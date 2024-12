Transizione Pink. Jaguar Type 00, forse ti eri perso il video del reveal?

Quelle forme, quei colori, quei badge che non c'entrano più niente con la tradizione. Jaguar Type 00, un record lo ha già stabilito: quello di Jaguar più discussa di sempre. L'auto in sé, ma anche e soprattutto la campagna promozionaleshockche le ruota attorno. Siamo certi che qua e là hai già avuto accesso a informazioni, immagini, commenti. Beh, almeno sotto il profilo iconografico, qui trovi tutto il materiale disponibile. Gallery fotografica compresa. Ma le video anteprime sono indubbiamente i contenuti più ''parlanti''. E allora clicca Play qui sotto, intanto.

PUNTATA ZERO Alcune foto erano sfuggite online alla vigilia della cerimonia del reveal in Florida, lo scorso 3 dicembre, alla Miami Art Week. Rimaneva da scoprire quale powertrain muove Jaguar Type 00, dove il primo zero sta per vettura a emissioni zero e il secondo zero sta per vettura sperimentale: la prima Granturismo a quattro porte elettrica di serie si chiamerà Jaguar Type 01 e sarà su strada nel 2026 (reveal entro fine 2025). Specifiche tecniche precise, in realtà, ancora non ne abbiamo: sappiamo semmai che alla nuova struttura Jaguar Electric Architecture (JEA) verrà abbinata una batteria da 770 km di autonomia (WLTP) e dalla ricarica ultra-rapida (321 km in 15 minuti). Altro video riassuntivo.

VEDI ANCHE

CRONACHE ROSA Per il momento, l'attenzione si concentra quindi ancora sullo stile. Sia in chiave visiva, sia addirittura... olfattiva. E allora osserva la ''scandalosa'' Jaguar della transizione verde, con accenti... rosa. Che idea ti sei fatto? No, non è una domanda retorica. É un invito a esprimere il proprio punto di vista, a partecipare a un dibattito accesissimo.

Jaguar, nuovo (nuovissimo) logo

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/12/2024