audi A3 allstreet, cioè la variante baby SUV di A3 Sportback, più alta da terra di 30 mm e dai tratti di design specifici, dalla calandra ai passaruota, passando per le barre sul tetto.

Audi A3 allstreet, la A3 ''urban SUV''

Audi A3 allstreet TFSI e, come è già noto a chi ha trascorso inverno e primavera a sfogliare i magazine di settore, è la gemella a guida semi-alta di Audi A3 TFSI e. Ed è una gran bella notizia. Ripassino.

Il sistema ibrido plug-in

Anche di Audi A3 allstreet 40 TFSI e, cuore del sistema ibrido plug-in è il propulsore termico 1.5 TFSI evo2, turbo benzina a iniezione diretta di benzina e ciclo Miller da 150 CV e 250 Nm.

Abbinato al ''millecinque'' è un propulsore elettrico sincrono a magneti permanenti (PSM) da 116 CV e 330 Nm, integrato nella trasmissione automatica doppia frizione S tronic a 6 rapporti. (E perché non 7? Perché è così. Punto).

Potenza complessiva di 204 CV

Coppia massima di 350 Nm

Scatto da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi

Velocità massima di 225 km/h

Velocità massima in EV di 140 km/h



Il powertrain ibrido plug-in da 204 CV

Non è in vendità, né ora né in futuro, lo step da 272 CV.

La super autonomia

Quel che è bene, invece, è che la nuova batteria ad alta tensione da 25,7 kWh (19,7 kWh effettivi) permette di percorrere in modalità puramente elettrica, da ciclo misto WLTP, sino a (aguzza la vista)...

138 km



Fanno appena -3 km rispetto a A3 Sportback plug-in: nulla di grave, resta un valore da record di categoria (e non solo di categoria).

Audi A3 allstreet TFSI e: fino a 138 km di autonomia in EV

Un valore decisamente elevato dal quale, a batteria carica, derivano consumi di benzina medi (calcolati secondo il protocollo di omologazione Euro 6eA, più tollerante rispetto al successivo standard Euro 6eB) straordinariamente bassi. Sei pronto?

333 km/l



Invertendo l'unità di misura:

0,3 l/100 km



Altrettanto contenuta la media delle conseguenti emissioni di anidride carbonica:

7-8 g/km di CO2



Audi A3 allstreet TFSI e, la A3 allstreet più ''green''

Ricarica fast

Analogamente ad A3 Sportback TFSI e, infine, anche A3 Allstreet TFSI e può essere rifornita in corrente continua (DC) con potenze sino a 50 kW (o sino a 40 kW, in base allo standard DIN 70080), una proprietà che consente di riempire di energia la batteria (si intende dal 10% all’80%) in meno di...?

30 minuti



Audi A3 allstreet TFSI e: ricarica in DC fino a 50 kW

Parallelamente, è sempre possibile ricaricare in corrente alternata (AC) con potenze sino a 11 kW. Il processo di rifornimento completo, in questo caso, richiede 2 ore e mezza.

Di cifre a effetto, ne abbiamo abbastanza per incoronare A3 allstreet TFSI e il SUV plug-in hybrid premium taglia M meglio performante della storia (anche perché, di avversarie dirette, non ce n'è).

Presto, svolgeremo un test a regola d'arte e misureremo autonomia in elettrico e consumi di benzina con massima precisione (come facciamo sempre).

Durante la prima presa di contatto, non abbiamo a disposizione né un percorso di 138 km da coprire in full electric, né tantomeno 333 km da affrontare con un litro di benzina nel serbatoio, per scoprire se arriviamo davvero a destinazione.

Audi A3 allstreet TFSI e: piacere, si guida

Registriamo perciò solo parametri ''indiretti''.

Le performance ''reali''

Tipo il consumo di energia elettrica, che in modalità EV oscilla (a seconda del ''piede'' e del tipo di strada) tra i 22 e i 26 kWh/100 km.

Calcolatrice alla mano e messi a fattore i 19,7 kWh netti della batteria, il traguardo dei 138 km in EV dovrebbe essere in effetti alla portata (guidando ''civile'').

Valori di consumi e autonomia realistici

Soglia a raggiungere la quale contribuisce anche l'efficace sistema di recupero di energia in frenata e decelerazione: la corposa frenata elettroidraulica reimmagazzina briciole di energia pompando sino a 43 kW di potenza.

