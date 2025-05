Nuova Audi e-tron GT quattro: arriva l'entry level della gran turismo elettrica

La nuova Audi e-tron GT quattro entra a far parte della gamma coupé a quattro porte completamente elettrica, affiancandosi ai modelli S, RS (leggi la prova di Audi RS e-tron GT) e RS Performance.

Nuova Audi e-tron GT quattro: pronta al debutto la granturismo elettrica con 585 CV

Il modello, che di fatto si piazza alla base della famiglia di GT elettriche dei quattro anelli (qui, il sito ufficiale di Audi Italia), si distingue per un’impostazione orientata al comfort e alla guida dinamica, coniugando l’efficienza di un powertrain 100% elettrico con prestazioni elevate.

Dotata di 585 CV in modalità launch control e 625 Nm di coppia, la e-tron GT quattro è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 4 secondi netti, anche grazie a un alleggerimento fino a 40 kg rispetto alle altre versioni della gamma.

Grande batteria e grande autonomia

La batteria da 105 kWh (97 kWh netti), condivisa con il resto della famiglia e-tron GT, consente un’autonomia dichiarata fino a 622 km secondo il ciclo WLTP.

La trazione integrale elettrica, basata su due motori posizionati su ciascun assale, permette una gestione completamente variabile della coppia tra avantreno e retrotreno.

Il baricentro particolarmente basso, inferiore persino a quello della supercar Audi R8, e un coefficiente aerodinamico di 0,24, contribuiscono a migliorare l’efficienza e la stabilità.

Nuova Audi e-tron GT quattro: batteria da 105 kWh e autonomia fino a 622 km

Tra gli aspetti salienti del nuovo modello:

Sospensioni attive e sterzo integrale per un comportamento dinamico versatile e sicuro

Consumi contenuti: tra 17,8 e 19,3 kWh/100 km

Ricarica rapida fino a 320 kW, con 285 km ripristinabili in 10 minuti

Sistema di pianificazione viaggi e-tron trip planner con pre-condizionamento della batteria

L’insieme di queste caratteristiche rafforza l’identità da sportiva elettrica con attitudini da gran turismo, in grado di coniugare comfort su lunga distanza e piacere di guida.

Nuova Audi e-tron GT quattro: 0-100 orari in 4 secondi e 40 kg in meno delle altre e-tron GT

La nuova e-tron GT quattro mantiene una silhouette bassa e filante, grazie alle soluzioni adottate nella progettazione del pacco batteria. Le svasature denominate foot garage migliorano lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori, garantendo un’abitabilità superiore alla media del segmento.

Audi e-tron GT quattro: una supercar versatile

I sedili anatomici anteriori, regolabili elettricamente a otto vie, offrono un comfort elevato per conducente e passeggero. Nella zona posteriore, gli schienali sono frazionabili 40/20/40 per ampliare la capacità di carico, che raggiunge 405 litri nel bagagliaio posteriore e 77 litri nel vano anteriore.

Nuova Audi e-tron GT quattro: costruita nel sito carbon neutral di Bollinger Hofe

Prodotta presso il sito Audi Böllinger Höfe, certificato carbon neutral nei pressi di Neckarsulm, la e-tron GT quattro sarà disponibile in Italia da ottobre 2025, con un listino prezzi a partire da 112.900 euro.

Una sportiva da guidare sempre

La supercar di Ingolstadt rappresenta una sintesi tra innovazione tecnica, prestazioni da sportiva elettrica e utilizzabilità quotidiana, allargando l’offerta Audi nel segmento delle gran turismo a batteria.

Cosa ne pensate della nuova sportiva elettrica di Audi? Vi interessano le GT a corrente o preferite i motori a combustione interna? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/05/2025