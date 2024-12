Nuova Jaguar GT, le foto sfuggono online prima del reveal

Jaguar ha fatto discutere, ultimamente, per il nuovo logo e una strategia di comunicazione che intende riposizionare il brand inglese molto più in alto tra le auto di lusso. Quello che mancava era un nuovo modello che facesse capire come, e come spesso accade, le immagini della nuova concept car Jaguar GT sono finite online bruciando i tempi: in anticipo rispetto alla presentazione ufficiale, che era prevista per domani alle 1:00 secondo il fuso orario della Gran Bretagna.

Jaguar GT concept, vista laterale

DEBUTTO SOCIAL Le immagini finite sui social media confermano linee molto nette e squadrate, con volumi estremamente allungati e sbilanciati, a dare forme quasi caricaturali che trasmettono indubbiamente una sensazione immediata di opulenza. Un affascinante connubio tra futuristico e rétro. Il cofano è lunghissimo e il padiglione senza montanti è definito da uno sfuggente tetto curvo. Il frontale e il posteriore sono dominati da grandi griglie rettangolari a lamelle. I fari anteriori sono sottili, mentre le luci posteriori nascoste nella grande griglia danno al retro un look davvero massiccio. Mancano le linee morbide e sinuose - feline, verrebbe da dire - delle Jaguar del passato: un taglio netto con la tradizione, fortemente voluto e ricercato.

Jaguar GT concept, il volante

INTERNI MINIMAL L'interno della Jaguar GT è decisamente minimalista, con un'architettura e materiali che trasmettono suggestioni d'altri tempi. Niente schermi: solo una plancia che pare di ispirazione nautica, con l'unico elemento di spicco nel volante fortemente ovalizzato e la quasi totale assenza di comandi. I sedili del conducente e del passeggero sono separati da una console centrale altissima e con rifiniture metalliche dorate sulla parte superiore (che difficilmente vedremo sul modello di serie). Come dorate sono le placchette sui fianchetti della carrozzeria: che recano il nuovo emblema stilizzato del giaguaro e che in marcia si aprono per consentire a due telecamere di fare le veci dei retrovisori.

Jaguar Vision Concept (foto: Auto Express)

CARATTERISTICHE E PREZZO La concept car Jaguar GT sarà svelata completamente alla Miami Art Week il 3 dicembre e rappresenta un cambiamento drastico rispetto al normale stile Jaguar: suggerisce la direzione futura del design del marchio, che ha terminato le vendite nel Regno Unito della sua intera gamma in vista di un rilancio come marchio di lusso completamente elettrico. Il primo modello di serie della nuova gamma sarà una GT a quattro porte che ha già iniziato i test su strada (qui sopra una foto spia camuffata): con un'autonomia di oltre 640 km e un prezzo di circa 160.000 euro, dicono alcuni rumor. Sarà rivelata il prossimo anno e il debutto su strada è previsto entro la fine del 2026. Altri due modelli l'affiancheranno nei 18 mesi successivi.

Fonte: AutoExpress

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/12/2024