Nuova Hornet 1000: in UK c'è già il prezzo, è praticamente "regalata"

In Italia il prezzo non è ancora stato comunicato, in Inghilterra sì e la nuova CB1000 Hornet è la maxi naked più accessibile

Giusto ieri mattina vi ho raccontato in dettaglio la nuova Honda CB1000 Hornet, le uniche informazioni ufficiali mancanti erano quelle inerenti a prezzo e data d’arrivo. Stamattina, scollando sui social, mi è stato proposto dall’algoritmo un reel: un ragazzo per “sbaglio” finiva sul sito ufficiale di Honda UK e… Shock, il prezzo della nuova Hornet non solo è stato svelato ma è davvero da urlo, e non solo sui social.

REGALATA? Contestualizziamo un attimo e cerchiamo di capire cosa c’è di così sorprendente. La nuova CB1000 Hornet si propone come una maxi naked ad alte prestazioni, come dimostra il suo motore di derivazione Fireblade ‘17-’19 da oltre 150 CV, ha una buona dotazione ciclistica e pacchetto elettronico che non sarà il più sofisticato sul mercato, diciamo da sufficienza piena, con il necessario per godersi le performance e stare in sicurezza. Bene, tutto ciò in UK è proposto ad un prezzo inferiore di quello di tante naked medie: 8.999 sterline, che al cambio sono poco meno di 11.000 euro (10.746 ad essere precisi).

LA SP DA PRENDERE Ma se la standard fa urlare, il prezzo a cui è proposta la SP è quasi da svenimento, considerando l’ulteriore (seppur lieve) aumento delle prestazioni del quattro cilindri in linea e un sensibile miglioramento nella dotazione ciclistica, con pinze freno Brembo Stylema e mono ammortizzatore Öhlins: 9.999 sterline, ovvero 11.940 euro.

Honda CB1000 Hornet SP

GIOCA D’ATTACCO Secondo me la scelta di Honda è curiosa ma senza dubbio coraggiosa e potenzialmente vincente: le maxi naked stanno facendo la corsa all’esclusività, all’estremizzazione delle performance sfruttando gli ultimi ritrovato tecnologici di MotoGP e SBK. Honda no, punta sull’essenziale, ovvero un motore che faccia drizzare la pelle in accelerazione, una ciclistica agile (180 la sezione della gomma al posteriore, cosa rara sulle maxi naked) e quella spruzzata di controlli necessari a portare a casa la collottola ad ogni uscita. Le vendite ci diranno se avranno avuto ragione, ma prima ancora bisognerà vedere quale sarà il prezzo qui in Italia.