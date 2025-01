Transizione elettrica Porsche: una strategia più flessibile può far tornare la Macan a benzina

Porsche valuta l'aggiunta di motori a combustione sui futuri modelli che erano stati inizialmente pensati solo in versione elettrica. La Macan potrebbe essere la prima

Negli ultimi anni, la transizione verso l'elettrico ha rappresentato una sfida importante per i produttori automobilistici. Tuttavia, dopo uno slancio iniziale, molti costruttori stanno ripensando le strategie per il futuro.

Tra queste, anche un marchio prestigioso come Porsche sta rivedendo i suoi programmi, pensando a un maggiore bilanciamento tra modelli elettrici e veicoli con motore a combustione interna (ICE). In particolare, il futuro della Porsche Macan EV e della Porsche Macan ICE si presenta come un esempio di questo approccio più flessibile.

Transizione elettrica Porsche: la Macan EV potrebbe ritrovare la versione ICE

La Porsche Macan EV è stata lanciata con grande entusiasmo, registrando 18.278 unità vendute nel quarto trimestre del 2024, pari al 66% delle vendite totali del modello per quell'anno. Tuttavia, nonostante questo successo iniziale, Porsche rimane cauta.

Un mercato incerto

Le incertezze del mercato dei veicoli elettrici hanno spinto l'azienda a esplorare alternative e a diversificare l'offerta. Secondo Lutz Meschke, Chief Financial Officer di Porsche, l'azienda sta valutando la possibilità di equipaggiare alcuni modelli elettrici con motori ibridi o a combustione interna.

Transizione elettrica Porsche: per Macan EV un buon successo di vendite dal suo lancio

Questa strategia permette di affrontare le sfide del mercato EV, come dimostrato dalla flessione delle vendite della Taycan, che nel 2024 ha registrato un calo del 49% rispetto all'anno precedente.

Nonostante il successo della Macan elettrica, il marchio tedesco sta considerando di riportare sul mercato una nuova versione del SUV con motore a combustione interna.

La Macan “convenzionale”, introdotta originariamente nel 2013 e aggiornata nel 2019 e nel 2021, è stata per anni uno dei modelli più venduti di Porsche, con oltre 500.000 unità consegnate a livello globale.

Transizione elettrica Porsche: la Macan con motore a benzina è disponibile in USA

In Nord America la Macan ICE rimane

In mercati come il Nord America, la Macan ICE continuerà a essere disponibile ''per il prossimo futuro''. Inoltre, un'eventuale reintroduzione di questa versione nel mercato europeo potrebbe seguire l'esempio di Audi, che ha recentemente rilanciato la Q5 con motore a combustione interna utilizzando la piattaforma PPC (Premium Platform Combustion).

La flessione del mercato EV, evidenziata dal calo delle vendite della Taycan, ha costretto Porsche a ridurre la produzione di veicoli elettrici, con possibili ripercussioni sull’azienda, per esempio con un ridimensionamento del personale.

Transizione elettrica Porsche: per Taycan contrazione delle vendite nel 2024

Nonostante ciò, l'azienda guarda al futuro con un approccio bilanciato. Modelli come la Cayenne EV, attesa per il 2025 o il 2026, testimoniano l'impegno di Porsche verso l'elettrificazione, ma senza abbandonare i motori convenzionali, che rimarranno una parte integrante della gamma almeno fino al 2030.

Le Porsche 718 Boxster e Cayman non vanno in pensione

Anche il progetto del successore elettrico della famiglia 718 è stato posticipato, a seguito della chiusura del fornitore di batterie Northvolt. Di conseguenza, Porsche potrebbe estendere il ciclo di vita delle attuali 718 Boxster e Cayman, che continuano a riscuotere successo, con un aumento delle vendite del 15% nel 2024.

Transizione elettrica Porsche: la casa tedesca punta alla massima flessibilità produttiva

La strategia di Porsche appare chiara: offrire una gamma diversificata di veicoli per rispondere alle mutevoli esigenze del mercato. Che si tratti della Porsche Macan EV o della possibile reintroduzione della Porsche Macan ICE, l'azienda dimostra una grande flessibilità nell'affrontare le sfide del settore automobilistico.

Con un occhio al futuro e un piede ben saldo nel presente, Porsche punta a consolidare il proprio successo continuando nel suo processo di innovazione. Voi cosa ne pensate del possibile ritorno della Macan ICE in listino? Fatecelo sapere.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/01/2025