Video: il rebranding Jaguar fa incavolare il finto Hitler dei meme

Meme: il finto Hitler torna in video per concederci una gustosa satira sul rebranding Jaguar, il nuovo logo e tutto il resto

Siamo stati tra i primi a esprimere qualche perplessità sull'operazione di rebranding messa in atto da Jaguar e puntualmente il nuovo logo, così come tutta la nuova comunicazione, non ha mancato di suscitare polemiche. Tanto da resuscitare persino un vecchio ma ben noto meme, che adatta alle circostanze la reazione di Hitler alla caduta del Giaguaro - pardòn - del Reich. Qui sotto la parodia. Nel video, un finto Furher guarda la pubblicità ''Jaguar | Copy Nothing'' che fa parte di un totale rebranding della casa inglese e non menziona le sue auto. Addirittura abbandona il vecchio emblema del grande felino. Ciò che segue, come sempre, è esilarante.

LE REAZIONI L'obiettivo di Jaguar è affrontare un lungo viaggio che le consenta di trasformare la propria immagine, puntando a riposizionarsi più in alto nel mercato del lusso, in vista della transizione elettrica. L'autorevole testata americana Forbes l'ha definito un colpo di genio, ma da più parti si sono levate critiche. James Baggott, di CarDealer Magazine, riferisce che durante l'evento di presentazione il capo del design Gerry McGovern abbia sentito il bisogno di precisare: ''Non abbiamo sniffato la roba bianca''. Jaguar chiede al pubblico di ''avere fiducia e sospendere il giudizio''. Ma il fatto che il filmanto qui sopra stia diventando virale sui social dà l'impressione che la vicenda non sia ancora finita. Preparate i pop corn.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/11/2024