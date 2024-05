Jaguar F-Pace 90th Anniversary Edition: un SUV speciale per 90 anni di successi

Il SUV del costruttore britannico è equipaggiato con finiture di pregio per sottolinearne l'esclusività sia nel look sia in abitacolo

Jaguar ha iniziato il suo percorso verso la transizione elettrica e in vista del prossimo passaggio, la casa britannica vuole celebrare 90 anni di design, prestazioni e innovazione, con un’edizione speciale di uno dei suoi modelli di maggiore successo, il SUV F-Pace. Primo sport utility in assoluto di Jaguar, F-Pace è stato presentato al pubblico nel 2015 in occasione del Salone dell'Auto di Francoforte. Questo modello si basa su un architettura in alluminio e soluzioni tecnologiche che ancora oggi sono all’avanguardia nonostante i quasi dieci anni di vita. E ora, dietro la F-Pace 90th Anniversary Edition – questo il nome scelto – c'è una storia che abbraccia ben nove decenni (dal 1935 al 2025) di successi nel mondo automotive. Essendo il suo primo SUV in assoluto, F-Pace occupa un posto di rilievo nella storia di Jaguar e la 90 Anniversary Edition (disponibile su tutte le versioni tranne che sulla SVR e la P400 Sport) sarà l'ultima variante di questo modello.

Jaguar F-Pace 90th Anniversary Edition: il SUV debutta con dettagli pregiati fuori e dentroUN MODELLO ESCLUSIVO Numerosi gli elementi che lo contraddistinguono, a partire da un esclusivo badge, finiture esterne della gamma R-Dynamic e una scelta di opzioni speciali, tra cui, vernici esclusive, vetri privacy, tetto panoramico apribile e tecnologia 3D surround camera, che migliorano ulteriormente l'esperienza di guida, oltre che il valore stesso di questo modello. I sedili sportivi con cuciture a contrasto, il rivestimento del padiglione ebony, i dettagli in alluminio e i cerchi in lega diamantati offrono un ambiente e un look più lussuosi. I clienti potranno scegliere tra gli allestimenti R-Dynamic S, SE e HSE, abbinati ad una gamma di motori, tra cui il mild-hybrid e il plug-in hybrid. Quest'ultimo offrirà fino a 64 km di autonomia in modalità puramente elettrica nel ciclo WLTP, con la possibilità di ricarica rapida a corrente continua da 0 all’80% in soli 30 minuti.

Jaguar F-Pace 90th Anniversary Edition: la lussuosa plancia del SUV britannicoLE PAROLE DEL MANAGER Nel presentare questo modello, Rawdon Glover, Managing Director Jaguar, ha dichiarato: ''La F-PACE ha sempre offerto ai nuovi clienti del brand, una vasta scelta di modelli, dall'efficiente Electric Hybrid plug-in alla F-PACE SVR ad alte prestazioni. Grazie al suo design e alla sua qualità intrinseca, questo SUV è riuscito ad entusiasmare i nostri clienti in tutto il mondo. Mentre ci prepariamo a un futuro completamente elettrico, la 90th Anniversary Edition è un giusto tributo a nove decenni di design, prestazioni e innovazioni pionieristiche''. La F-Pace 90th Anniversary Edition è già ordinabile insieme alle altre versioni della famiglia di SUV anche sul sito www.jaguar.it.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/05/2024