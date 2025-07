ZXMoto: l'ex fondatore di Kove, la nuova azienda, le moto che verranno

Dopo aver lasciato al guida di Kove, Zhang Xue ha creato, nel 2024, ZXMoto. Nuova Azienda, stessa mission per Zhang: creare motociclette ad alte prestazioni guidato da un'instancabile passione. Scopriamo la gamma di ZXMoto e quando arriveranno i vari modelli.

ZXMoto: i modelli in arrivo

La prima moto di ZXMoto è la 500RR, una mini supersportiva con motore 4 cilindri da 470 cc: 83 CV e 48 Nm di coppia, per 235 km/h di velocità massima. Un motore super per la 500RR, ma anche una dotazione da prima della classe, con tanto di ali aerodinamiche, sospensioni regolabili, pinze ad attacco radiale e forcellone monobraccio. Attualmente è anche l'unica moto in gamma e sembra che in Cina sia la 4 cilindri più venduta a giugno (con lo stesso motore arriverà anche la 500F, una naked). A seguire la ''piccola peste'' della 500RR pare sarà la 820RR, una supersportiva a 3 cilindri: per lei un motore da 819 cc capace di 150 CV e una velocità massima di 299 km/h. Telaio in alluminio, peso a secco di 170 kg, piattaforma inerziale a 6 assi con controlli cornering, insomma, una perfetta Supersport. Con lo stesso motore 3 cilindri da 819 cc sono attese anche la 820R e la 820ADV, la prima una naked sportiva, la seconda un'endurona stradale. Per l'offroad vero, invece, ZXMoto pensa alla 450 Rally, una moto da competizione, per le gare nel deserto, ma anche a MX250, MX350 e MX450, un'intera gamma di moto da cross. Tornando sull'asfalto, infine, ecco 620V Cruiser e 1000ADV: la prima una cruiser con bicilindrico a V, la seconda una grossa crossover – in fase di sviluppo – con motore boxer.

ZXMoto: quando saranno svelate

La prima occasione utile per conoscere la gamma ZXMoto sarà CIMAMotor, dal 19 al 22 settembre, ma poi toccherà a EICMA, dal 4 al 9 novembre. Non ci sorprenderebbe se, per quell'epoca, la gamma delle moto cinesi fosse già al completo o quasi, pronta per attaccare il 2026. Appuntamento al Salone dunque, ma vi terremo aggiornati in caso di novità.

