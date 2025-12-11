Arriva la Honda XL750 Transalp SP! (Non in Italia, purtroppo)

Basata sul modello 2025, ha livrea rétro dedicata e un allestimento più ricco

Honda XL750 Transalp SP - Una edizione speciale della conosciuta adventure Honda è stata resa disponibile per alcuni mercati europei, tra cui quello britannico, dove costa 10.500 sterline (circa 12.000 euro). Disponibile solo con cambio tradizionale (niente E-Clutch, per capirci), è basata sul modello 2025. Le consegne sono previste da gennaio 2026, fino a esaurimento scorte.

Honda XL750 Transalp SP: è una versione speciale basata sul modello 2025

Le differenze con la Transalp standard riguardano il look, caratterizzato da un kit di decalcomanie in stile rétro con accenni di rosso e viola su base bianca, oltre al logo SP alla base del serbatoio. I cerchi a raggi presentano un bordo esterno dorato, con la speciale livrea che prosegue anche sul parafango anteriore.

Honda XL750 Transalp SP: ha modifiche estetiche e un allestimento più ricco

In aggiunta, è equipaggiata con una serie di accessori ufficiali tra cui piastra paramotore e barre di protezione laterali.

VEDI ANCHE