Honda CB1000F: il prezzo della naked retrò svelato

In UK il prezzo della naked retrò è stato già comunicato, proviamo a indovinare quello italiano facendo un po' di ragionamenti

Honda ha fatto scendere la lacrimuccia (o la bava alla bocca) a tutti i nostalgici degli anni '80 presentando la nuova CB1000F, naked retrò che condivide in la meccanica in buona parte la sportiva CB1000 Hornet. Di lei sappiamo tutto o quasi, dalla potenza del motore - 124 CV a 9.000 giri/min per 103 Nm a 8.000 giri/min - alla componentistica, ma ci manca sapere un dato tutt'altro secondario: il prezzo.

Il prezzo c'è, ma solo in UK

Honda CB1000F 2026: i colori (e la vecchia antenata)

In realtà un prezzo europeo ci sarebbe e, come accaduto già in passato con la Hornet, è stato svelato in UK. Nella terra di Shakespeare, Chuirchill e della famiglia reale dei Windsor, la Honda CB1000F è proposta a 10.599 sterline, che al cambio odierno sarebbero circa 12.150 euro. Ma c'è un però, ovvero che ogni filiale nazionale stabilisce secondo le sue logiche il prezzo finale.

Ad esempio, la Hornet 1000 in Gran Bretagna viene proposta a 10.430 euro, da noi il prezzo di listino è di 10.390 euro, 40 euro di differenza. Cosa ci dice questo esempio? Che indicativamente il prezzo della nuova CB1000F lo possiamo già dedurre: sarà attorno ai 12.000 euro. Ovviamente quando Honda Italia ufficializzerà il prezzo della naked retrò saremo i primi a farvelo sapere. Certe invece le colorazioni: La Honda CB1000F 2026 sarà disponibile sul mercato italiano in Wolf Silver Metallic con strisce blu e Graphite Black con strisce rosse

