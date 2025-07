Audi Q5 Sportback 2025: prova su strada della Diesel mild-hybrid

Dopo il lancio della Q5 di terza generazione, erede dell'Audi più venduta di sempre, da Ingolstadt arriva la Audi Q5 Sportback, che secondo le stime è destinata a diventare la versione preferita dal 60% dei clienti. Scoprine pregi e difetti nella prova completa su strada e sterrato.

Il frontale imponente della nuova Audi Q5 Sportback 2025

Il motivo principale d'acquisto per il cliente Audi, ci dicono, è il design e non c'è da stupirsi se tra la Q5 normale e la nuova Sportback è quest'ultima a candidarsi come ''la più amata dagli italiani''.

Quel posteriore sfuggente e leggero, che le deriva dal lunotto molto inclinato, dona slancio a tutta la silhouette, con l'aggiunta di fianchi posteriori mai così muscolosi, tanto da ricordare la grazia e l'aggressività della Jennifer Lopez delle automobili: la Porsche 911.

Non manca la nuova firma luminosa intelligente, che nel top di gamma prevede luci anteriori Matrix LED e tecnologia OLED di seconda generazione al posteriore, che possono proiettare messaggi di allerta agli altri utenti della strada, in caso l'auto rilevi una situazione di pericolo.

La coda sfuggente e muscolosa della nuova Audi Q5 Sportback 2025

Audi Q5 2025, le dimensioni che contano

Le dimensioni della nuova Sportback sono simili a quelle della Q5 tradizionale e anche il bagagliaio non risente quasi dell'abbassamento del tetto: solo cinque litri in meno, con tutti i sedili in posizione d'uso, per una capienza di 515 litri.

Sono 65, invece, i litri che si perdono per strada nella capienza massima, quella che si ottiene reclinando gli schienali posteriori: configurazione in cui la Sportback fa registrare 1.415 litri contro 1.480.

All'interno, come su tutte le Audi recenti tra cui A5 e A6 Avant, domina la strumentazione digitale Audi Digital Stage, che fin dall'allestimento base riunisce entro un'unica cornice un display da 11,9 pollici OLED a un touch-screen da 14,5 pollici per l'infotainment, a dare una plancia davvero bella: curva e vagamente ispirata alle forme della griglia anteriore Single Frame.

Piccola nota stonata, la qualità delle plastiche nella parte bassa dell'abitacolo non è al top: lo sportello del cassetto portaguanti e lo scudo circostante, in particolare, hanno una consistenza leggera e croccante che mal si sposa con la fama del blasone.

Il sistema infotainment si basa su Android Automotive, a garanzia di una perfetta integrazione con dispositivi mobili e servizi online come Google Maps e le app di Google Play Store, e alla sua potenza si aggiunge l'integrazione con l'intelligenza artificiale ChatGPT, che alza il livello delle conversazioni con l'assistente virtuale.

Non manca un terzo display dedicato al passeggero, l'ultima moda tra le auto premium, che qui misura 10,9 pollici, dà accesso a buona parte delle funzioni dell'infotainment e permette pure di guardare video senza disturbare il conducente. Ci riesce grazie alla tecnologia Active Privacy che mostra le immagini solo a chi vi è seduto di fronte.

Gli interni hi tech della nuova Audi Q5 Sportback 2025

Al volante della Sportback ritrovo sensazioni vicine a quelle che ho provato nella prova della Q5 standard. Su asfalto il SUV coupé Diesel si inclina poco in curva, grazie a un assetto sostenuto, ma tutt'altro che scomodo.

Le sospensioni pneumatiche a controllo elettronico, montate sull'esemplare in prova, uniscono rigore e gentilezza, a vantaggio del piacere nella guida dinamica come del comfort.

Tra le curve questo bestione di 4,72 m per oltre due tonnellate di peso viaggia sui binari, indirizzato con precisione da un volante poco comunicativo, ma dalla risposta ottimamente calibrata.

Potenza vellutata: il Diesel Audi spinge con grande fluidità

Il motore Diesel, al cambiare delle norme anti-inquinamento, non tira più la castagna di una volta, ma il cronometro dice che la prestazione c'è ancora. 7,4 secondi è un tempo di tutto rispetto nello 0-100 km/h e difficilmente si può pretendere più dei 226 km/h di velocità massima da un'auto non spiccatamente sportiva.

Tutto ciò, però, viene scaricato a terra con una progressione tanto fluida che quasi non ti accorgi di quanto corri. Solo il cambio sequenziale a doppia frizione e 7 rapporti non convince fino in fondo, per innesti che potrebbero essere più rapidi quando azionato in modalità manuale tramite le palette dietro al volante.