E i consumi di benzina? In modalità Auto Hybrid, medie variabili tra i 3,5 l/100 km e i 5,0 l/100 km. Cifre comunque indicative, influenzate da natura del percorso e registro di guida.

Gestione dell'autonomia EV

Analogamente alla “sorella” Audi A3 Sportback TFSI e, è possibile optare per il risparmio d’energia a vantaggio di una successiva fase di viaggio.

All'atto pratico, devi impostare dal menu del display centrale un limite al livello di carica, o State of Charge (SoC), della batteria.

Se il SoC è inferiore alla disponibilità energetica del momento, la batteria viene sfruttata, e quindi scaricata, sino al target prefissato (funzione Battery Hold). Poi viaggi a benzina.

La funzione per conservare la carica della batteria

A differenza dei nuovi modelli Audi plug-in hybrid di maggiori dimensioni, vedi la gamma A5 e-hybrid, la nuovissima Q5 e-hybrid, infine anche nuova Audi A6 PHEV, manca invece la funzione di auto-ricarica durante la guida (Battery Charge).

Non serve: in fondo, hai la ricarica a 50 kW da colonnina fast, che per una plug-in è un lusso o quasi.

Con la ricarica da colonnina ''fast'', il pieno di energia in 30 minuti

Il feeling di guida

Scontato, ma è dovere di cronaca. EV mode o Auto Hybrid che sia, la guida è un toccasana per lo spirito.

Potenza e coppia abbondano, il comfort acustico è invidiabile, il comfort su asfalto è alto nonostante un assetto sportiveggiante.

Audi A3 allstreet TFSI e: un gran bel guidare

La ripartizione delle masse tra gli assali segue un rapporto 55/45 tra avantreno e retrotreno, ripartizione sulla quale influisce il collocamento della batteria agli ioni di litio sotto il pianale, “annegata” nella zona dei sedili posteriori.

È anche per neutralizzare il peso della batteria, che A3 allstreet TFSI (massa di 1.610 kg) e riceve una taratura delle sospensioni differente, rispetto alle varianti Diesel e benzina.

Il risultato è che quel peso in più, ai tuoi sensi, si nasconde proprio bene.

E con lo sterzo progressivo a demoltiplicazione variabile in funzione della velocità, ti prendi il lusso di disegnare ingressi e uscite di tornante, che il tuo ego cresce di volume in modo preoccupante.

Assetto a prova di strade tortuose. In pieno stile Audi

Il bagagliaio

La presenza della batteria sotto il piano di carico impone semmai un (non) piccolo sacrificio in termini di volumetria bagagliaio. Un rapido confronto con la gamma A3 allstreet.

Audi A3 allstreet TFSI e Audi A3 allstreet Volume min. 280 litri 380 litri (-100 litri) Volume max. 1.100 litri 1.200 litri (-100 litri)

Audi A3 allstreet plug-in: gli interni

Audi A3 allstreet TFSI è già regolarmente in vendita, declinate nei tre allestimenti soliti.

Prezzi e versioni

Audi A3 allstreet TFSI e S tronic Business 50.900 euro Business Advanced 53.400 euro Identity Contrast 55.900 euro

Quale versione scegliere

La nostra preferenza va alla variante intermedia:

Audi A3 allstreet TFSI e Business Advanced



Che all'equipaggiamento di serie della Business (sistema di navigazione MMI plus con MMI touch, Audi sound system da 180 Watt, Audi virtual cockpit plus da 10,25”, cavo per la ricarica pubblica, clima automatico, cruise control adattivo, lane departure warning con emergency assist, ausilio al parcheggio plus con assistente al parcheggio, etc.), aggiunge:

cerchi in lega da 18” a 5 razze a Y

a 5 razze a Y pacchetto interni con sedili rivestiti in tessuto nero e look alluminio

proiettori e gruppi ottici posteriori a LED

retrovisore interno elettrocromatico

supporto lombare elettrico a 4 vie per i sedili anteriori



Sulla Business Advanced, i fari posteriori a LED

Non ti basta? Allora configura a tuo piacimento A3 allstreet TFSI e sul sito web di Audi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 16/06/2025