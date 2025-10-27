ZXMoto 820R: la naked cinese tre cilindri sfila a EICMA 2025

Alla rassegna milanese di EICMA 2025, i cinesi di ZXMoto presentano anche questa bella naked di media cilindrata. Si chiama 820R e promette un bel piacere di guida.
ZXMoto 820R: design aggressivo e moderno
Fin dal suo look, la moto offre spunti interessanti come la piacevole sportività complessiva. Il frontale è caratterizzato dal faro a LED, mentre convogliatori, puntale e serbatoio sono ben raccordati per uno stile dinamico e moderno. Infine, l’impostazione piuttosto sportiva è sottolineata dal terminale di scarico, che si alza verso la coda particolarmente molto affilata.
ZXMoto 820R: un dettaglio dell'avantreno con il faro a LED dal design sportivo
ZXMoto 820R: le caratteristiche
Secondo ZXMoto, la 820R offre un equilibrio magistrale tra agilità e comfort. E il tre cilindri di 820 cc può essere il giusto compromesso fra erogazione e performance su strada. Un tre cilindri leggero e all'avanguardia, perfetto per i tragitti urbani e le gite più tranquille senza perdere di vista la sportività.
Al telaio a doppio trave perimetrale si abbina una forcella a steli rovesciati di grosso diametro con monoammortizzatore posteriore regolabile. Lato freni troviamo un doppio disco anteriore di generose dimensioni con pinze ad attacco radiale e un disco singolo posteriore.
La ZXMoto 820R dovrebbe debuttare sul mercato nei primi mesi del 2026, i prezzi di listino non sono ancora stati comunicati.