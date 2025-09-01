Audi misteriosa in anteprima: è questa la nuova TT attesa al Salone di Monaco?

Sulla pagina Facebook di Audi Canada è apparsa brevemente un’immagine (ora rimossa) che ha subito fatto il giro del Web. Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma tutto lascia pensare che si tratti del concept della nuova Audi TT, pronto a debuttare al Salone di Monaco: un prototipo destinato a ispirare le linee di tutte le future Audi, compresa una nuova sportiva a due posti.

La silhouette del concept Audi lascia intravedere un piccolo coupé con un linguaggio stilistico inedito, con contaminazioni da mondi lontanissimi: linee tese, superfici pulitissime, frontale e coda verticali raccordate con spigoli decisi e un padiglione che sembra ispirato alle limousine, dalla Rolls Royce Wraith alla Jaguar Type 00 concept.

Siamo ben lontani dalle rotondità della mitica Audi TT, anche se la livrea argento e i cerchi a sei razze la riportano immediatamente alla memoria. E non è un caso, visto che la casa di Ingolstadt vuole proprio ripartire da quell’icona per plasmare la sua nuova generazione di modelli.

La suddivisione del tetto in segmenti, ricorda i tetti rigidi ripiegabili in uso su certe supercar coupé-cabriolet, il passo corto suggerisce la presenza di soli due sedili, mentre l’anima del progetto sembra decisamente elettrica. Troppo pensare a qualche travaso di tecnologie dalle Porsche 718 Boxster e Cayman a batteria? Se così fosse, per la rediviva Audi TT sarebbe un salto di classe, visto che l'originale nasceva sul pianale della Golf.

Di cosa si tratta veramente? È solo un concept di stile oppure anticipa un modello di produzione? Ne sapremo di più già domani sera (2 settembre 2025, alle ore 21 italiane), quando Audi ha in programma una premiére. Restate sintonizzati per altre anticipazioni sul futuro dei Quattro Anelli.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/09/2025