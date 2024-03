Jaguar avanti tutta sulla transizione "green", in arrivo tre modelli elettrici

Bisogna riconoscere a Jaguar di essere un costruttore decisamente coerente riguardo i suoi piani sulla transizione elettrica. In un periodo storico dove numerosi competitor stanno rivedendo i progetti di questo passaggio con un approccio più ''flessibile'' alle rigorose date denunciate solo pochi anni fa, in Inghilterra stanno adottando una politica più rigorosa nel progetto di costruire esclusivamente veicoli elettrici. Infatti, Jaguar ha confermato che cesserà la produzione dei suoi modelli alimentati a benzina o gasolio prima di introdurre una nuova gamma composta esclusivamente da BEV. Il brand anglosassone si è preparato per la transizione ai veicoli elettrici negli ultimi tre anni e adesso non vuole gettare alle ortiche, o quasi, questo tempo. In Italia, la sua gamma attuale include berlina XF, berlina e wagon XE, i SUV E-Pace ed F-Pace, la sportiva F-Type e il SUV elettrico I-Pace. Secondo una recente intervista con il magazine Road & Track, Joe Eberhardt, Presidente e CEO di Jaguar Land Rover North America, ha rivelato che il costruttore intende cessare la produzione dei suoi modelli attuali prima di passare a una gamma completamente elettrica. Attenzione, non parliamo del solo mercato statunitense, ma la questione è a livello globale. Leggiamo le dichiarazioni.

Transizione elettrica Jaguar: da metà 2024 riduzione della produzione di modelli ICECOSA DICE IL MANAGER AMERICANO “La maggior parte dei nostri prodotti cesserà la produzione a giugno, ma resterà in vendita per un periodo molto più lungo”, ha affermato Eberhardt. “Avremo un programma di produzione che ci consentirà di avere una fornitura continua di veicoli fino all'arrivo delle nuove auto... Stiamo cercando di fare un crono-programma in modo da avere un volume sufficiente per arrivare al lancio dei nuovi prodotti per fare un regolare passaggio di consegne”. Infine, ha aggiunto. “Se il tutto sarà pianificato alla perfezione, lo vedremo – forse venderemo più velocemente, o forse ci vorrà un po' più tempo per vendere i nuovi BEV con l'attuale gamma ancora in listino. Ma il piano è quello di abbandonare i modelli attuali e poi lanciarne di nuovi”.

VEDI ANCHE

Transizione elettrica Jaguar: la XE è disponibile con carrozzeria berlina e wagonCONTRAZIONE DELLE VENDITE? È POSSIBILE Quindi, passando a una line-up del tutto elettrica, Jaguar metterebbe in conto che venderà meno veicoli rispetto al passato. Nel 2017, ha piazzato quasi 180.000 auto e SUV a livello globale, ma questa cifra potrebbe aggirarsi intorno alla soglia delle 50.000 unità quando i suoi primi tre veicoli a batterie arriveranno sul mercato. Da sottolineare che i tre modelli saranno sostenuti dalla piattaforma costruttiva Jaguar Electric Architecture (JEA) e vedranno l’esordio con una versione GT a quattro posti, che molto probabilmente sarà svelata quest'anno prima di arrivare sul mercato nel 2025. Questo nuovo modello diventerà la Jaguar più potente di sempre e con un’autonomia fino a 692 km. Se confermato, il programma di elettrificazione prevede che il secondo veicolo EV basato sulla piattaforma JEA arriverà alla fine del 2025 mentre il terzo debutterà nel 2026.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/03/2024