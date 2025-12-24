Tecnologia

Sterzata autonoma d'emergenza, ecco il brevetto Honda

Avatar di Fabio Meloni, il 27/12/25

41 fa - Per la prima volta, un sistema di sicurezza potrebbe controllare la direzione

Per la prima volta, un sistema di sicurezza motociclistico potrebbe controllare la direzione del mezzo

Honda ha depositato un brevetto per un sistema motociclistico di assistenza allo sterzo che potrebbe evitare incidenti - e che, allo stesso tempo, afferisce a uno dei temi più cotroversi quando si parla di sistemi di sicurezza: l'opportunità (o meno) di consentire a un veicolo di intervenire autonomamente sulla direzione di marcia, quando ritiene imminente un pericolo.

Sterzata autonoma d'emergenza, ecco il brevetto Honda. Qui, i componenti coinvolti

ABS, controllo di trazione, controllo dell’impennata e via dicendo sono sistemi che hanno avuto un effetto oltremodo positivo sulla sicurezza. Questi sistemi, però, supportano le azioni del pilota anziché sovrascriverle. Il brevetto Honda va oltre. Descrive un sistema di sterzata d’emergenza che utilizza una videocamera, il rilevamento dell’angolo cieco e il controllo dello sterzo per indirizzare attivamente la moto lontano da un pericolo percepito. In linea di principio, è una sorta di versione a due ruote dei sistemi di mantenimento della corsia comuni sulle automobili.

Sterzata autonoma d'emergenza, ecco il brevetto Honda. Qui, il diagramma di flusso

Honda prevede due modalità di funzionamento. Se il sistema rileva che il pilota sta già reagendo – frenando, sterzando o regolando l’acceleratore – interviene per aiutarlo nella manovra. Se invece ritiene che il pilota non abbia individuato il pericolo, applica una maggiore assistenza allo sterzo, anche con l’obiettivo di evitare di compromettere l’equilibrio o causare panico.

Staremo a vedere.

Sterzata autonoma d'emergenza, ecco il brevetto Honda. Lo vedremo mai su una moto di serie, come la CB1000GT?

VEDI ANCHE
Honda EV Outlier Concept 2025: la moto elettrica rivoluzionaria
Honda EV Outlier Concept: la moto elettrica che rivoluziona la guida
Honda: nuovo VFR con motore V4? I brevetti e le indiscrezioni
Honda riaccende il mito V4: i brevetti anticipano la VFR del futuro?
Pubblicato da Fabio Meloni, 27/12/2025
Tags
honda
Gallery
    Logo Honda
    Honda
    Vedi anche