ZXMoto 820R: la naked cinese tre cilindri sfila a EICMA 2025

ZXMoto svela al pubblico la 820R nuova naked media con motore a 3 cilindri: scopriamo le caratteristiche e come è fatta dal salone della moto di Milano

Alla rassegna milanese di EICMA 2025, i cinesi di ZXMoto presentano anche questa bella naked di media cilindrata. Si chiama 820R e promette un bel piacere di guida.

ZXMoto 820R: design aggressivo e moderno

Fin dal suo look, la moto offre spunti interessanti come la piacevole sportività complessiva. Il frontale è caratterizzato dal faro a LED, mentre convogliatori, puntale e serbatoio sono ben raccordati per uno stile dinamico e moderno. Infine, l’impostazione piuttosto sportiva è sottolineata dal terminale di scarico, che si alza verso la coda particolarmente molto affilata.

ZXMoto 820R: un dettaglio dell'avantreno con il faro a LED dal design sportivo

ZXMoto 820R: le caratteristiche

Secondo ZXMoto, la 820R offre un equilibrio magistrale tra agilità e comfort. E il tre cilindri di 820 cc può essere il giusto compromesso fra erogazione e performance su strada. Un tre cilindri leggero e all'avanguardia, perfetto per i tragitti urbani e le gite più tranquille senza perdere di vista la sportività.

Al telaio a doppio trave perimetrale si abbina una forcella a steli rovesciati di grosso diametro con monoammortizzatore posteriore regolabile. Lato freni troviamo un doppio disco anteriore di generose dimensioni con pinze ad attacco radiale e un disco singolo posteriore.

La ZXMoto 820R dovrebbe debuttare sul mercato nei primi mesi del 2026, i prezzi di listino non sono ancora stati comunicati.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/11/2025