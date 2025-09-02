Audi Concept C: riflettori puntati sul futuro design dei quattro anelli

Concept car

30 fa - Milano tiene a battesimo la show car dallo stile rivoluzionario

L'innovativo prototipo svela al mondo il nuovo linguaggio stilistico della Casa, tra essenzialità e tecnologia, con un tocco di heritage per ispirare i futuri modelli

Con  l’unveiling a Milano  della show car  Concept C, Audi presenta un'anteprima dello stile dei suoi modelli per il futuro. Qualche cosa era già sfuggito in rete e voci di corridoio davano in arrivo il prototipo di una  futura Audi TT (leggi le prime informazioni sulla show car), che avrebbe anticipato il corso stilistico di Audi, ma non c’era nulla di ufficiale.

Design Audi: un cambio radicale

Adesso, invece, ecco la conferma direttamente dal tappeto rosso milanese: il brand compie un passo decisivo e guarda all’essenzialità. La nuova filosofia di stile è parte del riallineamento del marchio e rappresenta un inizio per la Casa tedesca. Il messaggio è che prodotti, processi e strutture sono votati all’essenziale perpuntare sempre alla leadership.

Caratterizzato dal motto“Strive for Clarity”, l’unveiling nella metropoli lombarda di Audi Concept C, che anticipa il debutto in pubblico al prossimo Salone dell'Auto di Monaco IAA 2025, costituisce un ulteriore capitolo dellatrasformazione del costruttore, che non a caso viene celebrato nella città sinonimo di design e tecnologia. E Audi Concept C è la prima manifestazione della nuova filosofia di design Audi.

Audi Concept C: la show car anticipa la visione sul futuro design della casa tedesca

DESIGN SPIGOLOSO E INNOVATIVO

Le  superfici piene, attraversate da un’unica linea, e i tagli netti sottolineano l’essenza stessa dell’architettura. L’intero volume del prototipo nasce dalla cornice verticale che spicca sul frontale, un richiamo  all’Auto Union Type C del 1936  e alla terza generazione di Audi A6 del 2004.

Audi Concept C: i tratti della show car ispirati anche dalla leggendaria Auto Union Type C 1936

Proporzioni atletiche

La linea di cintura alta e la collocazione in  posizione centrale della batteria  definiscono proporzioni inedite, con l’abitacolo che si estende verso il retrotreno. Il  tetto rigido retrattile diviso in due elementi rappresenta una novità per una roadster dei quattro anelli, unendo la versatilità della guida “a cielo aperto” con lo  stile essenziale di una coupé.

Il retrotreno, atletico e spigoloso, riflette la vocazione sportiva della show car. La  nuova firma luminosa a quattro segmenti orizzontali, adottata da fari anteriori e posteriori, assicura riconoscibilità immediata. La vernice “Titanium” trae ispirazione dalla lucentezza del metallo stesso.

Audi Concept C: interni essenziali e spaziosi, ma dominati dall'alto tasso di tecnologia

INTERNI SPAZIOSI E HI-TECH

All’interno, Audi Concept C presenta  superfici nette e forme geometriche  dall’ispirazione architettonica. L’abitabilità è generosa, con il guidatore lievemente  disassato verso il centro  della vettura. I comandi fisici in alluminio anodizzato offrono una sensazione tattile precisa, completata dal  feedback aptico  tipico di Audi (guarda la homepage di Audi Italia).

Sfumature di colore in tono con la carrozzeria

Il volante, rigorosamente rotondo, mantiene i  comandi fisici  e gli anelli Audi in metallo, sottolineando l’approccio premium. I materiali seguono una  palette tono su tono ispirata al titanio, in continuità con gli esterni. L’illuminazione indiretta sfrutta gradazioni naturali per valorizzare la nitidezza delle forme.

Audi Concept C: il frontale alto e muscoloso con i gruppi ottici dall'inedita firma luminosa

UNA TECNOLOGIA MULTISENSORIALE

Audi Concept C propone un  approccio multisensoriale. Il display centrale da  10,4 pollici offre informazioni in modo intuitivo e adattato alle diverse situazioni di guida. I comandi aptici, integrati su volante e console, permettono un’interazione immediata e sicura.

La  combinazione tra design e funzionalità è il principio guida: ogni elemento è a portata di mano o nello sguardo, per un utilizzo semplice, sicuro e coerente con la nuova filosofia.

COSA CI DICE IL CAPO DEL DESIGN

Massimo Frascella, Chief Creative Officer di Audi, ha presentato la visione alla base del progetto, ecco una sintesi delle sue parole: “La nostra vision è una call to action per tutta l’azienda ed è cruciale per rendere il  brand distintivo.  La definiamo The Radical Next”.

Secondo Frascella, la radicale semplicità è il cuore del nuovo approccio: “Raggiungiamo la purezza riducendo tutto all’essenziale”. La filosofia si fonda su  quattro pilastri– Clear, Technical, Emotional, Intelligent – che costituiranno la base di tutte le decisioni future del marchio.

Audi Concept C: linee essenziali e aerodinamiche evidenziate nella vista dall'alto

LA NUOVA FILOSOFIA IN QUATTRO PUNTI CHIAVE

I principi della  nuova filosofia Audi  si riassumono in quattro punti:

  • CLEAR – La radicale semplicità è al centro del nuovo approccio
  • TECHNICAL – L’eccellenza passa attraverso precisione e innovazione
  • INTELLIGENT – Superare i confini tradizionali per aprire nuove possibilità
  • EMOTIONAL – Il design deve suscitare emozioni e stupore.

Audi Concept C diventa così la  prima concreta manifestazione della filosofia The Radical Next, una pietra miliare che anticipa non solo un futuro modello di serie, ma anche  l’ispirazione stilistica delle Audi di domani. Voi cosa ne pensate della concept car Audi? Vi piace il futuro design della casa tedesca? Fatecelo sapere.

