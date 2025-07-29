Audi Urban Value, noleggio a bassa frequenza. Ecco quanto risparmi

Noleggio a lungo termine, la soluzione adatta per chi macina chilometri a decine di migliaia. Oppure, a chi usa l'auto un giorno sì e due giorni no. A chi usa l'Audi, soprattutto.
Sei sicuro, che se accumuli solo poche migliaia di chilometri ogni anno, nel 2025 noleggiare un'Audi non sia conveniente? La formula Audi Urban Value nasce apposta per venire incontro agli automobilisti ''intermittenti''. Senti qui le condizioni.
Audi Urban Value: istruzioni per l'uso
Spiegano dai Quattro Anelli come la nuova formula Audi Urban Value nasca per intercettare le crescenti esigenze di mobilità a breve raggio indotte dal radicamento dello smart working. Ma anche dalla eterna necessità di una seconda vettura in famiglia, dalla funzione di semplice appoggio.
Audi A1 Sportback: ottima come seconda auto
Accessibile anche ai neopatentati, Audi Urban Value consiste dunque in un noleggio a lungo termine della durata di 36 mesi, con percorrenza inclusa di soli 3.000 km, ma dal canone mensile inferiore di oltre il -40% rispetto al canone di un noleggio tradizionale.
Filosofia pay-per-use: al raggiungimento (eventuale) della soglia di 3.000 km, ogni chilometro eccedente viene fatturato su base mensile al costo unitario di 0,29 euro (non pochissimi, ma l'equazione resta conveniente: seguici).
Fisso per l'intera durata del contratto, il canone base include sempre tutti i servizi assicurativi, di assistenza e di mobilità previsti per il noleggio convenzionale:
- immatricolazione e messa su strada;
- soccorso stradale e traino in Italia/Europa 24 ore su 24;
- limitazione di responsabilità per incendio e furto;
- sistema di recupero del veicolo rubato mediante dispositivo a radio frequenza;
- copertura assicurativa RCA;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- eccetera eccetera.
Audi Urban Value è disponibile per le gamme di Audi A1 Sportback, Audi Q2, Audi A3 Sportback, le baby della compagnia.
Suona bene? Eccoti qualche esempio.
AUDI A1 SPORTBACK 30 TFSI S line EDITION
A fronte di un anticipo contenuto in poco più di 5.000 euro, il canone base Audi Urban Value si attesta a 269 euro anziché i 473 euro previsti per il noleggio convenzionale (36 mesi, 30 mila km complessivi), con un differenziale di 204 euro al mese, pari a -43%.
AUDI A3 SPORTBACK 30 TFSI MHEV 48V S tronic BUSINESS ADVANCED
Anticipo di 5.000 euro, canone base di 323 euro, anziché i 554 euro previsti per il noleggio convenzionale (36 mesi, 30.000 km complessivi), con un delta di ben 231 euro al mese (-42%).
Audi A3 Sportback: considera il noleggio a consumo
AUDI Q2 30 TDI S line EDITION
Un anticipo di poco più di 4.900 euro, un canone Audi Urban Value di 299 euro, anziché i 511 euro previsti per il noleggio convenzionale (36 mesi, 30 mila km complessivi), con un vantaggio di 212 euro/mese (-41%).
Perché e a chi conviene
Sino a quando l’utente non oltrepassa la soglia di 3.000 km, il canone non varia. Oltre, viene conteggiata la percorrenza eccedente: se, ad esempio, vengono percorsi 400 km nel mese successivo al superamento dei 3.000 km, al canone base si aggiungono +116 euro (400 km x 0,29 €/km).
Considerando A3 Sportback TFSI S tronic, l’esborso finale nel relativo mese si attesta così a 439 euro: comunque sensibilmente inferiore ai 554 euro mensili previsti per il noleggio convenzionale.
La rilevazione delle percorrenze avviene ovviamente in modo totalmente automatico, tramite uno specifico dispositivo installato a bordo delle vetture (non puoi farla franca).
Ma se muovi la tua Audi solo una volta ogni tanto e alla comodità del noleggio non vuoi rinunciare, questa è una valida alternativa al classico finanziamento.
Visita il sito web ufficiale Audi per scoprire maggiori dettagli (e confrontare le cifre qui riportate, metti qualche distrazione...).