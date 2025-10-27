ZXMoto 500RR, ecco a EICMA la baby supersportiva made in China

Non avevi mai sentito parlare di ZXMoto? Allora mettiti al lavoro e inizia a familiarizzare con uno dei brand cinesi più ambiziosi del mondo due ruote.
La gamma che Zhang Xue, ex Reve, teletrasporta a EICMA 2025 include ovviamente anche ZXMoto 500RR, forse il modello più rappresentativo in assoluto.
La Casa descrive 500XX come ''una moto sportiva a 4 cilindri in linea ad alti regimi'', pensata ''per i motociclisti che desiderano velocità, precisione e adrenalina''. Che si tratti di correre in pista, o di sfrecciare sulle strade di montagna, 500XX - assicurano da offre la massima ''unità pilota-macchina''. Le premesse sono buone.
ZXMoto 500RR, anteprima a EICMA 2025
Il motore
Sotto la sua carena sportiva batte un quattro cilindri in linea da 470 cc raffreddato a liquido, con rapporto di compressione 12.9:1. Potenza da vendere: 84 CV a 13.500 giri/min e 46 Nm di coppia a 11.500 giri/min.
L’alimentazione è curata da un sistema Bosch a iniezione elettronica, che dosa il carburante con la precisione di uno chef stellato. Il tutto gestito da un cambio a 6 marce, pronto a scattare come una frusta.
Il telaio
La parte ciclistica è degna di una moto da pista. 500RR sfoggia un telaio a traliccio in acciaio e una forcella a steli rovesciati completamente regolabile, affiancata da un monoammortizzatore posteriore regolabile con leveraggio progressivo.
E per non farsi mancare nulla, ecco un tocco da superbike: un forcellone monobraccio in alluminio, rarità assoluta in questa categoria. Il peso? Appena 168 kg in ordine di marcia, perfetti per una maneggevolezza da ballerina di danza classica (ma con gli stivali da corsa).
ZXMoto 500RR, una supersportiva giovane, ma in gamba
Sul fronte frenante troviamo doppio disco anteriore e pinze radiali a quattro pistoncini, pronti a mordere l’asfalto come un pitbull. I cerchi da 17 pollici calzano pneumatici CST (120/70 davanti e 180/55 dietro), ideali per tenere la traiettoria anche quando il tachimetro tocca la velocità massima di 235 km/h.
Tutti i componenti – sospensioni, freni e dettagli vari – sono 100% made in China, ma con una qualità che stupisce.
Le concorrenti
In Cina, 500RR parte da 32.980 yuan (meno di 4.000 euro!). Un prezzo da urlo, per una moto che - così, a sensazione - può tranquillamente rivaleggiare con CFMoto 500 SR, Kove 450RR e QJMotor SRK 450 RR.
ZXMoto 500RR: economica, ma di valore