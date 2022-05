Rosenbauer RTX: una super-autompompa EV per i vigili di Los Angeles. Video

Il dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles (LAFD) ha un nuovo alleato per combattere roghi e incendi. Si tratta di un'autopompa elettrica davvero unica nel suo genere: la prima alimentata da batterie al litio in tutto il Nord America. Rosenbauer RTX è sviluppato da un’azienda austriaca con sede a Leonding. Questa società - fondata nel 1866 a Linz - è riconosciuta come leader a livello mondiale nella produzione di veicoli antincendio.

ZERO EMISSIONI Rosenbauer RTX è stato presentato negli scorsi giorni dal capo dei vigili del fuoco della città di Los Angeles, Kristin Crowley. La cerimonia si è svolta fuori dal museo storico dell’LAFD di Hollywood. ''L’RTX ridurrà il rumore, abbattendo praticamente a zero le emissioni inquinanti. In questa maniera potremo garantire ai nostri uomini un ambiente di lavoro più sano intorno alle nostre autopompe'', ha commentato Crowley. A spingere l'RTX ci pensano due motori elettrici, uno per ogni asse. La trazione è ovviamente integrale e le quattro ruote sono tutte sterzanti, così da aumentare notevolmente la manovrabilità.

Rosenbauer RTX: laterale

490 CV DI POTENZA Le due unità elettriche sviluppano una potenza di picco di 360 kW (250 kW continui), equivalenti a 490 e 340 CV. Ad alimentare il tutto due batterie al litio da 132 kWh, che garantiscono fino a due ore di funzionamento ininterrotto (qui la soluzione di BMW per ridurre il costo delle batterie al litio). Rosenbauer RTX monta inoltre un range extender a gasolio, un sei cilindri BMW da 3,0 litri da 300 CV. Come su tutte le elettriche anche l’RTX dispone della frenata rigenerativa per ricaricare le batterie nelle decelerazioni.

Rosenbauer RTX: interno

PREZZO DA CAPOGIRO Rosenbauer RTX è equipaggiato con due tubi da 305 metri l’uno, con sezione da 5 o 2,5 pollici. Il serbatoio dell'acqua può contenere da 1.892 a 2.839 litri, che vengono erogati a un ritmo massimo di oltre 5.600 litri al minuto, a seconda della potenza della pompa. Il costo del Rosenbauer RTX è di 900.000 dollari (circa 844.722 euro al cambio attuale), ma il modello ordinato dall’LAFD vale 1,2 milioni di dollari (circa 1.126.300 euro). Stando alle anticipazioni del quotidiano californiano Daily Bulletin, Rancho Cucamonga (contea di San Bernardino) sarà la seconda città a ricevere il Rosenbauer RTX.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 23/05/2022