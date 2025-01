Nuova 718 Cayman EV: la rivoluzione delle sportive elettriche Porsche inizia nel 2026

I prototipi camuffati della coupé a batterie proseguono i collaudi su strada per preparare il possibile debutto in vista del prossimo anno. Ecco cosa sappiamo

La Porsche 718 Cayman EV del 2026 (con la gemella decapottabile 718 Boxster EV) rappresenta un passo significativo nel futuro dell'automobilismo 100% elettrico del costruttore tedesco. Questo modello promette di unire la leggendaria tradizione sportiva di Porsche con innovazioni tecnologiche e sostenibilità.

Con questi nuovi esemplari, il marchio rinnova la sua gamma, mantenendo la promessa di performance e maneggevolezza che hanno reso celebri queste vetture. Ma ora concentriamoci sul prototipo camuffato che vediamo nelle immagini.

Porsche 718 Cayman EV: i prototipi mimetizzati visti su strada durante i collaudi

Da sempre, la serie 718 è sinonimo di costruzione leggera, dinamiche di guida entusiasmanti e design raffinato. La nuova 718 Cayman EV manterrà questa eredità, abbracciando i vantaggi della propulsione elettrica.

Aspettatevi accelerazione esaltante, precisione nella maneggevolezza e una posizione di guida che continua a definire lo standard delle auto sportive.

Porsche 718 Cayman EV: frontale aerodinamico con fari full LED e 4 punti luce

Le foto ci mostrano il design della Porsche 718 Cayman EV, che è un perfetto equilibrio tra modernità e tradizione. Le linee eleganti, il profilo aerodinamico e la posizione bassa richiamano le silhouette classiche della serie 718, ma con elementi innovativi.

Tra le novità più evidenti:

Griglia anteriore chiusa per migliorare l'aerodinamica

Firme luminose distintive per un look futuristico

Materiali leggeri che garantiscono prestazioni eccellenti e sostenibilità

Questi dettagli non solo rendono la Cayman EV visivamente moderna e attraente, ma contribuiscono anche all'efficienza energetica e alle performance su strada.

Porsche 718 Cayman EV: prestazioni esaltanti con uno 0-100 orari in circa tre secondi

Il cuore della Porsche 718 Cayman EV è un sistema elettrico all'avanguardia. Salvo contrordini, è possibile l'arrivo di una configurazione a doppio motore che offrirà:

Trazione integrale per maggiori stabilità e controllo

Accelerazione da 0 a 100 km/h in circa tre secondi , rivaleggiando con le migliori sportive sul mercato

Batterie avanzate con elevata densità energetica e ricarica rapida per garantire autonomia e praticità durante i viaggi lunghi

Queste caratteristiche confermano che la Porsche 718 Cayman EV non sarà solo un'auto a batterie, ma una vera e propria sportiva con l'anima Porsche.

Porsche 718 Cayman EV: interni lussuosi ma che rispecchiano la sportività del brand

All'interno, la Porsche 718 Cayman EV offrirà un abitacolo incentrato sul conducente, combinando lusso e sportività. Aspettatevi quindi:

Materiali di alta qualità e design ergonomico.

Un cockpit digitale con ampio display per infotainment e connettività avanzata.

Sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) come cruise control adattivo, assistenza al mantenimento della corsia e parcheggio automatico.

Sostenibilità e impegno ambientale

Porsche dimostra il suo impegno per la sostenibilità attraverso l'uso di materiali riciclabili e processi di produzione a basso impatto ambientale. La 718 Cayman EV è il simbolo degli sforzi del marchio per ridurre l'impronta di carbonio, grazie anche all'investimento in fonti di energia rinnovabili per i propri stabilimenti.

Porsche 718 Cayman EV: alcuni elementi realizzati con materiali riciclati

La Porsche 718 Cayman EV del 2026 rappresenta una svolta storica per il marchio e per il mondo delle sportive elettriche. Con un mix di performance, design innovativo e sostenibilità, questa vettura è destinata a ridefinire il segmento delle BEV sportive.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/01/2025