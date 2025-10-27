ZXMoto 820 ADV: a EICMA 2025 debutta la nuova Adventure cinese

ZXMoto porta al Salone di Milano la 820 ADV, inedita Adventure con motore a 3 cilindri: scopriamo le caratteristiche e come è fatta dai padiglioni della fiera

Nuova nata nel panorama motociclistico grazie all’audacia del fondatore Zhang Xue, ZXMoto si presenta a EICMA 2025 con una gamma molto ampia di proposte, che andranno a inserirsi in diversi segmenti. Fra i modelli più interessanti troviamo questa Adventure di media cilindrata che, secondo il costruttore cinese, ridefinisce l'avventura in motocicletta.

ZXMoto 820 ADV: le caratteristiche

Si tratta di una versatile tuttoterreno con motore a tre cilindri in linea di 820 cc, progettata per affrontare le avventure quotidiane come i lunghi viaggi. L’ispirazione è da perfetta globetrotter con ruote tassellate, sospensioni a lunga escursione e robusti rinforzi paramotore. Come dire che l’avventura è il suo pane quotidiano. Motore vigoroso, ciclistica robusta con telaio tubolare in acciaio e doppio disco anteriore di generose dimensioni completano il quadro tecnico.

ZXMoto 820 ADV: l'avantreno con doppio faro a LED e becco aerodinamico

ZXMoto 820 ADV: tecnologia e comfort dal 2026

Moderno e ben riuscito il design, che si caratterizza per il becco anteriore, il doppio faro verticale a LED e il generoso serbatoio ben integrato con i fianchetti. Dietro al plexi un cruscotto digitale configurabile e con tutte le informazioni di guida oltre alla connessione Bluetooth. Infine, una posizione in sella confortevole per due e la possibilità di montare il tris di valige promettono viaggi a lungo raggio. La nuova ZXMoto 820 ADV arriverà nei primi mesi del 2026, ma il prezzo non è stato ancora dichiarato.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/11/2025