Sempre elevata la silenziosità di marcia, con il motore che fa percepire la sua voce in abitacolo solo quando tiro le marce nella guida più dinamica. Una voce gradevole, tra l'altro, che non ha nulla a che vedere con la ruvidità borbottante di certe altre unità a gasolio.

Se finisci fuoristrada con la Q5 Sportback quattro

Le note lusinghiere non mancano anche nell'impiego offroad, che affronto previa selezione del Drive Mode apposito, che alza di 6 centimetri il corpo vettura, in presenza delle sospensioni pneumatiche.

Su uno sterrato moderatamente accidentato il comfort rimane di alto livello e la Q5 Sportback Diesel quattro trova anche una buona direzionalità dello sterzo, nonostante le gomme ribassatissime calzate su cerchi da 21 pollici (nell'esemplare in prova), a dare un senso di sicurezza e padronanza del mezzo.

Da quanto registrato dal computer di bordo, il consumo medio della prova lungo un percorso misto è stato di 7,6 l/100 km: un dato che verificheremo sul nostro circuito di prova MotorRing nonappena avremo l'auto a disposizione per farlo, ma che è comunque coerente con quanto riscontrato per la Q5 standard.

Motore 2,0 litri, 4 cilindri, turboediesel, mild hybrid Potenza 204 CV Coppia 400 Nm Velocità massima 226 km/h 0-100 km/h 7,4 secondi Trazione integrale Ultra Cambio doppia frizione, 7 rapporti Dimensioni 4,72 x 1,90 x 1,64 m Bagagliaio da 515 a 1.415 litri Peso a vuoto con conducente 2.045 kg Prezzo da 72.950 euro

Audi Q5 Sportback 2025 2.0 TDI con trazione integrale quattro, come quella in prova, ha prezzi a partire da 72.950 euro. Ma la gamma del SUV coupé offre anche delle alternative a benzina, tutte dotate di cambio automatico a doppia frizione S-Tronic: 2.0 mild-hybrid con trazione anteriore, 204 CV e 340 Nm. Fa da 0 a 100 km/h in 8,6'' e ha prezzi a partire da 68.850 euro .

. 2.0 mild-hybrid con trazione quattro, 204 CV e 340 Nm. Fa da 0 a 100 km/h in 7,2'' e ha prezzi a partire da 71 . 450 euro .

. 3.0 V6 con trazione quattro, 367 CV e 340 Nm. Fa da 0 a 100 km/h in 7,2'' e ha prezzi a partire da 93.050 euro. Successivamente arriverà l'Audi Q5 plug-in hybrid, con autonomia elettrica fino a 100 km e proposta in due diversi livelli di potenza. Due gli allestimenti proposti:

Business Advanced, con plancia digitale e navigatore, clima tri-zona, sedili anteriori riscaldati, retrocamera, portellone elettrico, cruise control adattivo, vernice bi-colore, sedili sportivi e luci a LED

con plancia digitale e navigatore, clima tri-zona, sedili anteriori riscaldati, retrocamera, portellone elettrico, cruise control adattivo, vernice bi-colore, sedili sportivi e luci a LED S line Edition, che per 2.800 in più aggiunge al pacchetto un look più sportivo, fari LED Matrix, un maggior numero di airbag, un display touch aggiuntivo per il passeggero, telecamere a 360° e una suite di aiuti alla guida più evoluta.

Naturalmente il listino Audi offre ampie possibilità di personalizzazione à-la carte, che possono incidere parecchio sul prezzo finale.Vai sul configuratore della nuova Q5 Sportback per un preventivo personalizzato.

Le luci della nuova Audi Q5 Sportback 2025 hanno firme luminose personalizzabili

Quando esce la nuova Audi Q5 Sportback 2025? La nuova Audi Q5 Sportback 2025 è già disponibile in Italia con motori diesel e benzina mild hybrid. La versione plug-in arriverà successivamente. Qual è il prezzo della Audi Q5 Sportback 2025? Il prezzo parte da 68.850 euro per la versione benzina con trazione anteriore, e da 72.950 euro per la versione diesel quattro da 204 CV. Quanto spazio offre il bagagliaio della Q5 Sportback 2025? La Q5 Sportback ha una capacità di carico di 515 litri con sedili in posizione e 1.415 litri abbattendo gli schienali posteriori. Che tecnologia monta l’Audi Q5 Sportback 2025? Dispone di infotainment basato su Android Automotive, tre display digitali fino a 14,5 pollici, e integrazione con ChatGPT per assistenza vocale avanzata. Quali sono i consumi della Audi Q5 Sportback 2025 2.0 TDI? In condizioni miste, il consumo medio rilevato è di circa 7,6 l/100 km, in linea con la versione standard della Q5.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 05/07/2025