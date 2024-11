Sei pronto per il nuovo logo Jaguar? (Così, a occhio, no)

Se il fine era attirare l'attenzione, generare un sentimento di stupore, stimolare un acceso dibattito, beh, obiettivo raggiunto. Perché a nuovi loghi che rispecchino il concetto di rivoluzione, intesa sia come transizione energetica, sia ultra-digitalizzazione, i marchi auto negli ultimi anni ci avevano già abituato. Ma la simbologia Jaguar di nuova generazione batte tutte. Chi ha presente il caro vecchio logo Jaguar? Ecco, se lo guardi e lo riguardi, fino a imprimerlo in modo indelebile nella propria memoria. Perché sulle Jaguar del futuro verrà appiccicata questa cosa qui (vedi la foto sotto). E non è finita qui.

Un Giaguaro...virtuale

VISIONARIA? Alla Miami Art Week, il 2 dicembre 2024, Jaguar toglie i veli a Design Vision Concept, cioè il prototipo della futura Granturismo Jaguar, in vendita a partire dal 2025: full electric, ultra-luxury, pure la sagoma è inconsueta, se messa a confronto con la silhouette delle berline o dei SUV Jaguar più recenti. Sotto, una foto dell'auto camuffata. Nuova GT a parte, concentriamoci sulla nuova (crisi di?) identità del brand.

Nuova Granturismo Jaguar full electric, una foto spia (fonte: Auto Express)

IL MIO BRAND È DIFFERENTE Jaguar sostiene che il nuovo set di loghi, scritte e simboli affonda le radici nel motto del suo fondatore, Sir William Lyons. Ovvero, che l'ispirazione è l’etica del Copy Nothing: cioè che una Jaguar deve essere una copia di nulla. Spiega Gerry McGovern, Chief Creative Officer di Jaguar, che ''la trasformazione di Jaguar è definita dall’Exuberant Modernism, una filosofia creativa che sottende tutti gli aspetti del nuovo mondo del brand Jaguar. Che si affida a un design audace e a un pensiero inaspettato e originale, in grado di dare vita ad un carattere del marchio che cattura l'attenzione attraverso un’indomita creatività''. Quella attuale, prosegue McGovern, è ''una re-immaginazione che recupera l'essenza di Jaguar, riportando il brand ai valori che l'hanno reso così tanto amato, rendendolo al contempo attuale per un pubblico contemporaneo. Stiamo creando il nuovo brand per il futuro, ripristinando - conclude - il suo status di marchio che arricchisce la vita dei nostri clienti e della comunità Jaguar''. Chiaro, no?

VEDI ANCHE

Il nuovo ''lettering'' Jaguar. Come definirlo? Minimal?

NEXT GEN JAGUAR Resistendo alla tentazione di esprimere un giudizio sulla nuova identità visiva Jaguar (come dice un proverbio che comincia con ''de gustibus''), limitiamoci a trascivere la descrizione che del nuovo linguaggio visivo fa la Casa stessa. Un linguaggio che si articola su ''quattro punti cardine di cambiamento''. Il nuovo lettering (vedi foto sopra), concepito come ''una potente celebrazione del modernismo attraverso forme geometriche, simmetria e semplicità'', che mostra ''qualcosa di inaspettato (questo è certo, ndr) fondendo, senza soluzione di continuità, caratteri maiuscoli e minuscoli in armonia visiva''. Lo sfondo grafico lineare, che genera ''una presenza inconfondibile e un'immagine immediatamente riconoscibile, risultando impattante attraverso l’emulazione e l'ordinario'': come colori, il giallo, il rosso e il blu, tutti ''colori primari provenienti dalla tavolozza del pittore, pietre miliari della nuova identità di brand, che verranno declinati mediante texture o movimenti cromatici''. Il rinnovato ''leaper'' Jaguar, l'iconico Giaguaro nell'atto del balzo (vedi foto dopo introduzione): immutato nella forma, assume ora un aspetto stilizzato bidimensionale. Infine, il nuovo monogramma con le lettere J e R (la prima e l'ultima della parola Jaguar), descritto come ''un codice espressivo e un segno di un'opera compiuta, verrà utilizzato come rifinitura o tocco finale''. Eccolo qui.

Il nuovo monogramma-emblema Jaguar

CANCEL CULTURE Per chiudere in bellezza, qui sotto aggiungiamo il mini video che riassume il nuovo corso stilistico-concettuale Jaguar, marchio fondato nel 1945, protagonista di imprese sportive leggendarie e che in quasi 80 anni di storia ha espresso alcuni tra i maggiori capolavori della storia dell'auto. In gallery, altre foto che dovrebbero aiutare a familiarizzare con la nuova brand identity. Ora: saremmo curiosi di conoscere il punto di vista dei nostri lettori. No, sul serio.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/11/2024