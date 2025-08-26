Anticipazioni

Questa Audi A3 è la compatta più potente di sempre

Avatar di Lorenzo Centenari, il 26/08/25

1 ora fa - RS 3 GT l'ultima col 5 cilindri in linea? Da oltre 420 CV? Le foto spia

RS 3 GT l'ultima Audi col 5 cilindri in linea? Da oltre 420 CV per sconfiggere AMG A 45 S? Le foto spia, le ultime news

Dammi un 5! Dammelo prima che sia troppo tardi, sollecita Audi RS 3. Eh già, perché il 5 cilindri fa una brutta fine, con le nuove regole sulle emissioni.

Sì, ma prima, il classico canto del cigno. Che potrebbe intitolarsi RS 3 GT. E che potrebbe passare alla storia come la sportiva a due volumi più potente della storia. Hai detto ''storia''? Un ripassino.

Audi RS 3 GT, le nostre foto spia

Audi e il motore a 5 cilindri

Correva l'anno 2011 e Audi presentava una variante speciale della baby A3. Si chiamava RS3, derivava da S3 e si distingueva per il suo caratteristico turbo benzina TFSI a 5 cilindri da 2,5 litri, un propulsore con radici profonde nella storia Audi.

La prima Audi RS3 (2011)

A Ingolstadt, l'amore per l'architettura a 5 cilindri affonda le radici negli anni Ottanta e alle mitiche scorribande rallistiche di Audi Quattro.

Sul leggendario pentacilindrico Audi, l'Unione Europea si accinge a piantare il chiodo sulla bara. Non è che l'Ue emani un decreto ad hoc che metta al bando i motori a 5 cilindri: è che nel computo delle emissioni medie della gamma, un propulsore simile alza l'asticella e tanto vale ritirarlo dal mercato (sigh).

Il 5 cilindri Audi 2.5 TFSI: prima dei saluti...

Ma non se ne andrà in punta di piedi, sghignazza Audi Sport. L'esemplare di RS 3 recentemente immortalato mentre gira al Nürburgring sembra proprio il muletto di Audi RS 3 GT, l'ultimo acuto.

Audi RS 3 GT, la hot hatch dei record

Rispetto all'ultima edizione di Audi RS 3, l'auto sfoggia elementi aerodinamici ancor più aggressivi, come i canard sul paraurti anteriore, uno splitter rivisitato e uno spoiler sul tetto.

Audi RS 3 GT, assetto ancora più aggressivo

Sembra adottare anche componenti in fibra di carbonio, che contribuiscono a ridurre il peso, oltre a nuovi audaci cerchi che mettono in mostra maxi dischi freno e pinze freno blu, a suggerire una maggiore potenza frenante.

Quel che non si vede in foto, ma che sarebbe lecito aspettarsi, è uno sterzo ancor più preciso e anche un assetto sospensioni più sportivo, soprattutto se i tecnici di Audi Sport vogliono spremere dal propulsore una potenza extra. Eccoci al punto.

Mentre l'attuale Audi RS3 eroga 400 CV e la limited edition RS3 Performance (2022) si spingeva fino a 407 CV, i bookmaker danno l'ipotetica RS3 GT a oltre quota 420 CV.

Audi RS 3 GT: 420 CV?

Cioè a una soglia uguale, o preferibilmente superiore, alla potenza di Mercedes-AMG A 45 S, la regina delle hot hatch, se la scala è quella della potenza al banco.

L'obiettivo è alla portata? A noi, sembra proprio di sì.

Un po' meno alla portata di tutte le tasche sarà casomai la cifra con la quale (nel 2026?) portarsela a casa, questa A3 da collezione (RS 3 parte da 66.000 euro...). Ma al prezzo, ci penseremo poi.

