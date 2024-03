Jaguar CX-75: l'auto del cattivo di 007 è stata omologata! [Video]

Nata come un prototipo, la Jaguar C-X75 ha fatto la sua prima comparsa al Salone dell'Auto di Parigi del 2010, suscitando grande interesse tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di auto sportive. Il veicolo presentava una struttura propulsiva molto particolare: un motore a benzina da 1.6 litri sovralimentato e due motori elettrici promettendo una potenza combinata di 900 CV e 800 Nm di coppia. Tuttavia, nonostante l'approvazione per la produzione nel maggio 2011, il progetto è stato abbandonato poco dopo, nel dicembre 2012. Adrian Hallmark, all'epoca direttore del marchio globale di Jaguar - e ora CEO di Bentley - ha attribuito l'abbandono del progetto al clima di austerità globale. Nonostante ciò, la C-X75 ha trovato una seconda vita sul grande schermo, diventando la vettura distintiva del cattivo Mr Hinx nel film 007 Spectre del 2015. Adesso, dopo 14 anni di attesa, è arrivato il momento di darle l'occasione più importante della sua ''carriera''. Vedere il video per credere.

FINALMENTE SU STRADA Dopo l'abbandono del progetto industriale, alcuni esemplari della Jaguar C-X75 sono stati comunque costruiti per gli stunt del film di James Bond (lui, però, non ha mai tradito Aston Martin, leggete qui tutti i segreti della sua DB5) dalla società Williams Advanced Engineering. Queste versioni hanno utilizzato un telaio tubolare e il potente motore V8 sovralimentato da 5.0 litri di Jaguar - la cui potenza non è stata specificata - semplificando così il sistema ibrido originale del concept. Uno dei pochi esemplari sopravvissuti alle riprese è stato acquistato da un collezionista anonimo, il quale ha commissionato la sua conversione per l'uso su strada alla società Callum design: di proprietà di Ian Callum, storico disegnatore del marchio Jaguar. Questa trasformazione è stata resa necessaria per ottenere l'Approvazione Individuale del Veicolo per l'uso su strada nel Regno Unito, richiedendo modifiche significative come l'installazione di vetri omologati, un silenziatore per l'impianto di scarico e specchietti retrovisori reali.

DEBUTTA AD APRILE Ora, la prima - e con ogni probabilità ultima - CX-75 omologata per l'uso su strada sarà esposta al Bicester Scramble car meet a Oxfordshire il 21 aprile, offrendo agli appassionati l'opportunità di ammirare da vicino questa promettente, desiderabile ed esclusiva supercar. Il costo dell'operazione non è stato - ovviamente - reso noto, ma è possibile che la somma sborsata raggiunga o superi il milione di sterline. Peccato, il progetto originario di una super sportiva ibrida come inizialmente pensato da Jaguar si sarebbe potuto concretizzare in una delle automobili ad alte prestazioni più travolgenti degli ultimi anni. Ora, invece, a godersi il 5.0 litri V8 sarà soltanto un facoltoso cliente britannico...che speriamo non abbia le stesse intenzioni del cattivo di James Bond, Mr Hinx!