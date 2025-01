Incendio a Los Angeles: la storia della Porsche 911 S/T salvata dalle fiamme (video)

Il violento incendio, che ha devastato Los Angeles nei giorni scorsi, purtroppo ha distrutto case, beni preziosi e causato numerose vittime. Una vera tragedia per la popolazione di quell’area della California. L'incendio ha messo in fuga migliaia di residenti che hanno dovuto evacuare immediatamente la zona per non rimanere in trappola.

Porsche 911 S/T: staccata la spina alla Tesla per far uscire la supercar dal garage

Tra le molte scene catturate dalle telecamere degli edifici, un episodio in particolare ha attirato l'attenzione nella drammaticità della momento: il salvataggio di una rara Porsche 911 S/T. Questo evento, emblematico del caos di quelle ore, mostra come il proprietario della supercar abbia dovuto prendere una decisione immediata per proteggere il suo prezioso veicolo a scapito di un altro.

L'incendio è divampato a Los Angeles alimentato da forti venti e da un clima particolarmente secco. Una clip, registrata da un sistema di telecamere di sicurezza Ring in una lussuosa villa, documenta una scena drammatica: un uomo, circondato da fumo e fiamme, stacca rapidamente il cavo di ricarica di un SUV elettrico nero, che poi scopriremo essere una Tesla Model Y, parcheggiato nel vialetto.

Porsche 911 S/T: un gioiello da quasi 315.000 euro portato in salvo dalle fiamme

Porsche 911 GT3 RS sotto mentite spoglie

Pochi istanti dopo, il SUV viene spostato per far uscire dal garage la Porsche 911 S/T, un'auto di grande valore collezionistico. Questa Porsche, prodotta in soli 1.963 esemplari, è dotata di un motore 4.0 litri da 525 CV e di un cambio manuale a sei marce, una caratteristica che la rende unica rispetto alla GT3 RS, che è disponibile unicamente con l’automatico PDK.

Salvare la Porsche e sacrificare la Tesla

Il proprietario ha deciso di abbandonare a sé stessa la Tesla Model Y per portare al sicuro la sua preziosa sportiva tedesca; una scelta difficile ma, per certi versi, condivisibile.

Porsche 911 S/T: costruita in soli 1.963 esemplari

Infatti, la Porsche 911 S/T rappresenta un vero gioiello per gli appassionati di auto sportive. Il suo valore di mercato è straordinario, con esemplari usati che spesso raggiungono prezzi doppi rispetto a quello originale, che al debutto in Italia costava circa 315.000 euro.

Certamente, per il suo proprietario salvare quest’auto significa preservare il suo investimento per un esemplare di storia dell’automobilismo, motivo per cui il proprietario ha scelto di darle la priorità rispetto alla Tesla Model Y.

Porsche 911 S/T: l'abitcolo della supercar tedesca portata in salvo a Los Angeles

Una scena piuttosto insolita, ma di cruda attualità visto quanto successo in California, che può essere un promemoria di quanto rapidamente si debba agire in situazioni di emergenza.

Porsche 911 S/T: la fuga dall'incendio e il probabile sacrificio della Tesla Model Y



Il tragico incendio di Los Angeles ha portato alla luce storie incredibili di perdita e sopravvivenza. Tra queste, il salvataggio della Porsche 911 S/T ha catturato l'attenzione per la rarità e il valore dell'auto. Anche se non sappiamo se il proprietario sia poi tornato per recuperare la Tesla Model Y (noi ci auguriamo di si), questo episodio rimane un simbolo del caos e delle decisioni difficili prese in situazioni estreme. Siamo sicuri che chiunque nella stessa situazione avrebbe fatto la stessa cosa, ma voi fateci sapere cosa ne pensate.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/01/2025